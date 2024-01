La rosca de la rosca: emerge la puja por bancas en Hacemos

Por Gabriel Marclé

La rosca no tiene descanso, mucho menos si se forma en torno a un proceso electoral inminente como el que se vivirá dentro de poco en Río Cuarto. Candidatos, precandidatos, propuestas y alianzas ocupan los titulares, pero la rosca tiene muchas capas, algunas de ellas todavía invisibles. Pero, desde hace unos días, el ruido tras el inicio de una puja por lugares en la política que se viene ya despierta el interés -y hasta la preocupación- de sectores allegados al oficialismo local. El Partido Justicialista aun no tiene un nombre para suceder a Juan Manuel Llamosas, pero diversos espacios de la alianza presionan para obtener respuestas sobre las futuras bancas.

La experiencia del peronismo local como punta de una alianza competitiva y con buenos resultados viene del 2016, cuando todos los frentes se agruparon detrás de Llamosas para llevarlo a la intendencia. En 2020 repitió fórmula, aunque ampliándolo con espacios como el Partido Socialista y una fuerte presencia del Frente de Todos, parte de la herencia de acuerdos generados a nivel provincial por Juan Schiaretti y nacional por el entonces presidente Alberto Fernández. Sin embargo, en el llamosismo ya se ven venir un panorama distinto al de los últimos ocho años, producto de los cimbronazos políticos que generó la llegada de Javier Milei a la presidencia, pero especialmente por tratarse de la primera prueba del armado más amplio que se ha visto en el Partido Cordobés de Martín Llaryora.

“Vamos a tener un bloque de peronistas y radicales”, anticipa un dirigente que se considera “metido en la rosca de la rosca” por los futuros escaños legislativos. El anticipo advierte que ese bloque, ya sea oficialista u opositor, va a presentar características distintas a las que se han visto en la historia moderna de la política local. “Tenemos que innovar si queremos mantenernos competitivos”, analizaba al respecto una voz autorizada del oficialismo local.

Está casi garantizado que peronistas, radicales y libertarios terminarán compartiendo un mismo lugar en el Concejo Deliberante que asumirá después del 2 de julio, pero resta definirse el reparto en números y nombres, cuestión que sin duda dependerá primero de la definición del candidato a intendente oficialista. Si Guillermo De Rivas, Adriana Nazario o algún otro dirigente se hace candidato, esa será la voz definitoria en el armado del futuro bloque. Claro que, por fuera de ellos, la rosca es más profunda.

Hay presión de distintos sectores para achicar los tiempos y comenzar a marcar territorio antes que otros espacios los primereen. La preocupación está en sectores del peronismo tradicional que ya viene en charlas para “bancar los trapos” y no dejar que los acuerdos del Hacemos Unidos riocuartense le quiten preponderancia a los ideales justicialistas que subsistieron en el Ejecutivo municipal pese a los embates antiperonistas. “Los que se van a tener que acomodar son ellos”, le comentaba a Alfil un dirigente perteneciente a uno de estos sectores PJ que pretenden poner una aduana bastante custodiada “para que no se filtren paracaidistas”.

Entre los radicales que piden pista se encuentran los “auténticos” que integran la base local de Myriam Prunotto. La vicegobernadora viene jugando sus fichas en la capital alterna y su lugar en Provincia le garantiza poder de influencia en el reparto. De allí vienen los “boina blanca” que ya vienen pujando para ganarse un lugar frente a la resistencia del PJ tradicional. En estos sectores miran de cerca la posibilidad de integrar los primeros puestos de la lista e incluso piensan en la presidencia del bloque, algo que no suena alocado teniendo en cuenta el lugar que ocupa Prunotto en el gabinete provincial.

El caso de los espacios libertarios también deviene de las alianzas que podrían suscitarse a nivel provincial y nacional con los referentes territoriales de Javier Milei. En el oficialismo saben que sus rivales en Juntos por Río Cuarto ya vienen dialogando con dirigentes que defienden las ideas de la libertad y no quieren quedarse sin un representante propio para convocar a esta porción del electorado. En La Libertad Avanza saben que el PJ necesita de ellos y estarían jugando cartas fuertes, apuntando a lugares altos escudados en la representación electoral de Milei.

El peronismo se mantiene a la espera, pero ya surgieron voces que intentan “frenarle el carro” a estos sectores y advierten que su inclusión al proyecto dependerá de quién sea el candidato. “No creo que Adriana Nazario, que trabajó para la campaña de Sergio Massa, quiera tener algo que ver con los libertarios”, analiza un dirigente del PJ local.

Otro de los sectores que puja, aunque desde otro lugar, es el kirchnerismo. Sus dirigentes bajaron el perfil, interpretando el mensaje de las urnas nacionales. En plena reconversión, hay nombres que se despegan de sellos como el de La Cámpora y “enjuagan” su figura para acoplarse mejor a una futura lista. No les será fácil, mucho menos si se tiene en cuenta que no tienen la carta del aparato a su favor. “Ya no son Gobierno y la gente les demostró que no los quiere”, lanzaba un armador del PJ. De mantenerse esa postura, las bancas K que hoy tienen en el Concejo podrían ser parte del “cambio de era” y pasarían a otro espacio.