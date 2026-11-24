La Falda se prepara para abrir el calendario electoral municipal de la provincia de Córdoba el 14 de marzo de 2027, pero la disputa ya empezó mucho antes de que se conozcan todas las candidaturas.

Con apenas 45 días por delante para ordenar alianzas y estrategias, la ciudad se convirtió en el primer escenario donde la oposición deberá mostrar si tiene capacidad de construir una propuesta común o si las diferencias por el liderazgo provincial terminarán trasladándose a las urnas.

El desafío tiene una particularidad política: La Falda es gobernada por Javier Dieminger, un intendente radical alineado con Rodrigo de Loredo, mientras que el espacio integrado por La Libertad Avanza, el PRO, el Frente Cívico y Primero la Gente ya resolvió avanzar con una estrategia en común: consolidar una alianza y lanzar una candidatura propia, encabezada por Leonardo Gribaudo.

La presentación se realizó en el hotel Edén días atrás con el respaldo del diputado nacional Gabriel Bornoroni y del senador Luis Juez. No fue solamente un lanzamiento municipal. También funcionó como una señal de cómo ambos dirigentes pretenden construir su alternativa provincial para 2027, sin que hasta ahora aparezcan puntos de encuentro con la estrategia que impulsa De Loredo.

El calendario electoral que se conoció este fin de semana agrega presión a esas diferencias. El 13 de enero vencerá el plazo para inscribir alianzas y el 23 de enero, a las 23.59, el de presentación de candidatos. La elección será el domingo 14 de marzo y definirá intendente, viceintendente, ocho concejales titulares y ocho suplentes, además de los integrantes del Tribunal de Cuentas.

Primera elección, con la oposición en dos veredas

La fotografía política de La Falda muestra una diferencia importante respecto de 2023. En aquel momento, el triunfo de Dieminger, que alcanzó el 71% de los votos, reunió en la celebración a dirigentes que hoy transitan estrategias diferentes: Juez, Bornoroni, De Loredo, Ramón Mestre y Mario Negri.

Cuatro años después, esa coincidencia electoral parece lejana. Bornoroni y Juez respaldan a Gribaudo y avanzan con una estructura propia, mientras De Loredo conserva su vínculo político con el oficialismo municipal y busca sostener una alternativa radical aún cuando Dieminger ya no puede candidatearse con dos mandatos en su haber.

La distancia entre ambos sectores de la oposición provincial plantea un problema que va más allá de La Falda. No es un buen punto de partida para un año electoral que tendrá en esta ciudad su primera prueba municipal: la oposición todavía no consiguió resolver quién conduce el armado, bajo qué esquema competirá y hasta dónde está dispuesta a resignar protagonismo cada uno de sus referentes.

La pregunta es si las diferencias podrán administrarse en el plano provincial mientras, en los territorios, cada espacio avanza con sus propios candidatos. La Falda obliga a dar una primera respuesta en plazos muy acotados.

El cordobesismo observa el escenario

Mientras tanto, el cordobesismo analiza sus posibilidades de disputar el municipio con un escenario donde el deloredismo y la alianza LLA-FC-PRO van por separado a las urnas. Los nombres de Mario Sáenz, presidente de los Bomberos Voluntarios y referente de Despertar La Falda, y Lucas Véliz, abogado vinculado a la gestión provincial y referente de Unidos Somos Más, aparecen entre las alternativas que observa el llaryorismo como postulantes a la intendencia.

La posibilidad de competir a través de estructuras vecinalistas permitiría al gobernador evitar que la elección quede planteada exclusivamente como una disputa entre radicales y libertarios-juecistas. A ese escenario se suma Gabriela Sacco, por Uniendo Puentes La Falda.

Aún ante la danza de nombres, el peronismo todavía no tiene una candidatura definida y observa cómo la fragmentación de frentes termina siendo un problema exclusivo de la oposición.

De Loredo y la incógnita radical

En el oficialismo municipal, la principal definición pendiente sigue siendo quién sucederá a Dieminger. El intendente había impulsado al concejal Javier Montes, pero las versiones sobre una eventual renuncia mantienen abierto el interrogante.

La situación tiene una implicancia adicional para De Loredo. La Falda es una referencia territorial del radicalismo en Punilla y conservar el municipio significaría sostener un espacio de poder en un momento en que la UCR discute cómo posicionarse frente a La Libertad Avanza y la reorganización del peronismo provincial.

Pero el radicalismo no solo necesita resolver un nombre. El desgaste de la gestión municipal pesa y mucho luego del rechazo del Balance General 2025 por parte del Concejo Deliberante, y de cara a la discusión presupuestaria.

La Falda anticipa así una discusión que tendrá continuidad durante todo 2027: quién tendrá capacidad para conducir una oposición provincial que comparte adversarios, pero todavía no consigue acordar una estrategia.

Los plazos son concretos: el 13 de enero deberán inscribirse las alianzas. Son apenas 45 días para que los distintos sectores definan si existe margen para un entendimiento o si la primera elección municipal del año encontrará a la oposición compitiendo en veredas separadas.