Enroque Corto

Llaryora se despidió

El gobernador electo convocó a todos los funcionarios municipales a un acto de cierre de gestión el día sábado en el Quorum.

Funcionario: Estuvo muy pero muy bueno. Fuimos todos con representantes de cada área y los distintos entes municipales. Vimos a un (Martín) Llaryora muy emocionado.

Periodista: Ah, ¿sí? ¿Habló sólo él?

F.: No, no. Fue un acto de despedida, pero también de balance de la gestión así que antes del discurso final, todos los secretarios y titulares de los distintos hicieron uso de la palabra por unos tres minutos cada uno.

P.: ¿Y qué dijo Llaryora?

F.: Agradeció, recordó cómo encontramos el municipio y ponderó la transformación de estos cuatro años. Cerró convocándonos a seguir trabajando, cada uno desde el lugar que le toque. Y a propósito, la previa dio para la rosca, imagínese que faltan un montón de confirmaciones y muchos que están pegados al teléfono esperando que suene.

P: Claro…

F: Una perlita. O en realidad, tres. Cuando habló ‘Tori’ Flores pidió que se pusiera de pie su equipo y muchos se asombraron porque fueron varias las filas en ponerse pie. Otra, (Liliana) Montero agradeció fundamentalmente a Martín y a Daniel (Passerini) “porque me sostuvieron mientras otros me recordaban que no era del palo”, dijo. Y (Verónica) Bruera arrancó con un “yo sé que acá no me quiere nadie”. Como para romper el hielo, vio.

Asumió la nueva juventud del Frente Cívico

Hubo actividad en el hotel del ACA el sábado y por eso, el informante juecista llamó al periodista.

Informante Juecista: ¿Qué cuenta? ¿Cómo lo trata la última parte del año? Imagino que vamos a concretar ese café pendiente…

Periodista: Si usted paga…

IJ: No me extraña esa respuesta. Escuche, le cuento algo que pasó ayer (por el sábado) en el hotel del ACA.

P: Casi su otra sede.

IJ: Algo así. Allí asumieron las nuevas autoridades de la Juventud del Frente Cívico. Lindo encuentro de la militancia porque estuvieron además de Luis (Juez), Walter (Nostrala) y Daniel (Juez), junto a toda la tropa. Estuvo también Martín (Juez) que integró la cúpula de la juventud juecista saludando a Tomás Casañas Lerner, abogado de 26 años que será el nuevo presidente. Casañas Lerner tiene militancia, maneja temas ambientales y estará acompañado por dos dirigentes del interior, Florencia Villar de Carlos Paz y Alex Oviedo de Cura Brochero.







Con venia del SEP, se reglamentó la nueva Ley de Equipos de Salud

El informante gremial llamó al periodista, contento de poner fin a un problema de larga data.

Informante Gremial: Estimado, después de tanto hablar de las modificaciones a la Ley de Equipos de Salud, tengo el agrado de contarle que finalmente se reglamentó, y cumpliendo con las condiciones que puso el sindicato.

Periodista: Sepa disculpar, llevo todo el día pensando en los gabinetes, el Concejo, la Legislatura, y usted me lleva a un tablero nuevo. Ayúdeme a recapitular…

I.G.: Lo ubico. Después de los conflictos en Salud, que son un rezago de lo que pasó durante la pandemia, y que después terminaron tensionando muchísimo la situación del SEP, porque la Provincia cedió frente a reclamos de los auto-convocados puenteando al sindicato… Después de todo eso, se terminó de reglamentar la Ley de Equipos de Salud conforme a las condiciones que había planteado nuestro gremio.

P.: Y eso significa que…

I.G.: Eso significa que ya están las condiciones dadas para que todo el personal que se desempeñaba en los hospitales sea re-encuadrado bajo la nueva ley, poniendo en coherencia todo el sistema y haciéndolo más justo para los trabajadores.

Giordano, Atenas, Talleres y Anses

El ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, está confirmadísimo como futuro presidente de Anses a nivel nacional, en el entrante gobierno de Javier Milei. La semana pasada hizo su primera presentación post designación, y fue en una actividad vinculada al club de sus amores y aficiones, Atenas.

Alfil: Estoy viendo una foto donde está Giordano junto al presidente de Talleres, Andrés Fassi, y el presidente de Griego, David Urreta, actual subsecretario de la Secretaría de Integración Regional de la Provincia.

Informante: Si, tal cual. Fue en el marco de un acuerdo de colaboración entre Talleres y Atenas. Lo escribió el propio Giordano en sus redes: "Al igual que el Estado, las entidades deportivas cumplen un rol clave en la sociedad. E igual que el Estado, su administración es muy compleja. Por eso celebro que hayamos podido llegar a un acuerdo de colaboración entre @tallerescbaoficial y @atenascbaoficial. Estoy seguro que esto nos ayudará a ir más rápido en el proceso de modernización de la gestión de nuestro querido club". Eso fue lo que posteó.

Alfil: Talleres fue casi el único club grande que no se opuso a la privatización de las entidades deportivas que propone Milei, mientras que Fassi tiene vínculos con Mauricio Macri, que hoy está tratando de volver a la presidencia de Boca... ¿Todo tiene que ver con todo?

Informante: En política, casi siempre. Pero se lo dejo a usted.