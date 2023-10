Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

STM apuntó a Bressán

La cronista se comunicaba con el empleado municipal, quien le comentaba sobre el hecho que afectó a un agente de Prevención Ciudadana, tras ser embestido por un motociclista que eludía un control vehicular.

Periodista: Nos llegó un parte de la Muni sobre un agente de Prevención que fue chocado por una persona que quería evadir un control…

Empleado municipal: Ni me lo recuerde. Tristísimo a lo que se tienen que exponer algunos compañeros. No es la primera vez que se plantea esto. ¿Se acuerda cuando hubo agentes agredidos en la vía pública? No son solo los insultos o el maltrato verbal por parte de la gente en la calle sino también la agresión física y lo que pasó este fin de semana que podía poner en peligro la vida del compañero.

P: Justo le iba a comentar que el gremio salió a plantear algo de eso. Apuntaron a Servicios Públicos…

E M: Cuando fueron las asambleas antes del último acuerdo paritario, también se oyó el reclamo de las condiciones laborales en el ex Edecom. Más de una vez se ha hablado del tema de la falta de elementos de protección o cuestiones que se replican en muchas áreas como la precarización laboral. Este trabajador era cooperativista. Y sí, tiene que haber alguna respuesta del Ente de Prevención Ciudadana o de Servicios Públicos. Después de todo, el ente depende de esa área y no es la primera vez que el gremio le plantea esto a Marcelo Bressán.

P: ¿Sabe si habrá alguna medida a modo de reclamo?

E M: Desconozco pero no hay que dejar que esto se diluya. Por suerte, este hecho no tuvo el peor desencadenante pero no se puede pasar por alto.

Río Cuarto, “paraíso” del combustible

En la mañana del sábado, el periodista dialogaba con un dirigente del peronismo sobre uno de los temas que copan la agenda nacional: el faltante de combustibles.

Periodista: Muy temprano para encontrarlo en la calle, señor. ¿Usted no descansa los sábados?

Dirigente: Por lo general, sí. Pero me vine temprano para cargar nafta. Tengo un par de viajecitos y quiero abastecerme. Si me guío por las noticias, soy una persona realmente afortunada.

P: ¿Lo dice por el faltante de combustible?

D: ¡Claro! Por eso le digo, si me guío por las noticias está todo mal. Pero acá no tuve problema. Poca gente cargando, de hecho. La nafta sube todo el tiempo, eso sí.

P: Una de cal y otra de arena (risas).

D: No me quejo. Para nada. Sé que acá la nafta está más cara que en muchos lugares, incluso que en Córdoba. Pero esto es el paraíso, la verdad. Al menos por ahora. No veo puestos de carga cerrados y el ritmo es bastante normal.

P: ¿Seguro? Me ha llegado data de gente que está preparándose para lo que se pueda venir.

D: Es porque se comen la del problema que se extiende como pandemia. Lo del combustible no es un virus y se arregla poniendo las cosas en orden. Escucho a la gente culpándolo a Sergio Massa, a otros tirándole con todo a las petroleras o a las estaciones de servicio. La verdad es que esto es un poco de todos, pero la especulación es lo que mata. El día antes de las elecciones fui a cargar nafta también y le pregunté a los chicos de la estación de servicio si sabían lo que se venía. ¿Sabe lo que me dijeron?

P: ¿Qué?

D: Que se veían venir la de la otra vez, con (Javier) Milei ganando la elección y que ya todos tenían programadas medidas, como los aumentos y esto de acortar el expendio. ¿Entiende a lo que voy? Ganó Massa y eso pasó. Claro que ahora escuchamos “esto pasa porque votan mal”, pero, si ganaba Milei y esto pasaba igualmente, ¿a quién le echábamos la culpa? Como sea, tengo suerte de tener el tanque lleno.

Fin de vacaciones

En diálogo con uno de sus informantes en el PJ local, el periodista conocía detalles del cronograma de campaña que se extenderá hasta las municipales del 2024.

Periodista: El otro día me preguntaba si este año tendrán vacaciones los peronistas. Digo, todo este año estuvieron en campaña y el que viene arranca igual, pero más intenso. ¿Cómo se reparten los descansos de verano?

Informante: No los va a haber. Punto. Por eso algunos se están tomando algunos días sueltos en este mes. Me dicen que hay funcionarios que ya se tomaron unos días porque saben que la campaña durará ocho meses y arrancará en noviembre. El intendente los quiere a todos trabajando ciento por ciento en gestión porque es el ancho de espadas que tienen, sea quien sea el candidato.

P: ¿Y el intendente? ¿Se toma unos días?

I: Algún fin de semana, seguro. Pero no lo veo como posible. Es un obsesionado del laburo y quiere estar en todo. Si descansa, será por estos días. Es más, no sé si ya no se tomó unas mini-vacaciones. Pero, como le digo, ahora en noviembre arranca el sprint hasta el 1º de julio, cuando termine la gestión Llamosas.

P: Ocho meses de campaña me dice. ¿Eso quiere decir que se estira todo?

I: ¡Usted ya lo sabe! No se haga el tonto (risas). Vamos a tener meses muy movidos y me parece que ni ustedes los periodistas se van a poder tomar unos días.

El SUM de Las Higueras

El informante del gobierno de Las Higueras llegaba a la periodista para comentarle sobre la inauguración del SUM de la escuela Jorge Newbery, obra que contó con aportes del gobierno municipal.

Informante: ¿Cómo anda? Vi que hace unos días hablaron de la inauguración del SUM y el tema de las lluvias. Quería darle una segunda opinión. Antes que nada, la obra ha sido demandada durante mucho tiempo y el intendente Alberto Escudero se comprometió a responder a este pedido, más allá de que no le correspondería, teniendo en cuenta que el gobierno provincial está a cargo del mantenimiento de los establecimientos escolares.

Periodista: Lo escucho. De todos modos, habrá leído que replicamos algunas cuestiones expresadas en el comunicado que sacó el Municipio en su momento. Ahí se aclaraba que ya estaba solucionado lo que habían reclamado desde la cooperadora del colegio, sobre el tema de las lluvias.

I: Está claro, pero no está demás resaltar algunas cuestiones. La inauguración por suerte salió muy bien y la obra fue más allá de techar el lugar. Se buscó hacer un salón cerrado que sirva para muchos fines: recreos, actos, colaciones y distintas actividades escolares. Se han hecho muchas tareas como el depósito que tiene acceso al salón, puertas metálicas en los accesos, la colocación de un nuevo piso, el cielorraso, entre varias cosas. Y no es menor que esto cuente con recursos municipales. Muestra un compromiso de la gestión con las instituciones escolares.