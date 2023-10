Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La primera propuesta de Nazario

El periodista recibía un mensaje de su informante, quien le prometía detalles sobre los últimos movimientos de Adriana Nazario.

Informante: ¡Che! Tengo novedades interesantes. Parece que Adriana Nazario ya lanzó su primera propuesta de campaña. Todavía no la nombraron candidata y ya está elaborando proyectos.

Periodista: ¿Ah sí? ¿No se habrá apurado mucho?

I: Parece que no. Hay que decir que a la propuesta no la anuncia como candidata, pero se sobreentiende que tiene que ver con su campaña. Tiene que ver con un hecho que se conoció el martes, la muerte de un caballo que tiraba un carro en plena vía pública. Nazario salió a pedir que se trabaje en esto y mencionó la ordenanza impulsada por Martín Llaryora en Córdoba, que prohíbe la tracción a sangre. Por eso escribió “estoy convencida de que en Río Cuarto también podemos y debemos lograrlo”.

P: Bueno, algo de propuesta tiene.

I: Sí, pero también termina pegando un poco a la actual gestión. Da a entender que (Juan Manuel) Llamosas no ha hecho lo suficiente en esta materia. Pero también salieron desde la oposición. Gonzalo Parodi le tiró al municipio por no haber sostenido las políticas de la gestión de Juan Jure, cuando trajeron los zootropos a la ciudad para combatir la tracción a sangre. No pasó desapercibida la publicación de Nazario.







Intendentes UCR, seducidos por Prunotto

Tras el paso de la vicegobernadora electa Myrian Prunotto por el departamento Río Cuarto, durante el miércoles de la semana pasada, el periodista consultaba con el dirigente radical sobre algunas imágenes que golpearon de cerca en la organización regional del centenario partido.

Periodista: ¡Señor! Le quería preguntar algo. Antes que Prunotto apareciera con (Juan Manuel) Llamosas y el comando radical de Hacemos en Río Cuarto, me cuentan que la vicegobernadora electa se reunió con varios intendentes radicales. Su equipo se encargó de compartir las fotos.

Dirigente: Ya sé. Me llegaron. Hicieron mucho ruido.

P: Me imagino. Le digo, me sorprendió ver a intendentes como el de Coronel Baigorria, Walter Perrone. Pensé que era un socio de Evolución y que iba a estar militando a Patricia Bullrich.

D: Es que esto no tiene que ver con la elección presidencial. La operativa del radicalismo en la región está enrarecida, especialmente en el tema del Foro (de Intendentes Radicales). Intendentes como Perrone no comulgan con el nuevo liderazgo que se está conformado detrás de nombres como el de Roberto Casari (Vicuña Mackenna). Entonces ven más factible laburar junto a los que van a tener el poder desde diciembre y les garantizan una mejor relación que la que vienen teniendo.

P: Perrone no era el único con Prunotto.

D: No. La vice estuvo con la mayoría de los intendentes que dejan el poder en diciembre. Luis Poloni (Chucul) y María Nélida Ortiz (Alpa Corral) ya estaban adheridos a Hacemos, pero ahora se sumaron José Luis Beltramone (La Cautiva), Fernando Gramaglia (Alcira Gigena), Miguel Melano (Las Vertientes), entre otros. Decían que a Llaryora no le iba a sumar nada Prunotto y, bueno, ahora se ven las consecuencias.

P: Me nombra a Casari y me pregunto, ¿no había estado coqueteando con el oficialismo también?

D: Ese es su juego, pero acá el tema es más interno del radicalismo. Le repito, lo del Foro generó una crisis. Ni hablar que, por un tema de liderazgo, la UCR departamental está quebrada.

PJ disidente y ¿nuevos socios?

La cronista recibía un mensaje del informante peronista, quien le comentaba sobre el acercamiento de dos dirigentes al armado que están gestando desde el “peronismo disidente”.

Informante peronista: La saco un poco de los cierres de campaña presidenciales y le traslado un datito interesante de los armados locales. Habrá escuchado que hay una especie de “peronismo disidente” que no comulga con el PJ provincial y que anda pensando en jugar en las elecciones municipales del año que viene.

Periodista: ¿Algún sector del kirchnerismo?

I P: No exactamente. La mayoría bancan a Massa, sí. Pero yo lo plantearía en términos locales. Serían los peronistas que no acompañarían a quien sea el candidato o candidata del llamosismo.

P: Peronismo no llamosista ni schairettista pero tampoco 100% kirchnerista, me la está haciendo difícil.

I P: Voy al grano: es un sector integrado por espacios como La José Manuel y dirigentes que comenzaron a participar de los encuentros. Claro que muchos de ellos por adherir a la campaña de Massa pero también hay perspectivas de armar algo a nivel local. Le puedo nombrar, por ejemplo, a Enrique “Quique” Novo, Gustavo Dovis…

P: A ellos los había visto en la reunión que tuvo el CECIS con Massa en su momento.

I P: Bueno, adivine quiénes están acercándose a este peronismo disidente. Pista: ya han planteado sus intenciones de ser candidatos.

I P: ¿Dova?

I P: Eso se anda comentando. Mauricio Dova y también el otro ex secretario de Gobierno del llamosismo: Camilo Vieyra.

P: Es información sensible esa, ¿eh?

I P: Desconozco qué pasará después con eso pero los acercamientos están. Parece que los muchachos quieren salir a jugar (risas).

Al mal tiempo…

La cronista se encontraba con el militante de Juntos por el Cambio en el marco del cierre federal de campaña en la Sociedad Rural.

Militante JpC: ¿Quién iba a decir que el clima iba a estar tan fiero? Esperemos que el domingo no sea así o estamos mal.

Periodista: ¿Acá no aplica el "al mal tiempo, buena cara"?

M JpC: Depende con quien hable. Ya hay varios preocupados por eso porque la participación puede ser baja pero también se habla del poco clima de campaña que se notó en las últimas semanas. No tanto ahora, pero da la impresión de que varios estuvieron dormidos mucho tiempo. Muy resignados.

P: ¿Usted es de esos?

M JpC: Ni ahí. Soy de los que piensa que hay que militar hasta último minuto porque mucha gente termina de decidir su voto ese mismo día.

P: Pero en ese contexto suelen tener ventaja los aparatos. Digamos todo.

M JpC: Yo no sé qué pensar. Tendremos que movilizar en colectivos como los que se ven afuera (risas). ‘

P: Mucha gente, ¿eh?

M JpC:Muchos de la región también. El acto tenía que demostrar fuerza. No es común que un cierre de campaña de tal magnitud se lleve adelante en nuestra ciudad. Digamos todo, le están tratando de meter algo de épica. No lo escuchó de mí pero… casi que parece un acto peronista (risas).

P: Bueno, esperemos que se llegue bien al domingo entonces. Hay quienes hacen rituales para que no llueva (risas).

M JpC: No lo descarto.