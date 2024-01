Por Jackie Bini

@jackie.bini

“Mi encuentro con la vocación, con la música, es en mi infancia. En mi casa existía la costumbre, sobre todo de mis hermanos y mis primas, de cantar. Y eso para mí tenía una resonancia. Después me gustaba mucho sentarme a escuchar discos, es un ritual personal que tengo desde la infancia. Y eso me llevó a empezar a encontrarme con un maestro de guitarra y así empecé a armar mis canciones. Posteriormente, entré a bailar en la escuela de folklore de acá de Cosquín, de donde soy. Y la escuela ofrecía la posibilidad de participar de certámenes donde existía el rubro canto y la danza, por supuesto, que era el eje de estos certámenes. Y en el año 85 participé en un certamen en Mina Clavero. La escena fue muy particular porque en el momento que empecé a cantar se levantó una gran tormenta de viento y se suspendió. Entonces pasé a hacer mi performance adentro, frente a los jurados y a un público pequeño. Y ese premio, que fue el primero que me dieron, fue como una confirmación de ese camino. De ahí en más y hasta hoy siempre me he dedicado a cantar. Siento que es mi vocación y mi servicio.” De esta manera construye Paola Bernal una semblanza de su profunda esencia cantora y musical.

En estas décadas de carrera lleva una corta pero contundente producción discográfica. Su primer disco solista “Esperando tu llegada” (2004) fue producido por el Chango Farías Gómez, el segundo “Por el camino” (2007 S-Music) coproducido con Roberto Cantos del Dúo Coplanacu; y “Pájaro rojo” (2011 S-Music), con la producción y dirección musical del guitarrista y compositor Titi Rivarola. En su cuarto y más reciente trabajo discográfico, “Agua de Flores”, presenta seis composiciones propias y un poema de ArmandoTejada Gómez musicalizado por Paola. Agua de Flores fue coproducido con Lucas Caballero, Joel Costas y Franco Di Prietro y editado por Los Años Luz. Por este disco fue reconocida como "Mejor Álbum Artista de Folklore" de 2022 en el país, en la 25a. entrega de los Premios Gardel, que otorga la Cámara Argentina de Producciones de Fonogramas y Videogramas (Capif).

A propósito de este premio, y de otros momentos destacados, le pedimos a la artista que nos realice una síntesis de su 2023. “Artísticamente ha sido un año lleno de cosas maravillosas, salió mi disco Agua de Flores, ganamos un Gardel, estuvimos tocando en lugares maravillosos, se consolidó la banda, las canciones de Agua de Flores sonaron arregladas y tocadas por la Banda sinfónica de la provincia en la apertura del Teatro Comedia. Continuamos con el ciclo de La peña del pez (en Pez Volcán de nuestra ciudad) junto con Mery Murúa, Juan Iñaki y Juan Murúa, que fue un éxito. Grabamos un disco con la Ira de Atahualpa, proyecto que comparto con Juan Martín Medina y Jorge Luis Carabajal. Viajé al país vasco con un proyecto hermoso y cerramos el año con la confirmación de nuestra presencia en esta edición del Festival de Cosquín y el abrazo necesario en el Encuentro de San Antonio de Arredondo. Participé en invitaciones que me honran, de otras producciones, como el disco de mi querida Mery Murúa. También en el Homenaje a Hamlet Lima Quintana y en el Teatro San Martín homenajeando a Nenette (compañera de Yupanqui y coautora de piezas inmortales del folklore).Cerramos un año más con el programa En qué andamos, por Canal U de Córdoba. Algo muy emotivo fue cantar el Himno Nacional junto a la Banda municipal de Cosquín para la asunción de las nuevas autoridades, como así también haber estado junto a Pelusa Rivarola, Jenny Nager y Bicho Díaz en la conmemoración de la Noche de los lápices, y en la sede de Abuelas, y recibir un abrazo de Sonia Torres. Todas esas experiencias las recibo con mucha emoción,como cada posibilidad que me da la vida de seguir cantando. Todo lo que ha acontecido el año pasado nos abrió a muchas posibilidades, los proyectos artísticos van sucediendo, llegan, nos abrazan, pero el contexto es muy particular, y la creación es un lugar de amor, resistencia, abrazo, de esa manera mi canto al servicio para este tiempo. Es mi proyecto más importante.”

Un año más en el Festival que se celebra en su ciudad natal, y le preguntamos sobre lo que esto significa para ella, como coscoína de raza.

“El Festival de Cosquín tiene un significado muy profundo para mí, ha sido la maravillosa oportunidad de aprender de cada expresión, vivencias con el arte únicas, es mucho lo que tengo que agradecer a la experiencia, es la razón por la que siento amor y compromiso. En Cosquín vamos a presentar un pensamiento, un disco, invitados que amo, danza, poesía y toda nuestra fuerza espiritual, social y colectiva.”

Qué tanto difiere lo que encontrará el público en festivales con respecto a espectáculos más íntimos, esto dice la cantora:

“Mi presentación para el público, como buena artista popular, también va en relación y en diálogo a los espacios. No son lo mismo una puesta en escena en un festival que en un centro cultural, en una celebración, en una peña, pero siempre se van a encontrar con el canto y el bombo como el eje de esta propuesta. Canciones propias y del cancionero popular, ese cuerpo de canciones que voy interpretando tienen que ver con mis discos y también con el diálogo, con las distintas presencias que se suceden en un concierto, con la danza siempre, con otros músicos, con compañeres músiques, con artistas, porque formo parte, además de mi propuesta individual, de muchas propuestas colectivas, así que siempre que me encuentren puede ser de distintas maneras.”