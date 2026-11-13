Alta Gracia lista para vibrar con una nueva edición de  “HAPPY BIRRA”

Alta Gracia se prepara para recibir una nueva edición de “Happy Birra”, el exitoso festival de la cerveza que llena de sabor, música y alegría el emblemático Parque del Sierras Hotel. El evento, uno de los destacados de la agenda festivalera de la ciudad, se llevará adelante los días 20, 21 y 22 de noviembre, con entrada totalmente libre y gratuita.
Provincial13 de noviembre de 2026 Página especial

13-11-(1)-alta-gracia

Durante las tres jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de un encuentro pensado para todas las edades. Las actividades comenzarán cada jornada a partir de las 17 horas, con una agenda ininterrumpida de propuestas gastronómicas, artísticas y de entretenimiento en el corazón del Valle de Paravachasca.

Happy Birra vuelve a pura cerveza y con nuevos sabores

El festival contará con su tradicional despliegue gastronómico, reuniendo a los mejores beertrucks y foodtrucks, a los que este año también se sumarán gin trucks, ampliando la oferta de bebidas para satisfacer a todos los paladares. Los asistentes podrán degustar una inmensa variedad de opciones culinarias mientras disfrutan del entorno inigualable de las sierras.

13-11-(2)-alta-gracia

Una grilla musical de lujo y mucho arte

Kapanga, El Bahiano y Planeador V encabezarán un line-up imperdible junto a un gran número de bandas cordobesas de primer nivel que llenarán cada noche del festival de ritmo y alegría. La programación detallada se encuentra en las redes sociales de Happy Birra.

Además, el arte trascenderá el escenario: Este año el público se sorprenderá con intervenciones artísticas y artistas itinerantes que llevarán su arte a cada rincón del hermoso Parque del Sierras Hotel.

Entretenimiento para toda la familia

Con la premisa de ser un espacio para todos, Happy Birra estrena este año una gran carpa dedicada exclusivamente a espectáculos de circo y magia. Desde las cinco de la tarde, todo el mundo podrá disfrutar de una gran variedad de actividades y shows, consolidando al festival como el plan ideal para disfrutar en familia.

El Emprendedurismo también tiene su lugar

Como en cada uno de sus grandes eventos, Alta Gracia apuesta a fortalecer el trabajo de los productores locales y regionales. En esta oportunidad, el festival inaugurará un nuevo y destacado espacio: una gran "Terraza de Emprendedores" que albergará a más de 100 expositores, brindando al público la oportunidad de conocer y adquirir productos únicos elaborados en nuestra provincia.

PARA AGENDAR Happy Birra tendrá lugar los días 20, 21, y 22 de noviembre en el Parque del Sierras Hotel de la ciudad de Alta Gracia. El evento es totalmente libre y gratuito, comenzando cada día a las 17 horas. El predio es accesible desde las principales rutas provinciales y se ubica además a pocos metros de las paradas de transporte interurbano para quienes utilicen ese medio de movilidad.

Te puede interesar
ilustra-llaryora-y-el-rally

Llaryora se proyecta con el Rally y Milei no quiere quedar afuera

Gabriel Marclé
Provincial13 de noviembre de 2026
Dos días después de la visita del Papa León XIV, el gobernador anunció el regreso del Mundial de Rally a Córdoba para 2028. La seguidilla de acontecimientos alimenta la agenda positiva del oficialismo, refuerza el posicionamiento provincial y deja entrever una gestión que ya se proyecta más allá de 2027. Hubo tironeo con Milei.
juan-pablo-quinteros

El crimen del repartidor de Rappi volvió a poner la inseguridad en el centro de la agenda política

Carolina Biedermann
Provincial13 de noviembre de 2026
Después de dos jornadas en las que el Gobierno provincial logró mostrar capacidad de gestión y organización durante la visita del papa León XIV, el asesinato de un repartidor volvió a instalar uno de los principales reclamos de los cordobeses, que es la inseguridad. Juan Pablo Quinteros, al frente de una de las áreas más sensibles de la administración de Martín Llaryora, quedó nuevamente en el centro de la escena.
ZARAZAGA-trigo

El PJ Capital quiere celebrar el 17-N con una marea femenina

Yanina Soria
Provincial12 de noviembre de 2026
El partido organiza un encuentro de formación para el día de la Militancia. Esta vez, sólo para mujeres. Passerini, Vigo y se espera la presencia de Llaryora. La convocatoria busca ir más allá de la celebración tradicional para poner en marcha una nueva instancia de organización y capacitación política.
Lo más visto
DIGAONAL-12-11-26

La casta come budines en el VIP

Javier Boher
Nacional12 de noviembre de 2026
La carpa preferencial para ver al Papa León XIV refleja que hay algunas personas que necesitan formar parte de los círculos exclusivos del poder.
kicillof-een-córdoba

Pos Papa, se reactiva el armado de Kicillof en Córdoba

Gabriela Yalangozian
Provincial12 de noviembre de 2026
El próximo martes habrá una convocatoria de 600 dirigentes y militantes en Luz y Fuerza para presentar una mesa política y sindical vinculada al gobernador bonaerense en el marco del Día del Militante. En paralelo, el MDF avanza con su construcción territorial en Río Cuarto, Punilla y Villa María, por fuera del PJ.
ZARAZAGA-trigo

El PJ Capital quiere celebrar el 17-N con una marea femenina

Yanina Soria
Provincial12 de noviembre de 2026
El partido organiza un encuentro de formación para el día de la Militancia. Esta vez, sólo para mujeres. Passerini, Vigo y se espera la presencia de Llaryora. La convocatoria busca ir más allá de la celebración tradicional para poner en marcha una nueva instancia de organización y capacitación política.