Los clubes cordobeses y el Papa, como consagrados

Y se fue nomás el Papa León XIV de Córdoba, dejando una huella indeleble tras el evento ecuménico más masivo y emocionante de estos últimos tiempos, donde nadie de la dirigencia política ni tampoco deportiva quiso quedar afuera. Cerca de 600 mil personas acudieron a FADEA, al predio de la Ruta 20 donde también hizo la misa y discurso el Papa Juan Pablo II allá por el ’87, aunque esta vez, ya más institucionalizado el protocolo y la diplomacia, dejó sus apuntes. Sobre todo a nivel clubes.

Instituto, Talleres, Belgrano y hasta Racing ya habían dejado reseñas y obsequios honorarios para quien antes de ser ungido como Sumo Pontífice se llamaba Robert Prevots. Pero claro, la participación de los equipos también fue por intermedio de representantes, con protagonismo y también, visibilidad. Sino pregúntenle al presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, que tendrá su póster armado por muchos años al estar entre la feligresía en Fadea, o para Talleres, esta vez sin su presidente Andrés Fassi (abocado al armado del próximo plantel profesional, desde Europa), pero con el Vice Miguel Cavatorta con activa participación en el evento de la Catedral de Córdoba. Y más…

De Fadea a la Catedral

Cavagliatto ya desde muy temprano, casi al amanecer, había publicado en su red social de Instagram, su presencia en el predio de Fadea, en la Fábrica de Aviación, con una invitación especial del Gobierno de Córdoba. De más está decir que su relación con el Panal y con el Gobernador Martín Llaryora luce más estrecha y que la política no deja de sospechar su inminente incorporación al gabinete o al partido del “cordobesismo” con algún cargo, en tiempos eleccionarios. Pero la mayor bendición sin dudas fue la foto que el mismo Vaticano dio a conocer en la cuenta del Papa (Pontifex) mientras el Papamóvil lo recoge para retirarse del predio, saludando a los peregrinos. Casi en primera fila, brazo en alto, figura Cavagliatto, como bendito. Entre la marea de manos, trajes y banderas, la imagen del titular del conjunto de Alta Córdoba es fácil de percibir, por lo que seguramente tendrá para presumir de su tiempista y oportuna ubicación, donde los ojos del mundo posaban para seguir el legado de León XIV en Fadea. ¿Qué habrá pedido en sus oraciones? Seguramente poder tener otro “coso” con Instituto, que clasificó primero en su zona y puede definir de local hasta cuartos de final como mínimo. Soñar no cuesta nada y esa foto, ayuda…

Distinta fue la vinculación de Cavatorta, en esta ocasión, sin representar a la camiseta de Talleres, aunque es imposible disociarlo, claro está. El vice de Talleres es voluntario del arzobispado de Córdoba y tuvo un rol fundamental en la Catedral frente a la Plaza San Martín, ya que fue orador desde temprano a la mañana mientras los fieles llegaban desde todos los puntos del país. Lo acompañó José Sanguedolce, encargado del departamento de prensa y difusión del club albiazul, en esta ocasión, coordinando acciones para atender a periodistas vaticanistas. Cavatorta es además, voluntario de Radio María desde hace quince años. En Fadea, el embajador de Talleres fue otro de los vices, Luis Villalba, hombre también con la tarea de rearmar la presencia albiazul en AFA luego de la renuncia de Rodrigo Escribano. Ah, en la esquina del Cabildo y la Catedral, en la sede social de Talleres, una bandera de grandes dimensiones saludaba al Papa con honores, como para marcar también la diferencia en recibimiento.

¿Y Fassi? Sabido es su fe católica y su conexión con los sectores eclesiásticos, tanto en México como en Argentina, ya que su familia es practicante. No pudo estar en Fadea ya que las obligaciones de Talleres lo llevaron al viejo continente, con la mente puesta en la recuperación deportiva, que hoy tiene al club en lugares impropios de lo que fue el camino de Fassi en barrio Jardín. Y el año que viene, suerte va a necesitar para escaparle a los puestos bajos, seguramente alguna plegaria del presidente tuvo que ver con eso…

¿de Belgrano, se sabe algo? Su mandatario Luis Artime se encontraba en Portugal, en marco de un capacitación FIFA, por eso es que la vocal Miriam Aparicio, la responsable del área Comercial Romina Leiva, Pía Carranza del área Inclusión y Gonzalo Frontera, de la Comisión fiscalizadora, dijeron presente en FADEA. Por cierto, el cartel de “Bienvenido Papa León XIV a la ciudad del campeón”, ubicado en la intersección de Avellaneda y Avenida Colón, no pasó desapercibido en el homenaje al prelado en cuestión. ¿Hubo oraciones? Por qué no soñar en Alberdi con un nuevo título, esta vez en la Copa Libertadores…

¿Racing de Nueva Italia? No dejaron entrever si fueron invitados pero algunos dirigentes se acercaron a la homilía del Papa. El club por supueto igual consiguió la imagen que todos desean, cuando el ya difunto Papa Francisco, el argentino y futbolero, recibió la camiseta de Racing en el Vaticano que le obsequió el actual Intendente Daniel Passerini en una visita protocolar. Llevó de los cuatro equipos de Córdoba aunque la foto principal, se lo aprecia recibiendo la de la “Academia” cordobesa. ¿Oraron? Y sí, con el anhelo de ascender y volver a Primera División, después de 36 años…

“El fútbol argentino despide al Papa León XIV de la argentina”, fue el lacónico y humilde tweet de AFA, con apenas una mención del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, esta vez ajeno a las publicaciones extrovertidas con el líder espiritual, rasgo que lo caracteriza en sus desfachatadas redes sociales. Es que la fecha FIFA y los amistosos de Argentina contra Uruguay y Costa Rica (este último, el martes próximo en Córdoba, en el Estadio Mario Kempes) lo tienen enfocado, por eso su último reel fue limpiando la parrilla para el tradicional asado de de bienvenida al plantel, que por lo general lo tiene al arquero “Dibu” Martínez como protagonista principal. ¿Habrá pedido algún milagro? Seguramente Tapia no esquivó la necesidad de alguna ayuda divina, sobre todo penal y judicial, luego de que diversos tribunales le dieran un revés en sus causas por corrupción y desviación de fondos con AFA.

Todo fue en paz con el Papa León, no muy amigo del fútbol ni siquiera en sus tiempos de Monseñor de Chiclayo, pero cuando era Robert Prevots, se conoce su pasión por el Tenis y el Béisbol, donde es hincha de los “white socks” de Chicago, su ciudad natal. Sin embargo, su liturgia y encíclica “criolla” hizo un reconocimiento al deporte más popular de los argentinos, en Buenos Aires. Con eso, ya cumplió. Por eso la vestimenta Azul y blanca, como una camiseta, para ser más aceptado que nunca en Argentina.