Alta Gracia lista para vibrar con una nueva edición de  “HAPPY BIRRA”

Durante las tres jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de un encuentro pensado para todas las edades. Las actividades comenzarán cada jornada a partir de las 17 horas, con una agenda ininterrumpida de propuestas gastronómicas, artísticas y de entretenimiento en el corazón del Valle de Paravachasca.

Happy Birra vuelve a pura cerveza y con nuevos sabores

El festival contará con su tradicional despliegue gastronómico, reuniendo a los mejores beertrucks y foodtrucks, a los que este año también se sumarán gin trucks, ampliando la oferta de bebidas para satisfacer a todos los paladares. Los asistentes podrán degustar una inmensa variedad de opciones culinarias mientras disfrutan del entorno inigualable de las sierras.

Una grilla musical de lujo y mucho arte

Kapanga, El Bahiano y Planeador V encabezarán un line-up imperdible junto a un gran número de bandas cordobesas de primer nivel que llenarán cada noche del festival de ritmo y alegría. La programación detallada se encuentra en las redes sociales de Happy Birra.

Además, el arte trascenderá el escenario: Este año el público se sorprenderá con intervenciones artísticas y artistas itinerantes que llevarán su arte a cada rincón del hermoso Parque del Sierras Hotel.

Entretenimiento para toda la familia

Con la premisa de ser un espacio para todos, Happy Birra estrena este año una gran carpa dedicada exclusivamente a espectáculos de circo y magia. Desde las cinco de la tarde, todo el mundo podrá disfrutar de una gran variedad de actividades y shows, consolidando al festival como el plan ideal para disfrutar en familia.

El Emprendedurismo también tiene su lugar

Como en cada uno de sus grandes eventos, Alta Gracia apuesta a fortalecer el trabajo de los productores locales y regionales. En esta oportunidad, el festival inaugurará un nuevo y destacado espacio: una gran "Terraza de Emprendedores" que albergará a más de 100 expositores, brindando al público la oportunidad de conocer y adquirir productos únicos elaborados en nuestra provincia.

PARA AGENDAR Happy Birra tendrá lugar los días 20, 21, y 22 de noviembre en el Parque del Sierras Hotel de la ciudad de Alta Gracia. El evento es totalmente libre y gratuito, comenzando cada día a las 17 horas. El predio es accesible desde las principales rutas provinciales y se ubica además a pocos metros de las paradas de transporte interurbano para quienes utilicen ese medio de movilidad.