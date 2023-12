Por Gabriel Silva

Es una de las peleas silenciosas del peronismo de la capital cordobesa en los últimos días y a raíz de las indefiniciones en un área sensible de la orgánica municipal: las direcciones de los CPC. En primer lugar, porque algunos directores de la gestión del exintendente Martín Llaryora entendían que con la descentralización de aquella administración se había logrado buena parte del objetivo y habrá paso al costado; en segundo término, porque la actual intendencia a cargo de Daniel Passerini pretendió oxigenar estas políticas a pesar de la continuidad de Juan Domingo Viola como secretario de Participación Ciudadana.

Y, en tercer lugar, porque varios de los articuladores en el territorio hicieron pesar el trabajo en la campaña municipal para reclamar lo que entendieron que les pertenecía. Además, de contemplar que en algunos casos persiste la fricción y las miradas de reojo dentro del PJ de la ciudad porque presumen que hubo sectores que cobraron por encima de otros. “Se terminó armando un collage para no enojar a nadie y puede resultar al revés”, dijo una fuente a Alfil.

Sumado a esto el hermetismo que pidieron desde los despachos del Palacio 6 de Julio a cada uno de los que ya sabe qué ocurrirá con el futuro inmediato del control de los CPC y de los centros operativos, la otra herramienta que la gestión anterior le aportó a la descentralización. Concretamente, el pedido estaba vinculado a que no se filtraran los nuevos directores para no generar nuevas internas. Pedido que no todos acataron.

Para comenzar, en Villa El Libertador, finalmente y tal como había adelantado este diario hace varias semanas no continúa Stella Bustos Fierro. Resistida por la planta del CPC ubicado en la 10ª, el que ganó en el reparto fue el concejal Diego Casado.

El edil que amenazó hasta días atrás con un portazo en el bloque o poner el foco en el control de la noche si no le respetaban lo pedido con anticipación se aseguró dos de los tres lugares más importantes del Estado municipal en la seccional del sur: la dirección del CPC y la subdirección del centro operativo, el cargo más alto de esa dependencia. Sandra Almada será la directora y Marcelo Suárez –viene de CPC Ruta 20- quedará en el centro operativo.

Definiciones que, según entienden conocedores de la territorialidad en la capital cordobesa, serían el motivo del acercamiento más nítido de Casado a la cúpula del Municipio.

En el otro extremo de la zona sur también hubo tensiones para definir las conducciones en los CPC de Chalet San Felipe y San Vicente. Principalmente, porque el organismo municipal de la 5ª seccional será comandado por un dirigente de la 12ª: Juan Arancibia. El hombre había sonado para llegar al despacho de Chalet San Felipe, pero hubo un reclamo conjunto de los dos dirigentes con más peso de la zona como el legislador provincial Pablo Ovejeros y Gabriel ‘el Puma’ Kraismann. Ambos vetaron el desembarco de Arancibia, pero la llegada de este a San Vicente generó tensiones en la 5ª, la seccional que ganó para el PJ en todas las elecciones y se quedó sin un representante propio en esa silla.

Mientras que, a Chalet San Felipe llegaría Sofía de la Rosa y en San Vicente, el director saliente, Santiago Gómez, tendrá un desembarco en el área de Cultura de la Municipalidad.

En Empalme, en tanto, Noemí Gallo, la actual directora será relegada a subdirectora y llegará Mariano Brene, hasta ahora funcionario provincial en el área de Educación y hombre de confianza de María José Viola, la hermana del secretario. Donde también llega otro dirigente cercano a los Viola es al CPC de Barrio Jardín, despacho al que llega Diego Delveccio en lugar de Martín Giesenow.

Dos CPC en los que van a continuar los que hasta ahora eran ‘número dos’ serán en Argüello y en Pueyrredón. En realidad, en el de avenida Rafael Núñez, continuará Pablo Fernández, quien se desempeñaba como subdirector, pero en los hechos estaba a cargo. Fernández tenía chances de emigrar a la Provincia con Paulo Cassinerio, pero a raíz del organigrama que empieza a conocerse en Desarrollo Social, Fernández seguirá en el CPC y será oficializado en los próximos días, dentro del calendario de asunciones que en la Municipalidad conocen. A pesar de que algunos cerca de Viola afirmen que por el momento lo prioritario dentro de la secretaría está en el presupuesto participativo y la juventud.

En Pueyrredón, en el extremo este de la capital cordobesa, Augusto Cámara, actual subdirector de Bernardo Berbotto, quedará a cargo de la dirección en ese CPC.

Todos dentro de los cambios de casi un 80% en la conducción de los CPC que se conocían desde hace semanas no iban a continuar en los cargos. Es más, están aquellos que aseguran que es necesario remontarse a casi dos meses atrás cuando se organizó un asado del que participó el propio Viola con los directores de todos los CPC y en su gran mayoría no querían continuar.

Por ejemplo, los cambios también se van a producir en CPC Guiñazú con la salida de Marcos Reartes, un hombre de Viola; en Monseñor Pablo Cabrera no continuará Mario López Amaya y es posible el desembarco de Ariel Rezzet.

Algunos de los nombres que arribarán a los CPC y que empiezan a tomar forma dentro de las tensiones lógicas que se desataron en los últimos días por estos cargos. Y cuyo comando municipal, tanto de los CPC como de los centros operativos, además de Viola tendrá a Pablo Pineda en la continuidad de la subsecretaria de CPC y a Lucas Sepota, como director general de centros operativos.