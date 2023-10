Otro año sin olimpiadas deportivas en la UNC

Por Francisco López Giorcelli.



En los últimos días se viene dando un hecho más que curioso y que no trasciende más allá de las paredes de la Secretaría de Bienestar, desde donde nuevamente decidieron no realizar las olimpiadas universitarias donde participan estudiantes de todas las facultades en los distintos deportes que ofrecen desde los Centros de Estudiantes de las distintas unidades académicas.



Las olimpiadas universitarias tenían el fundamento de fomentar el deporte tanto individual como colectivo entendiendo el acceso al deporte como un derecho estudiantil. Hasta el 2019 esto funcionó sin más tapujos ni trabas, el problema que denuncian desde distintos centros de estudiantes es que después de la pandemia el financiamiento fue cada vez menor a tal punto de ni siquiera poder entregar elementos para la práctica de los deportes.



Esto también se tradujo en suspender dicho evento deportivo multidisciplinar para poner en marcha “torneos relámpago” donde solo participan algunos deportes. Desde la secretaria dijeron que la falta de insumos se debe al momento particular que atraviesa el dólar, por lo que las fábricas que generalmente entran en licitación para adquirir estos insumos (pelotas, conos, redes, etc) no están dando respuestas hasta tanto no se estabilice la situación económica.



Distintos Centros de Estudiantes, como los de Artes o Filosofía salieron duramente a criticar esta situación, alegando que “son excusas porque este año no fueron capaces de organizar las olimpiadas, además de que mienten diciendo que es culpa de nosotros, los estudiantes y los Centros de Estudiantes, por no ser insistentes con las fichas médicas” dijo Virgina Gonzalez, referente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Artes (CEFA).



La realidad es que para realizar el apto médico en la UNC para poder obtener el carnet de deportes hace falta sacar turnos que ya son casi imposibles de sacar por la poca disponibilidad horaria y de personal que lo realice. Particularmente es más complicado porque no todos los estudiantes cuentan con cobertura médica para poder hacerlo y optar por la opción de hacerlo en la Universidad es casi imposible por la poca disponibilidad.



Desde los centros de estudiantes que no están con Franja Morada dijeron en distintos comunicados que la agrupación radical “intenta culpar a quienes toman los deportes en los gremios estudiantiles por no ser insistentes con los estudiantes a la hora de realizar los aptos médicos cuando ni siquiera hay turnos o médicos disponibles para hacerlo.”



Esto también parece ser parte del enojo generalizado ya que con la iniciativa de los torneos relámpagos donde solo participan algunos deportes, se habilitarán más turnos y más médicos para poder hacer el apto y entrar con el carnet a las instalaciones correspondientes. Claro, es un enojo racional ya que, y como dijo Virgina Gonzalez, es “raro que ahora para el evento que organiza la secretaría y que defiende Franja Morada se habiliten más turnos y médicos. ¿Por que no lo hicieron desde principio de año cuando muchos estudiantes no conseguían turnos y tuvieron optar por el sector privado para poder hacer deportes en la UNC?” dijo la referente de deportes en el Centro de Estudiantes de Artes quien finalizó con un pedido concreto: “Que vuelvan las Olimpiadas Universitarias a la UNC”



“Se nos pasó el año” fue otra de las frases que más resonó en la reunión que se mantuvo con los Centros de Estudiantes y la Secretaría y que trajo más malestar a la hora de definir el futuro deportivo de los gremios estudiantiles. Esto puede interpretarse como que estuvieron más metidos con las campañas electorales de la Provincia y la Ciudad o que simplemente no llegaron a organizarlas y buscan alternativas para que no sea un año sin un evento deportivo que es tan importante para las y los estudiantes.



Por otro lado, Matías Lingua, titular de Bienestar y Modernización, dialogó con este medio en donde dejó clara su postura sobre la situación. “Por la pandemia se suspendieron las Olimpiadas y se estuvo haciendo torneos relámpago, este año fue bastante atípico porque estamos con la obra de ampliación del polideportivo y esto nos generó inconvenientes para utilizar el espacio” dijo Lingua.



Al ser consultado entonces como iban a realizarse este año dijo que “se tomó la decisión, en el marco del festejo por los 80 años de la Dirección de Deportes, de realizar un torneo con los deportes que se pueden practicar en función de las posibilidades que tiene la Universidad”. En tanto al diálogo que mantienen con los gremios estudiantiles, el secretario de Bienestar dejó en claro que acordaron llevar a cabo los torneos con los deportes que se pueden hacer en el predio que está en remodelación y que los demás deportes que queden excluidos por la imposibilidad de infraestructura sean organizados por cada Centro de Estudiantes.



Por ahora sigue la tensión entre la Secretaría y los Centros de Estudiantes que no están conducidos por el radicalismo. Es una posibilidad que esto no escale a mayores pero sí que continúe la insistencia de los reclamos por el cumplimiento de lo que siempre se hizo en torno a los deportes en la Universidad.