La UCR, con horizonte libertario (más allá de la postura de Pomiglio)

Los tres comités locales acompañarían la estrategia provincial de habilitar alianzas electorales, con La Libertad Avanza como principal horizonte. La presidenta del Circuito Centro, Viviana Pomiglio, anticipó que renunciaría si se concreta un acuerdo con Milei. Sin embargo, su postura no sería mayoritaria entre las autoridades partidarias de Río Cuarto.
Río Cuarto03 de noviembre de 2026Julieta FernandezJulieta Fernandez

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Hace más de una semana, el congreso partidario de la UCR habilitó la posibilidad de que el espacio conforme alianzas electorales de cara al 2027. Los cinco congresales departamentales de Río Cuarto (Federico Soto, Romina Aguirre, Javier Rezza, Lucas Gil y Analía Funes) votaron en favor de dicha medida. “Los tres comités estamos 100% alineados a la estrategia de Rodrigo de Loredo, a Matías Gvozdenovich en el comité provincial y a lo que decida el congreso partidario. Las diferencias que plantean algunos dirigentes son a título personal”, señaló un integrante de la nueva conducción de la UCR Río Cuarto

Mientras Rodrigo de Loredo sostiene que el acuerdo está cada vez más cerca (algo que planteó, literalmente, en la puerta de la Casa Radical antes de que asuman las autoridades locales), la nueva conducción de Río Cuarto se encaminaría a respaldar esa estrategia, pese a las diferencias planteadas por la flamante presidenta del circuito Centro, Viviana Pomiglio. La dirigente alfonsinista advirtió que renunciará si el partido conforma un frente electoral con el espacio de Javier Milei. “Si eso sucede, daría un paso al costado”, manifestó al portal CBA Hoy.

Según pudo consultar Alfil, los comités de Banda Norte y Alberdi acompañan mayoritariamente la posibilidad de avanzar en una alianza “con distintos partidos, entre los que se encuentra LLA”. Lo propio ocurriría en el circuito Centro, en donde no todas las autoridades comulgan con la postura de la dirigente alfonsinista. “Respetamos su posición pero no refleja lo que piensa la totalidad de la conducción”, señaló un dirigente del espacio a Alfil y recordó que Claudio Miranda fue quien asumió como vicepresidente del circuito Centro (Miranda es allegado al concejal Gabriel Abrile, el primer “radical con peluca” en blanquear su adhesión a La Libertad Avanza).

El dato expone una particularidad de la nueva etapa del radicalismo local: hay matices. De hecho, Pomiglio fue autoridad partidaria del comité Provincia durante la conducción de Marcos Ferrer (quien fue uno de los principales alfiles de Rodrigo de Loredo). Más allá de sus diferencias en relación a una alianza con LLA, la dirigente ha planteado su acompañamiento a la figura del ex diputado para que sea el próximo candidato a gobernador de la oposición. Su postura, en general, ha sido orgánica a las decisiones del partido.

Cabe remarcar que dicha alianza aún no se ha concretado y que, tanto a nivel local como departamental, también hay otras posturas intermedias. Por ejemplo, intendentes radicales como Roberto Casari acompañan una alianza estratégica “siempre y cuando el radicalismo encabece ese proyecto”. En diálogo con Tablero Abierto (producción de Alfil), el intendente de Vicuña Mackenna recordó que, en 2023, el propio Luis Juez había prometido que en la próxima contienda “cedería el lugar” a los radicales. 

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