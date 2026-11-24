El fin de semana largo no calmó las aguas en el potencial frente opositor. En un video compartido en sus redes sociales, el senador Luis Juez y el diputado Gabriel Bornoroni invitaron a Rodrigo de Loredo a subirse a bordo del FIAT 600 pero, indirectamente, sugierieron que no encabezará dicho frente (al plantear que “hace falta un copiloto más atrás). Este mensaje avivó el enojo que ya estaba latente en el radicalismo del interior y que más de 70 intendentes habían planteado ante De Loredo hace una semana en una reunión en Capital.

El presidente de la UCR provincial, Matías Gvozdenovich, había manifestado su desacuerdo con los movimientos de La Libertad Avanza y el Frente Cívico en localidades como Hernando. En dicho municipio (gobernado por el radical Ricardo Bianchini), Bornoroni y Juez presentaron a la precandidata a intendente por La Libertad Avanza, Nancy Marengo. Este accionar fue calificado como una “falta de respeto” por los jefes municipales del partido centenario y derivó en advertencias de no desplegar su territorialidad ni trabajar en favor del gobierno nacional para las elecciones presidenciales. Sin embargo, en algunos casos puntuales, las advertencias apuntaron también hacia dentro del propio radicalismo.

Uno de esos casos fue el de Germán Martini, intendente de Las Acequias y presidente de la UCR departamental Río Cuarto. En la última reunión con intendentes y De Loredo, el dirigente radical fue taxativo al plantear que, para varios de sus pares, no cabría otra opción que no sea la candidatura a gobernador de Rodrigo de Loredo en dicho frente opositor. “Si Rodrigo no es el candidato, el trabajo va a ser otro y vamos a llegar desarticulados”, dijo el mandatario de Las Acequias que, en oportunidades anteriores, planteó que su acompañamiento a una alianza con los libertarios sería una cuestión pragmática y “siempre y cuando” el radicalismo encabece. Lo mismo han planteado otros intendentes del departamento como Roberto Casari de Vicuña Mackenna.

La condición “sine qua non” no es solo una expresión de respaldo al ex diputado. Es también una señal hacia los armadores provinciales que, en esa misma reunión, ponderaron el valor de los intendentes para aportar estructura y presencia territorial en una elección provincial que podría realizarse en el primer cuatrimestre del 2027.

En el departamento Río Cuarto, aún no se han presentado formalmente precandidatos libertarios en municipios radicales. Sin embargo, algunos dirigentes juveniles de LLA visitaron municipios como Berrotarán y grabaron videos en los que cuestionaron las obras de bacheo realizadas por la gestión. Sin mencionar al intendente, Federico Soto, el mensaje no cayó bien en los jefes municipales radicales por tratarse de un golpe “por debajo del cinturón”. Especialmente, si se tiene en cuenta que la gran mayoría de intendentes radicales del departamento Río Cuarto ha optado por una posición orgánica a la UCR provincial y acompaña una posible alianza con LLA (más allá del requisito excluyente de la candidatura de De Loredo). En el caso particular de Soto, es además uno de los congresales departamentales del partido que votó en favor de conformar una alianza electoral para el 2027.

Para los intendentes radicales que respaldan al ex diputado, el mensaje de Juez y Bornoroni difícilmente pueda leerse como una simple chicana. Sobre todo porque llega después de movimientos territoriales que ya habían despertado enojo en la dirigencia del interior. La alianza se sigue planteando como algo inminente. Pero, al menos en el departamento Río Cuarto, la advertencia de una posible “desarticulación” pisa cada vez más fuerte.

La Muni en tu Barrio: último operativo del año en la Vecinal Peirano

El Gobierno de Río Cuarto, a través del programa "La Muni en tu Barrio", llevó adelante su último operativo del año en la Vecinal Peirano, con el objetivo de acercar políticas públicas y brindar respuestas directas a las demandas de los vecinos del sector.

La jornada territorial reunió servicios municipales, provinciales y de la Defensoría del Pueblo a partir de un requerimiento especial planteado por la comunidad en el marco de las mesas barriales.

En ese sentido, la subsecretaria de Participación Ciudadana, María Reineri, destacó la articulación sostenida entre las distintas áreas del Municipio y la red de organizaciones comunitarias, remarcando el trabajo conjunto con los servicios de la Provincia a través del Centro Cívico y con la Defensoría del Pueblo.

"Estamos comenzando a despedir el año con este gran operativo acá en Vecinal Peirano, a raíz de un pedido especial que nos han hecho los vecinos, que ha surgido de nuestras mesas territoriales", señaló Reineri. Asimismo, remarcó que el trabajo conjunto con las organizaciones comunitarias busca "promover la participación de los vecinos en los sectores donde están insertas territorialmente".

Durante la jornada, Reineri precisó que, las áreas más demandadas fueron Zoonosis (con servicios de castración y vacunación antirrábica) y las gestiones vinculadas al Registro Civil (como trámites de documentación, partidas de nacimiento y consultas). A su vez, los vecinos accedieron a la recepción de reclamos y al asesoramiento de las áreas de educación, cultura, desarrollo social y discapacidad, además de trámites relacionados con los Centros de Gestión Municipal (CGM) y la colaboración de EMOS.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación Vecinal Peirano, Silvia Guzmán, celebró la llegada del operativo al barrio luego de la reciente reapertura de la sede y el trabajo conjunto con el consejo barrial, destacando lo importante que resulta facilitar el acceso de los vecinos de los barrios a las gestiones municipales.

"Realmente muy contenta porque los vecinos la necesitaban. La vecinal hace poquito que se abrió de nuevo y necesitábamos que viniera la Muni en tu barrio para comodidad de la gente. Gracias al consejo barrial logramos traerla", expresó Guzmán. Además, remarcó que esta modalidad facilita que los vecinos de los distintos sectores puedan acercarse sin dificultades, ya que "hay muchos que no pueden ir al centro, en cambio teniéndolo acá ellos se llegan a la vecinal".

Finalmente, Reineri adelantó que, si bien el encuentro en Peirano marcó el cierre de los grandes operativos integrales del año, el próximo 11 de diciembre se realizará una intervención puntual en Barrio Las Quintas (a partir de un pedido especial) con servicios específicos solicitados por los vecinos del sector.

Por último, la funcionaria destacó el balance del trabajo realizado durante el año: "Creemos que vamos a tener un balance muy positivo con respecto a todo el trabajo que hemos venido haciendo gracias a la colaboración de todas las áreas municipales y provinciales, la Defensoría del Pueblo y la red comunitaria de organizaciones de la ciudad".