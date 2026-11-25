La inauguración de la nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) será una de las próximas escalas de Martín Llaryora en el sur. La obra le permitirá profundizar su presencia en un territorio que ganó protagonismo en su agenda y que tendrá peso en el armado electoral de 2027.

Presidente Roque Sáenz Peña es uno de los departamentos que mejor le respondió en 2023. Fue el único distrito sureño en el que Llaryora logró imponerse sobre Luis Juez, cuando todavía no tenía el conocimiento que alcanzaría desde la Gobernación. Laboulaye, junto a Río Cuarto, es uno de los principales centros urbanos de la región y una referencia para la expansión cordobesista hacia el sur-sur, con programas como Igualdad Territorial.

La sede universitaria también tiene un antecedente político. Desde el peronismo hablan de “palos en la rueda” de las administraciones radicales para concretar la obra. En la UCR local, en cambio, hubo dirigentes que la calificaron como “un mero cambio de nombre” del Instituto Terciario Eduardo Lefèbvre, bajo el argumento de que “no es una universidad”. El acto permitirá al oficialismo reivindicar una inversión que tuvo controversias locales.

Una oportunidad para el PJ

Laboulaye sigue siendo un terreno esquivo para el peronismo. La ciudad acumula gobiernos radicales, primero con César Elías Abdala (2015-2023) y ahora con Gino Chiapello. La fragmentación del PJ condicionó las últimas elecciones, con distintas listas que dispersaron su representación.

Para 2027, el peronismo parece haber encontrado un punto de referencia común en Victoria Busso. La legisladora departamental tendría encaminada su instalación local, aunque todavía falta para una campaña formal.

Por Carta Orgánica, Laboulaye puede votar hasta 180 días antes del vencimiento del mandato municipal, el 10 de diciembre de 2027. Por eso, sus elecciones suelen despegarse de las provinciales. El PJ cree que hay margen para ordenar un proyecto detrás de Busso, aunque la prioridad inmediata es la reelección de Llaryora.

Una oposición con interrogantes

Chiapello buscó acercamientos con La Libertad Avanza y consiguió una foto con Gabriel Bornoroni, en medio de las conversaciones que los libertarios habían iniciado con Abdala, quien mantiene aspiraciones de regresar al municipio. El actual intendente buscó posicionarse ante un espacio que también podría disputarle electorado.

En Laboulaye, Bornoroni tiene como referente a Camilo Requelme, aunque todavía no está claro cómo se resolverá el vínculo con el radicalismo. A ese escenario se suma Maximiliano Camusso, quien en 2023 quedó como segunda fuerza con Somos Laboulaye y también analiza volver a competir. El presidente del Partido Demócrata agrega otra incógnita a una oposición que todavía debe resolver alianzas y liderazgos.

El PJ observa esa dispersión como una oportunidad para avanzar en la construcción propia.

La foto del jueves y los tiempos electorales

La visita podría darle a Busso una escena de exposición junto al gobernador. Sin embargo, desde el entorno de Llaryora aseguran que no llegará para levantarle la mano a ningún candidato ni para convertir la actividad institucional en un lanzamiento municipal. Sostienen que busca preservar su rol de gobernador y la relación con todos los intendentes, sin incomodar a Chiapello.

“El gobernador quiere trabajar con todos porque gobierna para todos. Eso de incomodar candidatos es más una cuestión de Bornoroni y los libertarios”, comentaron a Alfil desde el PJ sureño.

La dirigencia peronista, sin embargo, lee la visita en clave política. Llaryora empieza a ordenar el despliegue territorial en torno a su reelección y Roque Sáenz Peña aparece entre los departamentos que pretende conservar como respaldo.

Algunas versiones sostienen que Busso no formalizaría su lanzamiento municipal hasta después de las provinciales. La prioridad del PJ departamental sería sostener y mejorar el resultado de 2023 para mantener a Roque Sáenz Peña entre los territorios de mayor respaldo al gobernador. La postal del jueves, sin ser un lanzamiento, puede empezar a marcar ese camino.