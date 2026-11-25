Reapareció Andrés Fassi en la escena de Talleres, aunque de manera muy light y con aliados interlocutores para alcanzar la gran agenda que tiene por delante el club de barrio Jardín, con un 2027 que ya viene con amenazas de la permanencia. Una versión muy Sui Generis, en ambientes afables pero a su vez, se ocupó de la parte política, con la estratégica presencia en el palco de los de AFA en el partido de la Selección Argentina en el Kempes como para ir amortiguando los golpes que se vienen.

El presidente de Talleres estuvo por Portugal en congresos FIFA y también abocado en la contratación de refuerzos como así también en la búsqueda activa de un manager deportivo, dentro de los cuestionamientos de hinchas, socios y pares de comisión directiva, por el labor del actual responsable, nada menos que su hijo Sebastián. Muchos frentes abiertos, necesidad de ser multitasking más que nunca, pero con vericuetos para contar, como lo ocurrido el fin de semana en Villa Carlos Paz, con el primer encuentro internacional de filiales de Talleres. Innovador, marketinero pero a la vez, estratégico.

Mestre, el aliado

La gran foto política del palco del Kempes en Argentina-Costa Rica dejó tela por cortar y una incógnita. ¿Qué rol cumplía el dos veces intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre, junto a dirigentes deportivos, autoridades gubernamental, junto al titular de AFA Claudio Tapia? Parecía un colado pero no, resulta que fue un abanderado embajador espontáneo de Talleres. Sí, así como lee, sin formar parte de la comisión actual, Mestre fue enviado por Fassi para cumplir con el protocolo político. Es que el “Zorro” no asistió a los últimos encuentros del conjunto albiazul en el torneo, no hubiera sido la mejor recepción por parte del hincha verlo de repente en el Kempes con el “Chiqui”.

¿Y Mestre tiene apetencias proselitistas? Vamos por parte: tienen buena relación por el mundo Talleres, se sabido que el referente del Radicalismo profesa un fanatismo por el club muy marcado, si hasta se lo pudo ver en todos los partidos de visitantes en las copas internacionales, y no tiene nada que ocultar. Mestre al igual que muchos tiene preocupación por el momento delicado de la institución en lo deportivo, y fue como para tener alguna presencia albiazul en ese cónclave, junto al campeón del mundo Daniel “Rana” Valencia.

Claro, Mestre fue una especie de puente entre Talleres y AFA sabiendo del contexto en juego. Una palabra para conciliar y justificar la ausencia de Fassi pero sin perder el respeto a la investidura. Es que el albiazul apunta a todas las opciones para no sentirse perjudicado, haciendo el lobby correspondiente. No faltan esos rumores que indican un llamado de el Gobernador Martín Llaryora al “Chiqui” para que Talleres no descienda o mejor dicho, que no sea part de un blanco perfecto de actos arbitrales perjudiciales, situación por la que zafó en 2025. Como también la conferencia de Fassi disculpándose a corazón abierto con Tapia por aquellas aventuradas palabras luego del escándalo del partido ante Boca Juniors por Copa Argentina en Mendoza. Está claro que el mandamás de Talleres mantiene sus diferencias con la cúpula de AFA, no obstante, inteligentemente no se plegó esta vez a la cruzada de River Plate y Estudiantes de La Plata con Di Carlo y la “Bruja” Verón a pesar de que comparten dialécticamente el diagnóstico de un futbol argentino enfermo y en descomposición. ¿Y Mestre? ¿Seguirá colaborando o armará un frente político para las próximas elecciones en barrio Jardín? Según trascendió, es colaborador “radical” de Fassi, sin otra obsesión de gestión.

Filiales y enojos

En el Hotel Amerian, durante dos días, fue llevado a cabo el primer encuentro internacional de Filiales de Talleres. Hubo casi 50 representaciones de distintos puntos del país y hasta de Miami y Playa del Cármen. Allí Fassi rompió el invicto en cuanto apariciones públicas, en un espacio más ameno y no tan hostil como alguna conferencia de prensa. Pidió “unidad” y que el “hincha tiene que estar más que nunca en las malas”, discurso conciliador pero a su vez, tomado como pragmático donde las mayores responsabilidades son de la dirigencia y no de la gente.

No fue una semana fácil para Fassi: en la última reunión de comisión Directiva recibió cuestionamientos, se ausentaron tres vicepresidentes: Gastón Atelman, Luis Villalba (de viaje y Pro Fassi) y Juan Ignacio Gallopa, este último muy crítico, condicionando su presencia a futuro en caso de que Sebastián Fassi continúe como manager de la entidad. Otro vice, Néstor “Cacho” Qiuñonez, sancionado por COSEDEPRO por el escándalo que protagonizó en el clásico pasado ante Belgrano, fue el más conciliador.

Por lo pronto Fassi apura el arribo de otro responsable del área deportiva, para una convivencia particular con el propio Fassi, ya que todos sabemos que siempre tiene la última palabra. ¿Es necesario otro nombre más o será solamente para descargar responsabilidades? No es fácil el panorama en 2027 para Talleres por eso el máximo dirigente prepara el terreno, con la gente, con AFA y el plantel, en procura de salir del pozo.