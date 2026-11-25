Gabriel Bornoroni espera visitas nacionales en el acto de cierre de año de La Libertad Avanza, que prepara para el 12 de diciembre en el estadio Atenas, evento al que convocó bajo la premisa “Córdoba se levanta” y que tiene aroma a lanzamiento de candidatura a gobernador. Dirigentes que están al tanto de la organización mencionan a Karina Milei, como presidenta del partido del gobierno nacional, y Martin Menem, el presidente del bloque de diputados oficialistas, como posibles visitas. Tampoco se descarta que sea el propio Javier Milei quien venga: en el mundo violeta hace tiempo expresaron que siempre es posible que el presidente se dé otra vuelta por Córdoba antes de que finalice el año. Todo dependerá de cómo evolucionen los indicadores financieros, cambiarios y de confianza internacional que hoy determinan el peor momento de Milei desde que asumió. Como sea, en una provincia donde el presidente también cae en imagen pero conserva fuerza, una presencia nacional junto a Bornoroni sería un nuevo espaldarazo para su casi segura candidatura para competir contra Martín Llaryora. Ya se vio Fadea, cuando la crema libertaria nacional vino a la misa del papa León XIV a entornar a su hombre.

Se aceleran los tiempos. Este jueves la reforma electoral con suspensión de las PASO recibe la media sanción en el Senado (los números según el oficialismo nacional estarían), el gobierno nacional avanza con la sanción del Presupuesto 2027, y ya está decidido el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, según informó ayer la mesa politica de Milei. Al finalizar el año, los gobernadores ya tendrán sus presupuestos, y el terreno quedará allanado, sobre todo para los desdoblan respecto a la Nación, para el inicio de la pretemporada de campaña electoral. A nivel provincial se suma otro dato: ya están designados 25 nuevos jueces de paz que en las localidades donde no hay jueces de primera instancia tienen entre sus múltiples funciones ser presidentes de las Juntas Electorales municipales y comunales. Es decir, son un engranaje clave en los comicios del interior provincial. A eso se suma otro gesto muy esperado por el Poder Judicial provincial, que es la ley presentada por el Ejecutivo para convertir a los juzgados de paz en vitalicios. Hoy sus titulares duran 5 años.

Bornoroni llamó sólo y como Libertad Avanza al acto del 12/12, que será cabalísticamente a la hora 12. De todos modos, su vínculo con Luis Juez parece sólido y necesario: Capital no solo es el bastión del senador y su gente está haciendo foco allí, sino que además es el departamento donde mejor le va a La Libertad Avanza en números, y es la gran esperanza del esquema opositor para derrotar al llaryorismo. “Por Capital ganó Llaryora en 2023, pero ahora es donde podemos hacer diferencia”, remarcó un dirigente que está dentro del esquema, que admite que el escándalo del Coys por las mega horas extras y las denuncias cruzadas entre su ex titular, Santiago Pinsiroli, y el intendente Daniel Passerini es oro en polvo para los intereses opositores.

La unidad con Rodrigo de Loredo no está ni cerrada ni descartada, y es posible que no dependa de la voluntad de Bornoroni ni de Juez, que siguen marcando localidades del interior con candidatos a intendentes violetas, que son más precandidatos que candidatos porque, si finalmente hay acuerdo, entrarán en la negociación completa con el radical por los cargos y lugares.

Las brevas no están maduras. Algo así se escuchó decir en Encuentro Vecinal Córdoba, el partido de Aurelio García Elorrio, que convocó a los tres popes opositores al cordobesismo, más Gregorio Hérnandez Maqueda, ahora del Partido Demócrata, a una mesa de discusión política para debatir las posibilidades de un armado opositor que garantice la alternancia en Cordoba. Será este sábado en Villa Carlos Paz pero el nivel de confirmación de los invitados se mantiene en reserva. “Todos manifestaron interés”, deslizaron los organizadores. Más cerca de De Loredo que de los otros dos (el exdiputado dijo que lo quiere como miembro del Tribunal Superior de Justicia) García Elorrio busca ser parte de ese acuerdo que desplace al PJ del poder y que le permita su partido defender su presencia en la Legislatura provincial.