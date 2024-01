Enroque corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé

Cavigliaso contra el escape libre

El periodista dialogaba con el dirigente peronista sobre el motivo por el que General Cabrera resonó en la agenda noticiosa nacional: su intendente, Guillermo Cavigliaso, ordenó destruir con un tractor los caños de escape de motocicleta adulterados.

Dirigente: Parece que (Guillermo) Cavigliaso se hizo famoso en todo el país con esto de los caños de escape. Hay mucho de marketing, pero tocan el corazón de la gente. Mejor dicho, los oídos…

Periodista: Obviamente el tema de las motos no es solo problema de las ciudades grandes. Leí en varios lugares la noticia, de todo el país.

D: Podría haberse hecho famoso con sus opiniones como intendente y productor manisero después que el Gobierno decidiera ponerle las retenciones de nuevo, pero no es problema de los dirigentes de Juntos por el Cambio.

P: Usted no le deja pasar una…

D: Fue sin querer (risas). Además, estoy de acuerdo con ponerse un poco más duros con el tema de las motos que alteran la paz social. Acuérdese lo que le digo, ahora va a salir el radicalismo de Río Cuarto a proponer algo parecido para la ciudad. Digo, si le quieren entrar a la gestión por algún lado debería ser por ese. Las hordas de motos siguen siendo un problema.

Un riocuartense suelto en Huinca

El informante en la región llegaba al periodista con una novedad respecto al gabinete municipal de Huinca Renancó.

Informante: A que no sabe quién anda suelto por Huinca por estos días. Es alguien de su distrito.

Periodista: Todavía no soy adivino (risas). ¿Juega con pistas la adivinanza o me lo dice directamente? Ando con poco tiempo…

I: No se preocupe, que no lo voy a poner ansioso. ¿Se acuerda de Marcelo Terzo? Bueno, lo nombraron director de Desarrollo Económico en la Municipalidad. Lo anunciaron la semana pasada. Va a ser parte de la gestión de Lucía Bolaño.

P: ¿En serio? Mire usted la novedad que me trae.

I: Yo lo recuerdo por haber sido secretario de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales en la gestión de Juan Jure, pero después de eso no estuvo más en lo público.

P: Es verdad. Se dedicó a lo privado, aunque se lo vio coqueteando con varios sectores, incluso con libertarios. Eso me han contado.

I: Él sigue siendo parte del armado radical y de Juntos por el Cambio, sino no estaría asumiendo en la gestión de Bolaño.

P: Me pregunto cómo llegó ahí.

I: Algunos correligionarios de Huinca se preguntan lo mismo. La versión más fuerte es que esto forma parte de una devolución de favores…

P: Qué extraño hablar de favores en la política. ¿A qué se refiere?

I: Parece que termina ahí como pago por el acompañamiento de algunos sectores de la UCR que lo ayudaron a Oscar Saliba (intendente hasta diciembre) para que llegara a su banca de legislador departamental. Tiene que ser eso, sino está muy fuera de contexto…

P: ¿Tan sorpresivo es?

I: Claro, por eso le digo lo de los que se preguntan cómo llegó ahí. Además, tienen entendido que su rol en la gestión Jure no fue brillante. De lo contrario, se lo pondría como incorporación estelar de la gestión Bolaño. En las redes dicen que Terzo busca establecer una política de apoyo y promoción hacia el sector productivo, comercial y de servicios. Espero sea suficiente el argumento, porque no está muy bien visto que, en tiempos complicados, cuando la población pide gestos de la política, la Municipalidad de Huinca está sumando gente en lugar de recortarse. No sé, digo…