Una vez más, un conflicto que la Municipalidad de Córdoba no consigue contener amenaza con trasladar sus costos políticos al Gobierno provincial. La crisis desatada en el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) excede por estas horas los límites del Palacio 6 de Julio y comienza a alertas en el Panal.

Según trasciende de fuentes provinciales, la preocupación radica en la situación crítica que la gestion municipal intenta contener, lejos de agotarse con el desplazamiento de las autoridades del organismo, suma nuevos capítulos.

El vínculo político entre el COyS, y la gestión municipal, trascendió más allá de la responsabilidad de un funcionario. El padrinazgo político de Martín Llaryora sobre la gestión municipal y su condición de antecesor de Passerini hacen que las dificultades del Ejecutivo capitalino tengan una traducción en el plano provincial. Una relación que, en tiempos de bonanza, permite capitalizar los logros de gestión, pero que también obliga a compartir los costos cuando las cosas salen mal.

La crisis del COyS no deja de ser un nuevo dolor de cabeza para el gobernador.

Lo que comenzó con las denuncias del ahora expresidente del ente, Santiago Pinsiroli, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y el pago de horas extras a trabajadores vinculados al SURRBAC adquirió otra dimensión con la difusión de audios que alimentaron las sospechas sobre el funcionamiento interno del organismo, más allá de la responsabilidad (o no), de un funcionario.

Por el momento, la escalada del conflicto tiene en el centro de la escena a Passerini. Este martes, Pinsiroli difundió conversaciones privadas que mantuvo con el intendente, con las que buscó contradecir la versión que sostiene el oficialismo municipal respecto de las responsabilidades por las irregularidades detectadas.

Mientras tanto, el intendente de la ciudad de Córdoba dijo que va a denunciar a Pinsironi, porque fue quien firmó las horas extras que ahora denuncia, y lo responsabiliza plenamente de esa gestión.

El desplazamiento del funcionario que inicialmente expuso la situación, que venía desde hace tiempo, terminó por abrir otro frente para el Ejecutivo capitalino. Lejos de retirarse de la escena, Pinsiroli comenzó a disputar públicamente el relato de la Municipalidad.

Passerini, en tanto, decidió poner al frente del organismo a un hombre de su estricta confianza. Se trata de Maximiliano Valle, un cuadro técnico que hasta ahora integraba el directorio de TAMSAU y que trabajó junto al actual intendente durante su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

La designación de un dirigente del riñón puro passerinista, da cuenta de la necesidad del intendente de recuperar el control político y administrativo de una estructura que se convirtió en uno de los principales focos de conflicto de su gestión.

Pero en el oficialismo saben que el recambio de autoridades no garantiza el cierre del capítulo.

Según pudo conocer este diario, todavía quedarían nuevos episodios por delante, en una trama cuya dimensión política resulta difícil de anticipar y que, hasta el momento, la administración municipal no ha conseguido desactivar.

Mientras tanto, en el Panal hacen control de daños. No se desligan de que la gestión municipal actual fue la recetada a los cordobeses, pero remarcan las grandes diferencias de gestión y de manejo de los entes.

La preocupación es que un conflicto de origen municipal termine por erosionar la imagen de Llaryora que está en plena recuperación, y obligue al gobernador a pagar costos políticos por una crisis que el Palacio 6 de Julio no logró contener.