La discusión previsional vuelve a las calles de Córdoba en un escenario sindical alborotado por la apertura de las paritarias. Aunque la movilización de este miércoles espera reunir a buena parte de los gremios estatales detrás de un reclamo común, hay diferencias de estrategia, prioridades y tiempos de negociación con dos de los sindicatos que nuclean un amplio porcentaje de los trabajadores públicos. Se trata del SEP y la UEPC, que aún cuando apoyan los reclamos del frente gremial por los descuentos por los aportes a la Caja de Jubilaciones, por estas semanas transitan mesas paritarias con el Gobierno provincial y comienzan a exhibir resultados concretos.

La movilización de este miércoles será encabezada por el SUOEM, Judiciales, Viales, Gráficos, ADEME y Luz y Fuerza, entre otros. La Asociación Bancaria también tendrá su representación, aún cuando se encontrarán en plenas elecciones internas. La concentración conjunta está prevista para las 11 en 27 de Abril y La Cañada, en Córdoba capital.

El reclamo apunta a la Ley 11.087, los aportes extraordinarios y la demora del Ejecutivo en hacer efectiva la reducción de las alícuotas del 8% al 6%, anunciada para septiembre. También incorpora el cuestionamiento al cumplimiento de los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia y la exigencia de avanzar hacia la derogación de la normativa.

Sin embargo, la movilización también deja a la vista una nueva configuración del mapa gremial. El frente estatal que durante los primeros meses del año había conseguido expresar una posición conjunta contra la Ley de Equidad Jubilatoria, hoy muestra a algunos sindicatos que sostienen la confrontación en las calles y otros que se ven concentrados en la negociación salarial.

Los que marchan y los que negocian

La división circunstancial en el frente gremial tiene una dimensión salarial y sectorial. Los gremios que mantienen la convocatoria de este miércoles representan a trabajadores de sectores con remuneraciones relativamente más elevadas, con aportes de mayor volumen y descuentos en aportes en consecuencia. El impacto de las contribuciones extraordinarias sobre sus ingresos constituye sin dudas uno de los motores del reclamo.

El SUOEM es uno de los que más ha endurecido su discurso contra Martín Llaryora con cuestionamientos sobre la evolución de los descuentos jubilatorios y las contribuciones pasaron del 11% al 18% durante la gestión de Juan Schiaretti y luego al 22% y al 26% con la actual administración; una carga que el gremio califica como “confiscatoria”.

El frente de Daniele apunta contra el gobernador por no cumplir, según la interpretación sindical, las decisiones judiciales vinculadas con la reducción de los aportes. A esto agrega cuestionamientos por la relación de la Provincia con la Nación en torno a los fondos previsionales y por el impacto de la precarización laboral sobre los recursos de la Caja.

La crítica suma otro componente político: mientras el Gobierno anticipa beneficios impositivos para distintos sectores económicos en 2027, los trabajadores estatales continúan reclamando una reducción de los descuentos sobre sus ingresos.

Del otro lado aparecen el SEP y la UEPC, que vienen transitando sus propias discusiones paritarias. En el caso de los educadores, la negociación había comenzado antes que la del Sindicato de Empleados Públicos, mientras que el gremio que conduce Sergio Castro abrió formalmente la mesa de diálogo con el Ejecutivo la semana pasada y ya obtuvo este martes la primera respuesta.

El SEP y una reivindicación histórica

La unificación definitiva del régimen laboral de los equipos de Salud es uno de los resultados más significativos de esa estrategia de negociación del SEP en mesa de paritaria. Este martes, Martín Llaryora firmó la resolución que inicia la incorporación progresiva de 2.160 agentes al régimen de la Ley 7625, una reivindicación histórica de los trabajadores del sector.

La medida contempla tres etapas. La primera permitirá el pase voluntario de 1.500 agentes de planta permanente del Escalafón General; la segunda alcanzará a otros 320 trabajadores y la última incorporará a 340 contratados, tal como había adelantado Sergio Castro a este medio la semana pasada.

El cambio supone mejoras salariales de hasta el 20%, con un incremento promedio de bolsillo de $480.000 para los agentes comprendidos en la primera etapa. La implementación comenzará el 1 de diciembre y los nuevos haberes se percibirán desde enero.

Desde el SEP reivindicaron la decisión como resultado de años de lucha, organización y diálogo. Su secretario general, Sergio Castro, destacó que se trata de un avance fundamental para atender las necesidades de los trabajadores y remarcó la importancia de sostener las conversaciones para alcanzar soluciones.

La participación del SEP y de UPS en la comisión que intervendrá en el proceso de incorporación también le otorga a las organizaciones sindicales un papel en la implementación de la medida.

No se trata de que el SEP haya abandonado sus reclamos, sino de que hoy transita una instancia de negociación que le permitió obtener una conquista sectorial.

Dos estrategias y un mismo interlocutor

Ante esta coyuntura, Llaryora ya no enfrenta una única expresión gremial que reúne todos los reclamos estatales bajo una misma estrategia. Por un lado, están quienes consideran agotada la instancia de diálogo sobre la Caja y buscan recuperar capacidad de presión mediante la movilización, además de exigir el cumplimiento del fallo de la justicia y los compromisos asumidos.

Por otro, los gremios que se encuentran en paritarias, tienen abierto un canal de diálogo para discutir salarios, condiciones laborales y reconocimiento de derechos.

Para el Ejecutivo, esa dinámica permite administrar conflictos sectoriales con distintas intensidades y exhibir avances en aquellos espacios donde logra acuerdos.

La Caja de Jubilaciones continúa siendo un punto de tensión, aún cuando el escenario sindical cordobés haya cambiado.

Con el horizonte electoral de 2027 cada vez más presente, la relación entre Llaryora y los trabajadores estatales se mueve entre esos dos escenarios: la tensión y el diálogo. Y el Gobierno deberá gestionar una conflictividad que en la calle o en la mesa de negociación, mantiene abiertas varias demandas de fondo.