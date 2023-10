El portazo de Barrionuevo complica la fiscalización libertaria

El acuerdo entre Luis Barrionuevo y Javier Milei apenas superó el mes de vida. Atraído por el batacazo de agosto, el secretario general de Gastronómicos se había acercado al libertario ofreciéndole la estructura de su sindicato, con delegaciones en todo el país, como respaldo para el operativo de fiscalización que La Libertad Avanza necesitaba desplegar en las Generales. Tras la recuperación de Massa y el estancamiento de Milei el último domingo, su pacto con el sindicalista se quebró.

Barrionuevo atribuyó su alejamiento al acuerdo sellado entre Milei, Macri y Bullrich. En una extensa carta, el gremialista apuntó a la presidenta del PRO como “la verdadera casta”, y agregó que no compartiría un mismo esfuerzo político “con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder”.

Dentro de LLA, alegan otras causas para la ruptura. En primer lugar, aseguran que Barrionuevo no cumplió con el aporte de fiscales que había comprometido para el domingo pasado, algo que niegan desde las filas del gastronómico. En segundo término, hasta se animan a resaltar el costado positivo de la ruptura.

“El acuerdo con Barrionuevo trajo más costos que beneficios. Que se vaya es bueno para nosotros”, apunta uno de los operadores cordobeses de LLA.

El razonamiento es simple. El ataque más furibundo que sufrió Milei en el balotaje vino de Patricia Bullrich, y se dio cuando la ex ministra de Seguridad cuestionó su acuerdo con Barrionuevo, a quien caracterizó como “chorro” y fiel representante de la “casta sindical”. Milei no consiguió salir del paso con elegancia. Por el contrario, terminó confesándose ante su entonces adversaria, diciéndole que ella también tenía gente que venía de otros lados en su lista. Sin Barrionuevo en la ecuación, creen los libertarios, Milei recupera algo del look anti-casta que tuvo hasta las Primarias, que empezó a perder de camino a las Generales, y del que ya no conserva casi nada después de su convocatoria abierta a todos los espacios políticos que quieran enfrentar al kirchnerismo.

Es más. Hay quienes se animan a sospechar que el alejamiento de Barrionuevo de LLA puede haber sido coordinado, y para abonar su teoría no sólo alegan que podría beneficiar a ambas partes, sino que también recuerdan la buena sintonía que Barrionuevo supo tener con el propio Mauricio Macri, mucho antes de acercarse a Milei.

En cuanto a la fiscalización, responden que confían en afinar su mecanismo de voluntarios y engrosar su operativo a partir de lo que pueda aportar el PRO. Pero por sobre todo, aseguran que será el peronismo el que tendrá que cuidarse de que no haya irregularidades en la elección, porque Milei ya ha preparado el terreno para denunciar cualquier anomalía el día de los comicios.

En las últimas semanas, la Cámara Nacional Electoral reaccionó no solo a las declaraciones mediáticas del libertario asegurando que, en las PASO, le habían “robado entre 2 y 5 puntos”, sino que también recordó al espacio cuáles son los mecanismos institucionales para denunciar irregularidades durante la sustanciación de los comicios.

Este recordatorio tuvo que ver con la creación de una página web, pergeñada por seguidores de LLA, que alentaba a sus votantes a realizar denuncias anónimas frente a cualquier anomalía que percibieran durante la votación, y ofrecía una plataforma en la propia web para llevarlas adelante.

A raíz de ello, la Cámara Nacional Electoral emitió, el día de la votación, un comunicado dirigido a la ciudadanía por el cual le recordaba que “las irregularidades, faltas o delitos que se presenten durante la jornada electoral deben ser denunciados por los canales legales previstos. Esto es, en forma presencial ante las autoridades de mesa, delegados electorales, juzgados federales electorales y fiscalías federales electorales” y que “todas las denuncias requieren –con carácter imprescindible- la identificación de la persona que la presenta”.

Consciente de la fragilidad de su fiscalización, LLA intentará exponer esa debilidad para que sea el peronismo el que deba extremar los cuidados, evitando generar condiciones objetivas para que prospere una nueva denuncia de fraude.