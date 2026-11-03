Bertea rompió el silencio

El periodista consultaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre un dato que movilizaba la agenda en la mañana.

Periodista: Me dicen que hay mucho movimiento por el Concejo y que no es por la presentación del Presupuesto. ¿Puede ser?

Informante: Está en lo cierto. Pasó el intendente (Guillermo De Rivas) por presidencia para dejar el proyecto, pero en el recinto hubo reunión entre los concejales y el subsecretario Pablo Bertea. Lo acompañó el fiscal municipal (Ricardo Muñoz) para hablar del caso de los cheques.

P: ¡Ah! Con razón. ¿Rompió el silencio Bertea?

I: Así es. No dijo mucho más de lo que trascendió, pero dejó bastante tela para cortar. Lo positivo es que dio la cara ante los concejales.

P: ¿Dio algún dato importante?

I: No diría “importante”. Defendió a los controles internos de la Municipalidad, pero dijo que se trató de “una artimaña”, un robo hormiga que apunta a volver indetectable el delito. Con esto, la lógica del funcionario es que gracias a los controles pudieron detectarlo.

P: Sí, pero varios meses después…

I: Eso es cierto. ¡Otra cosa! Fue categórico al confirmar que sigue en funciones. A pesar de los pedidos de explicaciones y la presión de la oposición por el manejo de los fondos, Bertea ratificó que se queda al frente de su área y defendió su permanencia.

P: Claro. Se estaba hablando de pedidos de renuncia y todo eso…

I: Por lo que se escuchó del propio Bertea, nunca estuvo en duda su continuidad.

P: ¿Y qué opina? ¿Frena las sospechas sobre la cadena de responsabilidades?

I: Totalmente. Eligió salir a plantar bandera y mostrarse firme en el recinto, aunque los bloques opositores ya avisaron que el informe no despeja todas las dudas y van a seguir pisándole los talones. La pulseada política en el Concejo recién empieza.

P: ¿Y la judicial?

I: Todavía no han designado fiscal para la causa, así que imagínese. Los tiempos de la Justicia, siempre son un tema. Más ahora, que estamos casi cerrando el año. Me parece que hasta 2027 no sabremos nada del tema.

Réplica por las banderas

La cronista recibía un mensaje del informante de la gestión municipal en relación a la última publicación del Enroque corto.

Informante: Un detalle que me gustaría comentarles. Cuando se habló del izamiento de la bandera evangélica en la Municipalidad, leí que también se dijo algo de cierta falta de acompañamiento del Municipio a la comunidad LGBT. Le puedo asegurar que no es así. Incluso varios funcionarios y funcionarias han ido a las marchas del orgullo. Este año, le puedo mencionar que varias áreas se involucraron: la subsecretaría de Género, el presidente del bloque oficialista en el Concejo, funcionarios del área de Desarrollo Comunitario. Se izó la bandera en la Plaza de la Juventud. Le mando un video para que lo vea. Fue hace dos semanas más o menos.

Periodista: Lo del izamiento de la bandera no recuerdo haberlo visto. Quizás porque esos hechos, lamentablemente, trascienden más cuando algún sector quiere bajarla.

I: Años anteriores ocurrieron cosas así. Puede que este año no haya trascendido mucho pero me parecía importante hacer esa aclaración.

P: Le agradezco. Aún así, viendo el video que me pasó del izamiento y contrastándolo con la actividad de las iglesias evangélicas del otro día… hay una diferencia importante en la convocatoria. Evidentemente, hubo más funcionarios y concejales en la última actividad.

I: Puede ser. Yo no puedo hablar por ellos. Sí me interesa aclarar que esta gestión acompaña las políticas del colectivo LGBT y que este año se izó la bandera por el mes del orgullo. Tal como está establecido por ordenanza.