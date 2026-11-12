La cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pujio sigue creciendo en gestión y obras

Durante la mañana del  sábado, próximo pasado ; el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Tío Pujio Ltda., Darío Eduardo Ranco, mantuvo una reunión de trabajo con los consejeros Rubén Medina y Marcos Celis para coordinar distintas tareas de mejoramiento.
Provincial12 de noviembre de 2026 Página especial

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El encuentro, que se extendió durante casi dos horas, permitió avanzar en la organización de las intervenciones previstas para el sector del caminador, un espacio utilizado diariamente por vecinos que realizan actividades físicas y recreativas.

Entre los trabajos acordados se encuentra el reemplazo de luminarias del sector, con el propósito de mejorar las condiciones de iluminación. Actualmente, el caminador cuenta con 95 luminarias de 112 W y 18.000 lúmenes y el reemplazo será por unidades de 160 W y 24.000 lúmenes. Además, se pintarán las columnas mediante una combinación de colores en degradé: ocre en la base, amarillo intenso en el tramo central y amarillo suave en la parte superior.

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Las mejoras también alcanzarán a la conectividad. Está prevista la ampliación de la velocidad del servicio de Wi-Fi para brindar una mejor experiencia de conexión a quienes concurren al lugar.

Estas intervenciones permitirán renovar la imagen del caminador y fortalecer los servicios en un entorno que constituye un punto de encuentro para la actividad física, la recreación y el disfrute al aire libre.

Por otra parte, durante la reunión se coordinaron los trabajos de pintura del tanque de agua, uno de los símbolos más representativos de la institución. La estructura tiene una altura de 14,50 metros.

Para su renovación se eligió una paleta integrada por los colores “Pacífico Profundo”, “Azul Puro”, “Sirena de Policía” y “Horizonte Azul”, que aportará una nueva presencia visual a esta estructura emblemática, estrechamente vinculada con la identidad y la historia del servicio cooperativo.

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