Con extrapartidarios, Parodi busca achicar chances de 3° fuerzas

Por Julieta Fernández



El radicalismo local oficializó la incorporación de las referentes de Respeto, Lucía de Carlos y Patricia Muñoz, a la estructura que llevará a Gonzalo Parodi como candidato a intendente.De esta manera, Parodi busca ampliar su frente de extrapartidarios y ya sumó a dos de los ex candidatos a intendente que compitieron en la contienda del 2020. En el caso de Lucía de Carlos (Respeto), cosechó casi 4 puntos en dicha contienda y Eduardo Scoppa (Riocuartenses por la Ciudad), logró casi 5 puntos, lo que mantuvo a su espacio cerca de la posibilidad de ser “cuarta fuerza” en el Concejo Deliberante.

La semana pasada, Alfil anticipaba la incorporación del ex concejal y ex candidato a intendente, Eduardo Scoppa al armado de Gonzalo Parodi. El ex edil delineó su última campaña municipal en “la importancia de volver al llano” y trabajar junto al sector privado. En este sentido, la alianza con Scoppa es explicada más allá de lo partidario y apuntaría a la figura del ex edil (que actualmente está abocado a su empresa de maquinaria) como un nexo importante con el sector industrial de la ciudad. Cabe resaltar que Scoppa siempre se identificó como radical pero hace varios años que no comulga con la orgánica del partido.

Ayer, la ex candidata a intendenta y la exconcejala de Respeto firmaron un acta junto a Gonzalo Parodi en el marco de la campaña municipal del 2024. Allí asentaron cuatro puntos de acuerdo entre los que se destacan: ciudad accesible, inclusiva, segura y sustentable. Más allá de la evidente intención de achicar las chances de las fuerzas minoritarias que podrían volver a presentarse el año próximo, la incorporación de estos sectores responde a fortalecer la llegada al territorio por parte de este armado, teniendo en cuenta que el partido Respeto se caracterizó por ser un espacio con llegada a distintas barriadas.

La incorporación de referentes de Respeto ya se había evidenciado en la conformación de las listas que compitieron en la última interna radical. Uno de los factores destacados por el propio radicalismo fue la participación ciudadana en los sectores populares, que incidió en que la interna de este año tuviera un récord de participación y llegara a más de 14.000 votos. Parodi había sumado a Patricia Muñoz, quien ocupó el cuarto lugar de su lista.

En este sentido, vale recordar que un sector del radicalismo (rinsismo) ya había tejido un nexo con el partido Respeto a partir de sumar a De Carlos y Muñoz a la Defensoría del Pueblo. En el caso de De Carlos, luego de postularse para conducir la defensoría en 2021, fue invitada por el ombudsman Ismael Rins para hacerse cargo del área de Género. En esa oportunidad, Yvon Tesio del partido PAIS también se había postulado para ser defensor del Pueblo y, posteriormente, Rins sumó a integrantes de su espacio a la Defensoría.

El acuerdo firmado entre Parodi, De Carlos y Muñoz resaltó “la coincidencia en el diagnóstico y las ganas de trabajar para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”. “Gonzalo Parodi, Lucía de Carlos y Patricia García se reconocen en las diferencias, sabiendo que tienen trayectorias y experiencias políticas distintas pero reconociendo que hace años que ambos han definido como prioridad hacer de Río Cuarto una ciudad mejor”, reza el escrito firmado ayer entre el candidato y las dirigentes. De alguna manera, se podría interpretar ese fragmento como un guiño a los sectores más progresistas que adhirieron a la propuesta de Respeto en 2020.

Frente a un PJ que mostraría sus cartas luego del ballotage, Parodi busca fortalecer su armado y disipar la posibilidad de que otras fuerzas minoritarias se presenten a competir en la contienda municipal del año que viene. Claro que también resuena el “factor Carrizo” (quien integró Respeto hasta el 2019, tras ser denunciado por violencia de género y luego fue concejal de PAIS). El ex edil seguró en sus redes sociales que intentará presentarse como candidato y existe la posibilidad de que su candidatura se dirima en una interna con el tribuno de cuentas de PAIS, Yvon Tesio.