Ex IOSFA: los despidos ponen a prueba a la dirigencia política cordobesa

La reestructuración de la ex obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) sigue sumando capítulos en Córdoba y comienza a convertirse en una prueba política para los dirigentes que tienen representación en la provincia. En Punilla, donde más de 90 trabajadores de las residencias de La Falda y Cosquín enfrentan la posibilidad de perder sus empleos, el conflicto dejó de ser exclusivamente gremial para instalarse en la agenda de legisladores y referentes políticos.

El calendario agrega presión. El próximo 30 de noviembre vence el plazo que los trabajadores identifican como el final de sus contratos. Mientras tanto, las gestiones ante representantes nacionales y provinciales todavía no consiguieron modificar el escenario. La incertidumbre se mantiene entre quienes sostienen que, después de años de trabajo en los establecimientos, pueden quedar fuera del sistema sin garantías de continuidad laboral.

La delegada de ATE, María José Peñaloza, reconoció que el desgaste comienza a sentirse entre los afectados. “El tiempo pasa y estamos muy preocupados, agotados, pero seguimos en lucha”, expresó. La frase sintetiza el momento de un reclamo que intenta ganar volumen antes de que la reestructuración se traduzca definitivamente en desvinculaciones.

De las calles a los despachos políticos

La protesta encontró el viernes pasado una oportunidad para llevar el planteo directamente a uno de los principales referentes políticos de Córdoba, con llegada nacional. Los trabajadores marcharon en La Falda hasta el Hotel Edén, donde se desarrollaba un encuentro político con la participación de dirigentes del Frente Cívico, La Libertad Avanza y el PRO.

Entre los asistentes estaba el senador nacional Luis Juez. Después de algunas gestiones, los empleados consiguieron hablar con él y exponerle la situación de las familias afectadas. El legislador se comprometió a consultar al ministro de Defensa para conocer qué alternativas existen frente al conflicto.

Según relató Peñaloza a Alfil, Juez había previsto mantener ese contacto esta semana y hasta el miércoles, los trabajadores no habían recibido novedades sobre el resultado de esa gestión.

La intervención del senador tiene una lectura que excede el acompañamiento circunstancial a una protesta. El reclamo llegó a un dirigente con representación nacional y vínculos con el escenario político que sostiene al Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, la expectativa sindical es que pueda abrir una vía de interlocución con el Ministerio de Defensa, ámbito del que depende la reorganización de los establecimientos.

Por ahora, la gestión permanece en el terreno de los compromisos. Y allí aparece una de las principales dificultades para los trabajadores: conseguir que las expresiones de voluntad política se traduzcan en decisiones administrativas antes del vencimiento de los contratos.

Un conflicto que busca interlocutores en Punilla

La búsqueda de respuestas también empieza a involucrar a representantes políticos de la región. El legislador departamental Walter Gispert confirmó que la semana próxima se reunirá con los trabajadores en La Falda para interiorizarse sobre el conflicto.

El encuentro sumará una instancia de diálogo en el ámbito provincial, aunque las posibilidades concretas de resolución dependen fundamentalmente de decisiones que se encuentran en la órbita nacional.

La intervención de Gispert se incorpora así a una serie de gestiones que los gremios vienen impulsando para evitar que la situación quede reducida a una disputa entre los trabajadores y las autoridades de la nueva estructura. La preocupación también había llegado a la Legislatura cordobesa, que aprobó el 29 de octubre una declaración de preocupación por las fuentes laborales comprometidas.

El interrogante político es si los distintos espacios con representación institucional podrán articular una posición común frente a Nación. Hasta ahora, las respuestas aparecen fragmentadas.

Una protesta en la capital provincial

Con el respaldo de ATE, los trabajadores buscan ampliar el alcance de la discusión. Peñaloza confirmó que el lunes 16 de noviembre viajarán a Córdoba capital para manifestarse frente al Hospital Aeronáutico, junto con trabajadores de los distintos sectores afectados por la transformación del organismo.

La convocatoria reunirá representantes de delegaciones, centros de auditoría, farmacias y establecimientos hoteleros. La intención es visibilizar que la problemática no involucra únicamente a las residencias turísticas de Punilla, sino a una estructura provincial mucho más amplia.

En La Falda son 51 los trabajadores alcanzados y en Cosquín alrededor de 40. A escala provincial, las estimaciones sindicales difundidas ubican en aproximadamente 450 los puestos laborales comprometidos.

La protesta del lunes será, en ese sentido, un nuevo intento de provincializar el conflicto y fortalecer la capacidad de negociación. La pregunta ya no es solamente quién escuchará el reclamo, sino quién estará dispuesto a asumir el costo político de una respuesta.