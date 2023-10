Rescatar memorias, canciones, películas

Por Gabriel Abalos

[email protected]

La historia de una radio

La muestra titulada Memoria Histórica de Radio Nacional Córdoba, permitirá el contacto con un importante acervo documental que se fue acrecentando a lo largo de los sesenta y seis años de labor de la emisora. Se podrá acceder desde esta tarde a las 19, en el Foyer del Auditorio (Santa Rosa y Gral. Paz), a registros sonoros de programas históricos y voces emblemáticas de la radiodifusión cordobesa, así como testimonios fotográficos y fílmicos y una serie de documentos escritos. Todos estos elementos ayudan a recuperan la dimensión de la tarea y a revisar procesos políticos contrastantes que marcaron la historia de Córdoba, del país y en particular de la radio. La búsqueda, reunión y clasificación de los archivos llevó meses de arduo trabajo y permitió a un grupo de trabajadores de Radio Nacional Córdoba rescatar un sinnúmero de elementos testimoniales, en sintonía con las últimas cuatro décadas en la senda democrática y con la significación cultural que poseen esos casi setenta años de historia. Acompaña la muestra un podcast que propone un recorrido sonoro por la historia de la radio y del país.

Se hará en el Auditorio un recital poético y musical a cargo de Jorge “Chacho” Marzetti, figura entrañable y significativa de las horas micrófono de Radio Nacional y el talentoso músico Juan Pablo Toch. Entrada libre y gratuita.

Doce tangos del “Ruso”

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta hoy Mundo Szwarcman, un concierto dedicado a la obra del “Ruso” Alejandro Szwarcman, figura renovadora del tango desde sus aportes como letrista, poeta, compositor, cantor y docente. Ese arco de actividades lo incorporaron al repertorio ciudadano a través de numerosos y numerosas intérpretes de relieve del cancionero argentino, como Rubén Juárez, Patricia Barone, José Ángel Trelles, Julia Zenko, Franco Luciani, Los Carabajal, entre otros.

Las voces de Mery Murúa y Gustavo Visentin, y la dirección del maestro Damián Torres, pasarán revista a una docena de obras del prolífico compositor y letrista. Habrá también un segmento bailado por la pareja que forman Silvia y Walter.

Comienza a las 20. Localidades por Autoentrada o en boletería, tel. 414-3412: platea $ 1500, cazuela $ 1000, tertulia $ 800 y paraíso $ 500 pesos.

Un niño prodigio y su leyenda

Se proyecta hoy a las 20 en el Teatro Real (San Jerónimo 66) el documental Enigma in Tempo Rubato, un Mozart Argentino, centrado en la figura de Rodolfo Zanni, a la que rodea un halo de leyenda. El músico nació en Buenos Aires en 1901, hijo de inmigrantes italianos, y con solo 16 años de edad fue director de orquesta, integrándose al cuerpo de directores del Teatro Colón. Sin embargo, no alcanzó la fama, ya que falleció a los 26 años, sin dejar apenas noticias de su genio temprano, que hizo de él en niño prodigio. Su cresta de ola había tenido lugar en septiembre de 1922, en que orgulloso y con veinte años, tuvo el honor de dirigir un concierto sinfónico con un programa de obras suyas, en honor del presidente electo, Marcelo T. de Alvear y su esposa, la soprano Regina Pacini. Sin embargo, no ha quedado para la historia una sola nota suya, y también su cuerpo desapareció misteriosamente. El documental, escrito por Giuseppe Zanni y dirigido por Francesco Cordio, contiene escenas rodadas en Córdoba. Entradas sin cargo.

El cine cordobés no se detiene

El III Festival de Cine de Córdoba prosigue hasta el domingo y este jueves empieza la Competencia oficial en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49). A las 15.30 se verá el corto El after del mundo (12’) de Florentina González; y a continuación el largo El santo (86’) de Agustín Carbonere. La competencia continúa a las 18 con Un lugar a dónde ir (14’), de Agustina Arioni y el largo Moto (66’), de Gastón Sahajdacny. A las 20.30 irá Las habitaciones vacías (15’), de Julia Pesce, seguido por La terminal (62’), de Gustavo Fontán. Como parte del programa Eva Bianco en foco, a las 23 se proyectará Margen de error de Liliana Paolinelli.

En el Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) Tomás Alzogaray, Paz Bloj y Ana Comes abordan a las 16 Del testimonio a la obra de arte y al audiovisual, proyección del corto animado El circo de los payasos bigotones. A las 18 se hará una actividad sobre Animación y Derechos Humanos y en la misma sala se exhibirá a las 20 el documental sobre Malvinas Tras un manto de neblina, producción de la UNC, relato en primera persona de siete ex combatientes cuya infancia y adolescencia transcurrieron en un pueblo del interior de Córdoba. La temática malvinense también está presente a las 22 en la película cordobesa Soldado argentino sólo conocido por Dios, dirigida por Rodrigo Fernández Engler, drama de tres jóvenes de un pueblito de Traslasierra, con distintos horizontes ideológicos, a quienes la experiencia de la guerra transforma para siempre.

Y, entre otras actividades, a las 21 habrá un diálogo abierto de Rodrigo De la Serna con Diego Tabachnik en el Centro Cultural Córdoba (Avenida Poeta Lugones 401). A la misma hora se proyectará en la explanada del C.C.C. la película cordobesa Los inoportunos, una comedia con elementos absurdos, ópera prima del director Ismael Zgaib.

Diez años de una banda

Actúa en Casa Babylon (Blvd. Las Heras 48), a las 20, el grupo Aguapordentro, que llega a sus diez años artísticos. Lo integran Matías Etchezar (guitarras y voz), Emmanuel Gunther (piano, sintetizadores y voz), Juan Manuel Palermo (batería) y Ezequiel Planté (flauta traversa y percusión), quienes presentan su nuevo disco Medio Cierto. El grupo de Sierras Chicas ofrecerá su show con invitados. Desde $ 1700.