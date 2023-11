Por Víctor Ramés

[email protected]

Un panorama de las ofertas de entretenimiento, en salas o en carpas, en el verano cordobés de 1909, nos ofrecen los diarios La Patria y La Voz del Interior, de donde compartimos algunos datos sobre esa temporada.

La llegada a Córdoba de la compañía circense internacional dirigida por Pablo Keller constituía un atractivo principal en ese verano del novecientos, en el Teatro Argentino frente a la plaza General Paz. Ambos diarios cordobeses se expresaban elogiosamente. Tal vez este circo destinase un poco más de dinero en la publicidad de la prensa local. Para La Voz del Interior a fines de enero del año mencionado consideraba que los números traídos por la compañía superaban en calidad a la fama de la que venía precedida, y se ocupaba de detallar aquellas rutinas del Keller más aplaudidas por el público en su debut en esta capital.

“Entre todos los excelentes números, descollaron principalmente mereciendo la aprobación del público, traducida en nutridas salvas de aplausos los siguientes, que enumeramos en el orden de su importancia. El trio de fuerza muscular y dental de los hermanos E'Dmuns; «Los Queirolos» en sus dificilísimos ejercicios acrobáticos; Los clowns excéntricos saltadores; «Las Giraldas», trio de baile dirigido por la simpática Bella Porteña; la señorita Jackston, hábil contorsionista y domesticadora de una interesante colección de palomas; Mlle. Victoria patinadora en la cuerda; etc. etc.”

El periódico local pronosticaba una estadía provechosa del espectáculo en Córdoba: “Para esta noche la función promete revestir contornos insuperables, por los selectísimos números que figuran en el programa, entre los que van el debut de nuevos artistas y la presentación de las fieras por su domesticador el capitán Henrry. Auguramos un éxito completo a la temporada Keller.”

El relato de La Patria no se alejaba del apuntado por La Voz, lo que parece sugerir el eco de un texto provisto por el empresario:

“Todo un éxito artístico ha sido el estreno de la gran compañía norteamericana que dirije el empresario señor Keller y que ha iniciado anoche sus funciones en él teatro Argentino transformado convenientemente en circo y con todas las comodidades necesarias tanto para el público como para los elementos que desarrollan sus habilidades en el picadero.

Todo lo que se ha dicho acerca de la importancia de esta compañía por su variedad extraordinaria de componentes, resulta verdaderamente pálido ante la evidencia de la realidad Podemos asegurar que es lo mejor que ha venido a Córdoba en espectáculos de este género.” La Patria decidía no enumerar la variedad que ofrecía el espectáculo en especialidades circenses:

“Injusto seria singularizarnos con determinados números del programa que anoche se ha ofrecido al público, pues todos han sido igualmente dignos del aplauso que con el más ávido entusiasmo les ha tributado la concurrencia en todos los momentos.”

Destacaba La Patria para la función siguiente una de las ofertas del Keller. El nombre del domador difería en unas letras del publicado por La Voz.

“Para la función de esta noche, la empresa ha confeccionado un programa excelente y en un todo diferente al ofrecido en la del debut. Entre otros números figura la presentación del domador capitán Henny, con una buena colección de fieras amaestradas, y el estreno de nuevos artistas que no han tomado parte en la función de anoche.”

Otro espectáculo de circo se había instalado en los mismos días en una sala cordobesa, coincidiendo con las presentaciones de la compañía Keller, según una publicación de La Patria:

“CIRCO ANSELMI

Con regular concurrencia dio ayer sus dos anunciadas funciones este politeama que actúa en la calle Alvear.

Tanto en la parte encomendada a los gimnastas como al elenco dramático, estuvo correcto, mereciendo el aplauso general. Juntamente con el circo Keller constituye los verdaderos puntos de reunión de los pocos que quedamos en nuestra despoblada ciudad.”

Una siguiente mención al mismo circo insistía una semana más tarde:

“CIRCO ANSELMI- La empresa sigue ofreciendo espectáculos siempre variados y novedosos, lo que explica que el amplio local donde funciona esta compañía, se vea todas las noches repleto de concurrencia.

Para esta noche se ha preparado un programa especial nutrido de interesantes números, según nos lo comunica la empresa.”

Algo más próxima al fin del verano, la cartelera publicada por el diario La Patria pasaba revista a las diversas ofertas en salas de la ciudad a comienzos de marzo, lo que incluía al Biógrafo, tal cual transcribimos a continuación:

“TEATROS

VARIEDADES

Con una regular concurrencia se dio la función anunciada para anoche en el teatro Variedades, por la compañía Perla.

El extremo de la «Pochada» francesa «Florete y Patapón» fué todo un éxito para los artistas que cosecharon muchos aplausos.

Los variados incidentes de la obra, fielmente interpretados, mantuvieron en constante hilaridad a la concurrencia.

Debido a la hora avanzada en que terminó la representación de la comedia -1 de la mañana- hubo necesariamente que suprimir las vistas del Biógrafo que formaban parte del programa como número final.

A este respecto conviene llamar la atención de la empresa en el sentido de procurar que los espectáculos terminen algo más temprano.

ARGENTINO

También hubo función anoche en este teatro, del Biografo Internacional, asistiendo escaso público.

Sin embargo, las vistas que se exhiben son interesantísimas, tanto por la novedad de ellas, cuanto por la fijeza del lienzo y ninguna oscilación de luz, lo que desde luego es un gran aliciente para atraer concurrencia.

En el programa anunciado para esta noche figura el estreno de la tercera parte de los terremotos de Sicilia y Calabria, vistas que han llamado justamente la atención.

ESPAÑOL

En este teatro de la calle Constitución se inaugurará mañana un gran Cinematógrafo Moderno, ofreciéndose vistas amenas, al par que morales é instructivas, especial para familias.

Los precios que regirán serán muy reducidos.”