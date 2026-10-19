Passerini lanzó el PJ a la reelección del gobernador en un 17-O reducido

Passerini celebró el Día de la Lealtad con una convocatoria a organizar al PJ Capital para conseguir la reelección del gobernador. Ni Llaryora ni Schiaretti estuvieron presentes, aunque sí representados. Casi no hubo sindicatos. Natalia tuvo su festejo propio.
Municipal19 de octubre de 2026Felipe OsmanFelipe Osman

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Daniel Passerini, presidente del PJ Capital, cerró un acto en el que también tomaron la palabra Raúl La Cava, Miguel Siciliano, Claudia Martínez, Facundo Torres y Alejandra Vigo. La cita tuvo lugar en un auditorio secundario del Quality, ante unos 2.500 asistentes, y bajo un formato de “living”, en el que el dirigente e historiador Esteban “Tito” Dómina realizó una ponencia referida al Día de la Lealtad.

Desde el escenario, los oradores defendieron la gestión provincial y municipal y buscaron un permanente contraste con las políticas desplegadas por el Gobierno Nacional. Al momento de cerrar, Passerini aprovechó la ocasión para lanzar la campaña “Llaryora 2027”. “Hoy, desde acá, el Partido Justicialista de Capital viene a decirles a todos que empezamos a construir, desde hoy, el próximo triunfo para que Martín siga siendo nuestro gobernador”, apuntó el intendente, para luego anunciar también la puesta en marcha del Instituto de Formación Política para dar inicio a los trabajos en el territorio.

El gobernador, que atendió durante el fin de semana compromisos en Buenos Aires, no fue parte del acto, como tampoco lo fue el ex gobernador Juan Schiaretti. Sin embargo, ambos estuvieron representados en el escenario por dirigentes del llaryorismo y el schiarettismo.

En cuanto a la concurrencia, mientras los organizadores y buena parte de los asistentes se mostraron conformes y aclararon que el evento estuvo pensado, desde un inicio, como un encuentro de trabajo con la militancia y no como un acto partidario, otros plantearon reservas.

Del evento también participó un grupo de dirigentes que, días atrás, lanzó una primera junta promotora para trabajar por la reelección del gobernador en la Capital, aunque por fuera de la conducción política del intendente. Hablamos de la mesa de trabajo integrada, entre otros, por Marcelo Rodio, Leonardo Limia, Mariano Lorenzo, Laura Labat, Gustavo Pedrocca, Juan Manuel Rufeil y Gabriel Bermúdez.

A este respecto, vale aclarar que la nueva configuración de la orgánica del PJ Capital dejó a varios insatisfechos que no dejan de apuntar críticas al criterio utilizado para su redefinición.

Comparan, por ejemplo, la convocatoria de la celebración que tuvo lugar en Juniors el año pasado, con la presencia del gobernador, de Schiaretti y de los gremios. Y recuerdan la escasa tracción que vendrían teniendo las entregas de diplomas en las seccionales. “En la séptima había que entregar 60 diplomas y pudieron entregar apenas nueve. Ni siquiera fue el uninominal”, desliza un dirigente con presencia en la seccional.

A pesar de los cuestionamientos, recalcan estar absolutamente comprometidos con la campaña de Llaryora en la Capital, asunto al que se refieren como el “único” factor que los une.

Por su parte, otros dirigentes del llaryorismo prefieren distender las tensiones. “El objetivo no era hacer un acto masivo. Siempre, desde el minuto cero, se pensó en un salón chico. No fue que se buscó hacerlo en un lugar grande y quedó vacío. La idea era movilizar la estructura partidaria del PJ y se hizo. En el Día de la Lealtad, se buscó hacer algo netamente partidario. Un encuentro. Llaryora no fue porque no estaba. Pero estuvimos todos los que somos Llaryora”, aclara, contemporizador, un alfil del gobernador. Dos visiones en pugna.

En paralelo, Natalia de la Sota ofreció su propia conmemoración del Día de la Lealtad, en Barrio Juan Pablo Segundo de la seccional 13, primer barrio inaugurado por José Manuel de la Sota. Hubo un escenario, palabras de la diputada, la participación de una asociación civil que trabaja en temas de discapacidad, y se inauguró un mural que refleja las políticas implementadas por el ex gobernador, pintado sobre una de las casas entregadas por él.

El 17 de octubre mostró a un peronismo tensionado, aunque lanzado a una consigna que articula a la amplia mayoría del movimiento detrás de un objetivo común: Llaryora 2027.

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