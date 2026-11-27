Redacción Alfil

Bee Sellares consideró legítimas las aspiraciones de Alejandra Ferrero y destacó su rol en la Legislatura. “Si ella se siente con ganas y con esfuerzo para empujar un proyecto político de ciudad, de gobernar la ciudad, bienvenidas sus intenciones”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la oposición necesita acordar una estrategia común: “Si no tiene la madurez política de unificar personería, va a ser muy difícil ganar”. También señaló que la instalación de candidaturas debe estar acompañada por un debate sobre los problemas de Córdoba.

El dirigente cuestionó que se discutan nombres sin profundizar en las soluciones para la ciudad. “Se instalan nombres, pero no instalás el debate de qué soluciones dar”, sostuvo. En esa línea, afirmó que el próximo intendente debe recuperar las funciones básicas de la Municipalidad: “Yo estoy con el ABC: alumbrado, barrido y calle”, resumió y criticó a la gestión actual.

Sobre el funcionamiento del COyS, Bee Sellares reclamó revisar su historia y evaluar alternativas. Sostuvo que el proceso de desmanejo comenzó durante la gestión de Martín Llaryora y fue heredado por Daniel Passerini, con menos recursos. Además, estimó que el organismo recibe cerca de $9.500 millones mensuales, incluidos los salarios.

Por último, Bee Sellares también denunció una “tremenda discriminación del AMBA con respecto al interior” en la distribución de recursos y se sumó al reclamo de todos los dirigentes cordobeses. En materia política del armado electoral para 2027, cuestionó las chicanas entre Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo, a las que calificó como una muestra de “inmadurez política”. Para el precandidato, la oposición debe priorizar el diálogo y las propuestas para construir una alternativa tanto en la ciudad como en la provincia.