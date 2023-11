Por Gabriel Abalos

Ir hacia atrás y contar una historia

Cada nueva película de Martin Scorsese es una invitación al disfrute de su implacable oficio narrativo. El Cine club Municipal estrena un fresco histórico de tres horas y media, con De Niro y Di Caprio: Los asesinos de la luna (2023) toma una historia real del libro homónimo (Killers of the Flower Moon) de David Grann, que recrea un lento y minucioso exterminio indígena en territorios de Oklahoma, en las primeras décadas del siglo XX. Las víctimas eran miembros de la nación Osage, asentada a fines del siglo anterior en territorios donde luego se descubrió una cuenca petrolera. Los criminales eran colonos blancos vecinos de los Osage, que llevaron a cabo un perverso plan de eliminación y expropiación. Aquel pueblo originario que nadaba en la riqueza creó un mundo del revés, donde los nativos eran los poderosos y los blancos sus sirvientes. A las 15.30 y a las 20.30.

En las funciones de las 19 y las 24 se estrena el documental argentino, Catálogo para una familia (2023) dirigido por Iair Michel Attías. Diez fotografías en blanco y negro disparan esta película. Muestran en su taller al escultor Jorge Michel en los años ochenta, y dan a su nieto, director de esta película, pie para una indagación sobre la memoria del artista. Michel realizó obras en metal y en piedra y fue una figura del cenáculo intelectual y artístico de los años ochenta. El documental busca sus huellas en memorias de la bohemia porteña desde los años sesenta y llega al Metropolitan Museum of Art de Nueva York, donde Michel expuso en 1989.

Nada como el cantar del poeta

Cada vez que una voz echa al aire una canción como la Zamba para no morir, además de bendecirnos con la emoción nos une a la ceremonia de honrar la memoria de sus creadores musicales, y de esa poesía que abrió caminos inéditos para el cancionero folklórico argentino. En un disco de 1966, Mercedes Sosa acuñó esa canción y la poesía de Hamlet Lima Quintana acarició el imaginario de nuevas audiencias del folklore argentino. Un nuevo cancionero -donde se expresaron grandes creadores- no podía sino crear nuevos oyentes. Nuestro Hamlet multiplicó ese efecto poético en públicos que tal vez no terminaban de darse cuenta de que estaban consumiendo poesía. Pero, una vez que entraba, esa letra era parte de un fundamento sin nombre, que servía para describir la realidad con palabras nuevas. La Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba propone esta noche en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba celebrar la memoria de Hamlet, que nació hace cien años y se fue hace una veintena. Del amor, los pájaros y la gente, se llama este concierto, y como es un homenaje al poeta, se precisan voces para levantar su legado en el escenario y acariciar la flor de su obra. Cantores y cantoras como Silvia Lallana, Lucrecia Rodrigo, Lucas Heredia, Cecilia Mezzadra, Pablo Lozano, Mario Díaz y, completando la trama, el grupo vocal Nueve Octavos con dirección y arreglos de Sebastián Tello, más el poeta Leandro Calle. Los arreglos para cuerdas son de Marco Cordero, y la dirección general del gran maestro Santiago Ruiz. Es a las 20, en Santa Rosa 241, esquina con Av. General Paz. Como entrada se solicita un alimento no perecedero.

Piezas maestras de cámara

Esta noche se oirá en concierto un programa de dúos y tríos nacidos del genio de Beethoven, a cargo de tres músicos prestigiosos que se reúnen a oficiar exquisita música de cámara. Ellos son Rafael Gintoli en violín, Leonardo José Pitella en piano y Matías Longo en chelo, y vienen en el marco del último concierto del Ciclo de Abono 2023 de la Fundación Pro Arte Córdoba, en el Teatro del Libertador. Las obras a ejecutar son: Sonata para violín y piano en Do Menor, Op 30. No 7; Sonata para violonchelo y piano en La Mayor, Op 69. No 3; y Piano Trío No 5 en Re Mayor, Op 70. No 1. "Fantasma". Rafael Gíntoli es un violinista de estatus internacional, con una carrera consagratoria. Ha sido parte de organismos como I Giovani Cameristi di Roma, la Orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires, Sinfónica Nacional de Reykiavik, Filarmónica de Bremen, Sinfónica Nacional de Irlanda, Sinfónica de Zürich y por la Orquesta de la Sala Tonhalle.

A la 20, en Vélez Sarsfield 36. Plateas $ 7000, Cazuelas $ 5500, Tertulias $ 4500, Paraísos $ 2500. Palcos $ 24000 y Palcos Cazuelas $ 18000.

El jazz y sus ingredientes

El 14° Festival Internacional de Jazz Córdoba transcurre su octavo día en la explanada del Paseo del Buen Pastor, con un concierto de bandas locales de perfiles propios. Tangrama es un ensamble de cuerdas y vientos que hace hincapié en la calidad de arreglos inspirados en la música latinoamericana. Lo integran Pablo Rojas (guitarra), Airena Ortube (voz), Lourdes Fontana (flauta traversa), Ismael Avecilla (saxofón), Valentina Finzi (piano), Julián Reynoso (bajo), Damián Barrera (batería), Cecilia Travaini, Zaida Echandi (saxofón). También se luce esta tarde La siesta de Elvira, agrupación con timbres originales que juegan sobre la música argentina. La integran Santiago Cruz Villagra Incaminato (batería y composiciones), José Gómez (bajo y composiciones), Lucas Acuña (trompeta, fluguelhorn y composiciones), Ana Laura Bertora (piano, voz y composiciones).

Y luego subirá BI, un proyecto musical original liderado por los hermanos Agustín y Horacio Ravasi, el primero en piano y el segundo en bajo, a quienes se suman Ismael Avecilla en saxo y André Maurel en batería. Con entrada gratuita, hoy a las 18.

Una diversidad en canciones

La Semana de la cultura diversa se desarrolla en el Centro Cultural Córdoba y hoy el músico Juan Iñaki presenta en concierto Poesía el cuerpo, a las 20 en Av. Poeta Lugones 401, con entrada gratuita. Un homenaje a autores y autoras latinoamericanas que manifestaron sus ideales a través de la canción. Juan Iñaki adelanta también algunos temas de su próximo disco Vórtice. Lo acompañan Cecilia Fandiño (piano, flauta y voz) y Esteban Gutiérrez (percusión y voz), y se anuncian artistas invitados sorpresa.