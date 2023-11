Enroque Corto

A Ovejeros no le cuadra Siciliano

El periodista hablaba con su informante peronista de esto y de aquello. Cuando ya no quedaban muchos temas por transitar, el informante abordó el último.

Informante Peronista: Y ya que no me pregunta por el tema del bloque, se lo traigo a colación yo.

Periodista: Tiene razón. Es que la atención está concentrada en la oposición. En el bloque oficialista ya todos dan por sentado que el presidente va a ser Miguel Siciliano.

I.P.: No deberían darlo por sentado cuando todavía falta un tiempo...

P.: Cómo es eso…

I.P.: Y bueno, tampoco es que todos estén tan contentos.

P.: Yo no he escuchado quejas…

I.P.: Todavía. Yo sé de por lo menos uno al que Siciliano no le cuadra: a Pablo Ovejeros.

P.: Un viguista del riñón... ¿Debo sacar conclusiones?

I.P.: De las conclusiones que quiera sacar, se hace cargo usted. Yo le digo que por lo menos a uno no le cuadra. Y vio cómo es esto… Una vez que aparece uno, capaz empiezan a aparecer más…

Elogio de AF a Llaryora

El presidente Alberto Fernández finaliza su mandato y viene dando notas de balance a diferentes medios nacionales. En la entrevista que brindó al diario Perfil de Buenos Aires, hizo un inesperado reconocimiento al gobernador entrante, Martin Llaryora.

Informante: Si la memoria no me falla, Alberto Fernández y Llaryora no se han visto personalmente durante estos últimos años. Sin embargo, el presidente que se está yendo recordó que conoció al cordobés cuando fue intendente de San Francisco.

Alfil: Hace varios años, digamos.

Informante: Así es. Alberto dijo que Llaryora "es un hombre de la democracia" pero dijo que no gustaba la idea del cordobesismo, ni del porteñismo, ni del formosismo, porque "somos todos argentinos".

Alfil: Tiene razón, pero como dicen los llaryoristas, cada uno hace politica en su baldosa.

Legislatura que viene: Nicolás versus Siciliano

Es inminente el recambio en la Legislatura y acaso asoma un duelo intenso. Un dirigente de la UCR le anticipó al periodista lo que ve venir.

Periodista: ¿A ver? ¿Tan claro lo tiene usted?

Radical: Bueno, es que los personajes en cuestión…

P.: Cuente…

R.: El radical Miguel Nicolás, que regresa a la Legislatura, su segundo hogar, salió a cruzarlo al peronista Miguel Siciliano, uno que llega por primera vez con muchas ambiciones. Dos tipos de alto perfil.

P.: ¿Qué dijo Nicolás?

R.: Dijo que Siciliano ahora se “preocupa” por Javier Milei, pero calla frente a los cambios en leyes provinciales para permitir que Martín Llaryora gaste sin control. Escuche lo que le dijo a través de un comunicado: “Conforme por la exportación de funcionarios provinciales schiarettistas al gobierno nacional, Miguel Siciliano no observa que lo más importante es que no trasladen también la legislación tramposa con la que pretenden iniciar su próximo mandato el 10 de diciembre”.

P.: Entiendo que se refiere a la modificación, por ley, de las atribuciones constitucionales del Tribunal de Cuentas, justo cuando la oposición quedará con el control de ese organismo.





Topo, parte tres

El ex jefe de la bancada del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, dijo que el gobernador Juan Schiaretti es un “mileísta vergonzante” y volvió a criticar al cordobés y a Florencio Randazzo por su cercanía con el presidente electo, el libertario Javier Milei.

Informante: En diálogo con medios nacionales, el bonaerense se quejó al asegurar que, en las redes sociales y medios de comunicación, tanto Schiaretti como Randazzo instalan que su renuncia al Interbloque Federal se debe a que estoy “buscando un cargo”.

Periodista: Uh.

I.: Y siguió: “A mí no me van a correr con esa mentira. Son dos mileístas vergonzantes; no se animan a mostrar el apoyo a Milei ni dan el debate”.

Periodista: Ah, salió con todo.

I.: Sí. En realidad, creo que está manifestando un enojo con la fórmula presidencial a la que apoyó, que es el mismo que sienten muchos peronistas cordobeses. Ojo, ¿eh? ¿O usted cree que, por ejemplo, a la diputada Natalia de la Sota le hace gracia el acuerdo, no blanqueado, entre el gobernador saliente y el presidente electo? Por supuesto que no. Lo que pasa es que la organicidad del PJ cordobés puede más. Todavía.