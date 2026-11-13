Comienza debate PASO: Vigo con Ficha Limpia y los PJ quieren que Milei “se ponga”

La senadora integra la comisión de Asuntos Constitucionales y su posición dará señales sobre la estrategia cordobesista. El oficialismo provincial quiere sacarle el jugo a la necesidad libertaria. Tres votos macristas en Senado que pueden ser la clave del fracaso libertario en suprimir las PASO.
Provincial13 de noviembre de 2026Bettina MarengoBettina Marengo

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El martes que viene, todavía con la estela del papa León XIV en Buenos  Aires, se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para tratar la reforma política con suspensión de las PASO, y el cordobesismo empezará a mostrar sus cartas en la negociación con el gobierno nacional. La senadora Alejandra Vigo integra la comisión que ahora preside Agustín Coto (el año pasado la cordobesa fue la presidenta), por donde comenzará el debate en  la cámara baja. El llamado se produjo luego de una singular presión del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al Senado. El riojano que está alineado a la secretaria general de la Presidencia de Karina Milei y responde a los intereses del Presidente, le pidió al cuerpo cuya figura fuerte es Patricia Bullrich, hoy en tensión con los Milei, que apure. Se fue el papa León XIV y la necesidad del Presidente de evitar una primaria que ordene a la oposición peronista sigue intacta, ahora incluso con peores datos de la economía.

De Vigo no se sabe qué posición tiene sobre las PASO más allá de lo que todo el oficialismo provincial dice a coro cuando se le pregunta: que Cordoba nunca  quiso las primarias obligatorias, que en la Provincia no existen, que es un gasto innecesario. La esposa de Juan Schiaretti no avanzó más allá de eso, pero sí dejó en claro que le interesa la ley de Ficha Limpia que impulsó cuando  ella misma fue presidenta de Asuntos Constitucionales y que no prosperó porque los senadores misioneros, que entonces respondían al exgobernador Carlos Rovira, votaron en contra, a pedido de la Casa Rosada. ¿Condicionará Vigo su firma al dictamen de la reforma política a que se incluya Ficha Limpia, una iniciativa de la que acá en Córdoba el oficialismo no fue patrocinador de la primera hora? Lo que se sabe es que el cordobesismo va a tener una posición “dura” que en Diputados se va a traducir en seis votos del bloque Provincias Unidas y que se va a usar para la negociación presupuestaria: fondos para la Caja, para obras y rutas. Además, apoyo para la ley de Biocombustibles. “Esta vez, que se pongan”,  se escuchó decir a uno que viene viendo que el acompañamiento parlamentario a Milei no va  a evitar que La Libertad Avanza intente arrebatarle la Gobernación de Córdoba a Llaryora. Lo que está claro es que la estrategia de la senadora será el camino que seguirán sus compañeros de espacio político en la otra cámara.

En el Senado, la posición de Vigo es compartida por la UCR no mileista y por el PRO, que tiene tres senadores que responden al expresidente Mauricio Macri. Es posible que esos tres votos macristas sean la clave del fracaso de la reforma y de que los Milei no logren suspender las PASO. El exmandatario nacional tiene muchos motivos para no allanar el camino al “León” y se ha expresado con  dudas sobre la votación de agosto. En ese caso, la iniciativa morirá en la cámara que preside Victoria Villarruel y el Panal perderá una oportunidad de negociar con la Rosada. 

Por ahora, no se sabe concretamente qué proyecto propondrá discutir La Libertad Avanza. Tampoco se sabe si la Casa Rosada tiene un poroteo que le da la mayoría absoluta de los votos (37 senadores y 129 diputados) que se  necesitan para aprobar la suspensión de las PASO, o si el libertario Coto está presionando a Bullrich, por orden de Karina, para que consiga los votos. Se supone que el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, tenía que convencer a los gobernadores para que apoyen e instruyan a sus legisladores. El viaje al Argentina Week de París, al que no asistió Llaryora, era para eso, pero no alcanzó. En las últimas horas, sin certezas sobre si habrá primarias en agosto, si Milei será la única lista libertaria, y si el PJ podrá organizarse porque las PASO se lo facilitaron, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aliado de los libertarios, adelantó sus propias elecciones provinciales al 14 de febrero, como para escapar de la incertidumbre y aprovechar el envión de la fiebre de Vaca Muerta. Los mileistas informados creen que esa incertidumbre que movilizó al neuquino impulsará a los gobernadores dudosos a dar el apoyo a la eliminación de las PASO que por ahora retacean.

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