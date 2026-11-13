El crimen del repartidor de Rappi volvió a poner la inseguridad en el centro de la agenda política

El Gobierno de Martín Llaryora venía de atravesar dos jornadas que le permitieron exhibir capacidad de gestión, organización y articulación institucional durante la histórica visita del papa León XIV a Córdoba. La magnitud del acontecimiento, su repercusión nacional y el despliegue provincial habían dejado un saldo político favorable para el oficialismo. Sin embargo, la agenda pública tiene sus propios tiempos y, apenas terminado el evento, la inseguridad volvió a ocupar el centro de la escena.

El asesinato de un repartidor de Rappi sacudió a Córdoba y volvió a poner sobre la mesa una problemática que, más allá de las estadísticas oficiales, sigue siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos.

Porque si bien tanto desde el Ministerio de Seguridad provincial como desde Nación se destacan los indicadores que muestran una baja tasa de homicidios, la discusión sobre la seguridad no se agota en la cantidad de asesinatos. Los robos cotidianos, los hechos de violencia y la sensación de inseguridad que atraviesan numerosos barrios, forman parte de una realidad que no encuentra respuestas en los números.

La distancia entre los indicadores que exhibe la gestión y las experiencias que relatan quienes conviven diariamente con el delito, tienen una inconsistencia que no se ha podido saldar.

Hay sectores de Córdoba donde los vecinos denuncian hechos recurrentes, identifican zonas conflictivas e incluso aseguran conocer a quienes protagonizan determinados episodios delictivos. La persistencia de esas situación es y la falta de respuestas efectivas por parte del Estado, es una cuenta pendiente.

Juan Pablo Quinteros ocupa una de las sillas más difíciles de la gestión. La seguridad es un área donde los resultados se miden todos los días y donde un solo episodio puede volver a poner en discusión las políticas públicas, los recursos y la capacidad de respuesta del Estado.

Quinteros construyó un perfil de alta exposición pública, con presencia territorial, declaraciones frecuentes y una estrategia de comunicación que lo ubica entre los funcionarios más visibles del gabinete provincial.

El ministro de seguridad no es ajeno a las especulaciones políticas de cara a 2027, y suena para ser candidato a intendente del peronismo, para Córdoba Capital. Pero la cartera que conduce tiene la particularidad de que difícilmente le permita separar la construcción de una candidatura, con los resultados de su gestión.

El asesinato del repartidor también abrió un nuevo capítulo de confrontación política. El senador nacional Luis Juez habló sobre Quinteros y la seguridad en Alfil AM, cuestionando la situación que atraviesan distintos barrios de Córdoba y apuntó contra las dificultades para garantizar condiciones de seguridad en determinados sectores de la ciudad.

Ademas planteó que Quinteros termina concentrando el desgaste de una problemática que excede a un ministerio y compromete al conjunto de la administración provincial.

Sobre la posible candidatura a intendente de Quinteros, Juez dijo que para él, el peronismo no va a permitir que el candidato a intendente para el Palacio 6 de Julio sea un no peronista. Dijo que para el, Quinteros va a ser el candidato a vice gobernador de Llaryora, pero para eso, falta bastante.