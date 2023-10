Ley Nelson Castro

Por Javier Boher

La salud de los presidentes siempre ha sido tema de discusión, en Argentina y en todos los países presidencialistas. Tal vez por eso los chequeos médicos de algunos jefes de Estado son de acceso público, para evitar elucubraciones al respecto. Por supuesto que pedir eso en un país como el nuestro es descabellado, si partimos de la base de que es imposible saber con cuánta plata entra y sale de la función pública una persona.

Más allá de todo, la salud de los políticos es importante. Si a cualquiera de nosotros le piden decenas de estudios para la ART, es lógico pensar que a los que ocupan cargos en el sector público les debería pasar lo mismo.

Nelson Castro es un veterano periodista conocido por todos. Como tantos en la profesión, su formación de base no estuvo en redacciones o estudios, sino en las aulas de alguna otra unidad académica. Él además estuvo entre camillas y medicamentos, ya que es médico, lo que le ha servido para hacer lo que mejor hace en los medios, el diagnóstico a ojo y al aire. Desconozco si lo que él observa es real o si es invento, porque afortunadamente no me toca estar entre los semidioses de bata blanca, pero al menos eso le ha servido para escribir un libro.

No nos importan acá los casos del pasado, sino las discusiones del presente: Sergio Massa pidió que los candidatos que lleguen al ballotage pasen un psicotécnico, porque “ser presidente requiere de una estabilidad emocional que no te puede llevar a decir cualquier cosa por un voto”. Ajá.

Medio tarde se acordó del tema, como cuatro meses después de la inscripción de lo candidatos. Quizás si al examen se lo hicieran para darles de alta la candidatura no tendríamos la cantidad de precandidatos que hubo en las PASO, entre los que había un par de colifas.

Esto es como cuando el concejal Casado pedía rinoscopías para todos, una campaña ridícula. Ya va a aparecer alguno que pida también para el pie plano, el bruxismo o la próstata. Si nos ponemos a buscar es obvio que les vamos a encontrar de todo, menos la guita en blanco. No puede ser normal una persona que quiere acceder a la presidencia de este país en estas condiciones. Ni hablar de que tampoco pueden ser normales los que lo entregan en estas condiciones, a los que nadie les pidió ni siquiera su título de base, ese por el cual eran exitosos en la vida privada antes de tener una vida pública.

Por eso propongo la Ley Nelson Castro, en la que el colega debería puntear qué exámenes necesitamos para elegir a nuestros futuros presidentes, aunque también nos serviría para todos los empleados públicos. Arranco yo con algunas ideas.

En primer lugar, buscaría artiritis y artorsis positiva, cosa de que les sea más difícil meter la mano en la lata. En segundo lugar, celiaquía, también confirmada, a ver si de esa manera dejan de comer criollos.

En tercer lugar, buscaría por dos lados, el de las hemorroides y el de la hiperkinesia. Ya tuvimos bastante con el último presiente, que se la pasó todo el tiempo sentado; nos vendría bien uno que se mueva todo el tiempo.

En cuarto lugar yo iría por el laboratorio completo. Sangre ya sabemos que no tiene ninguno y la orina no es tan importante. Eso sí, un análisis coprológico es fundamental, porque tenemos que saber con qué vamos a estar lidiando una vez que terminen de hacer lo que ellos saben hacer en cada mandato.

En quinto y último lugar, uno fundamental, el de la disfunción eréctil. Aunque, pensando en cómo nos fue con Cristina, a la que no aplica, quizás ese nos esté sobrando.

Al resto de la tarea se la dejo al doctor. Me parece que con eso no va a quedar ninguno.