Ingreso 2024: Franja Morada y La Bisagra redefinen estrategia

Por Francisco López Giorcelli



El ingreso a la Universidad Nacional de Córdoba implica una renovación de un padrón estudiantil que encuentra en su primer año de cada carrera el grueso de estudiantes habilitados para votar, lo que representa una gran oportunidad para las distintas agrupaciones a la hora de ir a buscar una consolidación de su base electoral o, en todo caso, si buscan expandir dicha base.



En este medio habíamos anticipado que agrupaciones como el radicalismo de Franja Morada o el kirchnerismo agrupado en La Bisagra buscarían esa expansión (Franja Morada sobretodo) o recuperar terreno perdido (La Bisagra muestra señales en este sentido) para poder encarar un 2024 que, haciendo futurismo, se presenta como un año atravesado por una gran crisis económica que sin duda tendrá su repercusiones en la Universidad.



Pero primero es necesario intentar entender el causal de estas estrategias. Por un lado el radicalismo buscará volver a lugares donde históricamente estaban ausentes e ir fuerte en facultades donde aún no son una alternativa fuerte frente a los oficialismos, es decir, para buscar una expansión de sus bases es necesario ir por fuera de sus 37.000 votantes (2023) sobretodo para prevenir, de mínima, una fuga por derecha o centro de votantes. De máxima el objetivo será ampliar electorado para no depender de aliados a la hora de ir a disputar espacios como la Federación Universitaria de Córdoba o, en todo caso, para aportar una base más propia a Boretto de cara a las elecciones rectorales en unos años, pero esto es muy pronto para ponerlo sobre la mesa.



Por otro lado La Bisagra buscará recuperar terreno perdido en los últimos años, lejos de las épocas de Scotto (acá co-gobernó con Franja Morada) y Tamarit donde la hegemonía bisgarista le hacía contrapeso al radicalismo, hoy busca volver a recuperar lo perdido en unidades académicas donde otras agrupaciones fueron ocupando ese lugar, ya sea peronistas o progresistas. Fuera del núcleo duro que vota por ideología a la agrupación kirchnerista, se ha dinamitado bastante su electorado por fuera de ese sector, el que votaba por gestión o servicio que se fue ocupando por Sur, Sean Eternos o la misma Franja Morada.



En este escenario de reconfiguración política se abre la posibilidad para que todas las agrupaciones busquen ese nuevo espacio que les consolide un electorado que será dinámico y que, dato no menor, viene de votar en su mayoría a Milei, pero sobretodo a un “cambio”, algo de lo que la Universidad no puede escapar y que seguramente aporte a un cambio en el status quo universitario en los próximos dos años.



Las expresiones que quedan por fuera de este mapa, como la izquierda tradicional o sectores asamblearios también tienen su oportunidad, el corrimiento hacia el extremo del electorado implica también visibilizar otros discursos más duros en cuanto a la defensa de lo obtenido hasta el momento y en busca de nuevos horizontes.



Pero volviendo a Ciudad Universitaria, lo que llamó la atención de algún desprevenido y despertó un “yo avisé” en los más atentos, es que Franja Morada decidió meterse de lleno en la Facultad de Odontología donde conduce el EIO (agrupación independiente pero con lazos peronistas) por amplia mayoría por sobre la historia JPO (aliado morado) que en los últimos tres años perdió mucho terreno y militancia. Una oportunidad única para el radicalismo donde su histórico aliado le entrega en bandeja la oposición en caso de que estos puedan hacer pié.



Desafío importante para Franja Morada de un lado, que buscará hacer pie en el ingreso para empezar a charlar en la vida política de la facultad y disputarle en un futuro al EIO que tiene que hacer pié en el ingreso para poder mantener su representación como conducción estudiantil. La pelea de “aparatos” se verá más fuerte en odontología respecto a otros años, sumándose a la contienda de Derecho donde también se ve al radicalismo y al pejotismo disputar el CED por un puñado de votos que definen la elección.



De todas formas los tiempos de la política no son inmediatos y las proyecciones de disputarle de igual a igual a una agrupación fuertemente acentuada y con una gran gestión para mostar seguro llevará tiempo, no hay que descartar la posibilidad de que el radicalismo no pueda hacer pié y se corra, aunque es difícil este escenario.



Por el lado de La Bisagra, en su afán de recuperar ese terreno perdido, la apuesta fuerte será Psicología y Sociales donde en los últimos años fue perdiendo con sus históricos rivales, Sur y Sean Eternos respectivamente. En psicología el cambio de gestión les abre la posibilidad de volver a buscar ese electorado perdido pero sobretodo buscar el ingresante que busca contención en una facultad tan grande y abrumadora por momentos, por eso quieren pisar fuerte.



Quizás el carácter “novato” de la nueva gestión del Centro de Estudiantes de Psicología también abre la posibilidad de desgastar el electorado morado por el “centro” como se dice en política, oportunidad que no solo La Bisagra podrá aprovechar.



Entonces, las primeras señales ya se están viendo, queda una semana y media de inscripciones 2024 ¿veremos más movimientos de este tipo o la apuesta fuerte serán estas? Aún queda un largo trecho para mayo 2024 pero las primeras fichas en el tablero ya se empiezan a mover.