La Universidad Provincial se volvió la trinchera del "modelo cordobés" contra Milei

Con Julia Oliva Cúneo a la cabeza, la institución levanta su perfil en la previa de la Marcha Federal. La masividad estudiantil, los cónclaves con la Iglesia y la jugada de fondo del peronismo local: usar la defensa educativa como principal contraste electoral frente a la motosierra de la Casa Rosada.
Universidad09 de octubre de 2026Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli
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El conflicto universitario reconfiguró el mapa de poder, y en el tablero provincial asoma una política activa y deliberada: posicionar a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) no solo como una opción académica competitiva, sino como un actor netamente político y de peso. Bajo la conducción de su rectora, Julia Oliva Cúneo, la institución aceleró su nivel de exposición pública operando en un doble frente: liderar desde el ámbito provincial la resistencia al desfinanciamiento nacional y, en paralelo, ampliar su red de alianzas con el establishment cordobés.

El sustento de esta nueva musculatura política no es abstracto. El volumen de estudiantes que cada año elige formarse en la UPC le otorga un peso específico innegable a los reclamos y al posicionamiento público que lleva adelante su conducción. Esta masividad sostenida transforma a la universidad en una caja de resonancia ineludible, y Oliva Cúneo ha sabido capitalizar esa visibilidad para poner sobre la mesa, defender y exportar las virtudes del "modelo educativo cordobés". Un esquema que se apoya, fundamentalmente, en la constante construcción de puentes entre la institución académica, la sociedad civil, las empresas y los diversos sectores productivos de la provincia.

En la mesa de definiciones, esta estrategia trasciende los pasillos académicos y se convierte en una herramienta de campaña fundamental de cara al 2027. Para el gobernador Martín Llaryora, el despliegue de la UPC funciona como la plataforma ideal para mostrarse disonante y tomar distancia del proyecto libertario. El oficialismo provincial tiene resultados concretos para exhibir en este terreno: puede mostrar el desempeño de Córdoba en las pruebas PISA, donde logró ubicarse por encima del promedio nacional. A esa base de gestión educativa, ahora busca sumarle la consolidación de un modelo de educación superior expansivo e integrado al desarrollo cordobés a través de la UPC.

En el Panal entienden que las políticas de Javier Milei resultan directamente dañinas, o al menos van en contra de los intereses del desarrollo integral que plantea actualmente la provincia. La lectura política es clara: si a nivel nacional el Gobierno apela constantemente a incumplir una ley o desconocer fallos judiciales, a nivel provincial la defensa irrestricta del sistema educativo y universitario se vuelve el escudo perfecto para contrastar modelos de gestión estatal frente al electorado.

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La estrategia de confrontación con la Nación quedó plasmada en las últimas horas a través de una acción digital coordinada y simultánea del sistema universitario argentino, de la cual Oliva Cúneo fue una activa difusora en sus redes oficiales. El mensaje compartido desde la institución provincial funciona como un duro alegato jurídico contra la Casa Rosada, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y convocando a marchar en todo el país el próximo 15 de octubre.

En su argumentación, la UPC detalla la cronología del choque de poderes: recuerda el veto del Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025 (rechazado luego por ambas cámaras) y subraya el reciente fallo de fondo que declaró inconstitucional la suspensión de la norma. El reclamo provincial no escatima en cifras y advierte que desde diciembre de 2023 las universidades nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, afectando seriamente los salarios, la investigación, la infraestructura y las becas.

Pero el crecimiento del perfil de Oliva Cúneo no se agota en la coyuntura de protesta nacional. En la previa de la movilización, la rectora consolida su silla en la mesa chica del poder cordobés. Esta semana, acompañada por el vicerrector Daniel Artaza, participó activamente de un nuevo encuentro del Foro de Rectoras y Rectores de Córdoba, un espacio estratégico de articulación social, educativa y académica.

La cumbre, celebrada en las dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sirvió para mostrar a la UPC tejiendo redes de altísimo nivel. El encuentro contó con la participación como invitado especial del arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, quien expuso sobre los desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. Además, la reunión le permitió a la conducción de la UPC mostrar su propia agenda de gestión, informando sobre la puesta en marcha del Observatorio de Adicciones y los avances en el Programa de Educación de cara a las próximas visitas en escuelas medias.

La hiperactividad de Julia Oliva Cúneo responde a un diseño estructural. En la antesala de una Marcha Federal que promete ser determinante y frente a un Gobierno nacional atrincherado, el llaryorismo encuentra en la UPC un vehículo inmejorable para levantar la bandera de la educación pública. Le permite sentarse de igual a igual con las universidades históricas, interactuar con la Iglesia y los sectores productivos, y consolidar un relato de desarrollo propio que servirá como punta de lanza política rumbo al 2027.

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