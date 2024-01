Por Gabriel Abalos

Fue la hora de una gran edición

El 64º Festival Nacional de Folklore tocó a su fin y se ha visto correr y pasar una edición como hacía tiempo no se palpaba en el escenario Atahualpa Yupanqui. Por supuesto que hubo ausencias (muchos y muchas referentes de Córdoba y del país que no formaron en la programación), y eso es parte del “folklore” del Festival. Las redes repitieron expresiones de detractores de tal o cual número musical, por diversos motivos, viendo y oyendo el festival desde casa y amando u odiando lo que corre frente a sus ojos; y porque, en definitiva, no hay que pagar para subir una opinión a esos medios. Los haters y otras manifestaciones de ese tipo también señalan demarcaciones dentro de los géneros y estilos, ya que hay de todo en las viñas del gusto. Este año, aparte del armado de la programación y sus nombres, surgió la necesidad y urgencia de manifestarse contra el peor ataque a la cultura y otros intereses sociales y vitales que se recuerde desde los años negros. Un caso testigo lo protagonizó Peteco Carabajal con una expresión breve y rotunda, que parecía haber trazado una grieta en la plaza; pero su actuación del lunes 22 lo consagró como un ídolo imbatible y un arraigo histórico en los corazones populares. En otro orden, hubo también números extra-folklóricos, como Los Palmeras, La Delio Valdez o Diego Torres, entre otros, y la ya consabida incorporación de la balada melódica en el repertorio de intérpretes menos y más folklóricos, un gesto que se remonta a la juventud de Los Nocheros, o a la misma Soledad, y está difundido. El Festival mayor del Folklore no es estrecho en sus miras y esto es, en definitiva, una virtud.

Es la hora del tunga tunga

Por su parte, comienza el festival Cosquín Cuarteto 2024, que ocupa la misma plaza este lunes y mañana martes en la localidad de Cosquín. Habrá bandas convocantes como La Barra, Cristian Amato, Q’ Lokura o Dale Q’ Va. Se había anunciado la inclusión de grandes ídolos como Ulises Bueno, Damián Córdoba y La Konga, pero finalmente cuestiones de cachet habrían determinado su ausencia. Es la tercera edición de esta producción del evento cuartetero en Cosquín, aunque constan antecedentes en décadas anteriores. El género bailable cordobés había organizado versiones previas del Cosquín Cuarteto en los febreros de 2003 a 2006, ciclo por el que desfiló el mainstream del tunga tunga en el escenario, en la misma simbólica plaza. Aquellas producciones trajeron a escena a bandas cuarteteras de otras provincias, revelando la extensión del género bailable cordobés. Y el tunga tunga también tuvo lugar en años más recientes, como “noches extra”, que prolongaron las lunas cuando cerraba el Folklore, prácticamente hasta la pandemia. La tercera edición de este festival actual lleva sello de Día y Noche Producciones, con el apoyo de la Municipalidad de Cosquín. Será transmitido en vivo de forma online por Canal 10 de Córdoba y también lo tomará la TV Pública. Se abrirán las puertas a las 19, los shows comenzarán a las 19.30 y la TV Pública transmitirá desde las 22. Dieciocho números forman parte de la programación. Hoy estarán animando la alegría del público referentes como El Loco Amato (ex Trulalá y ex La Fiesta), Dale Q' Va, La Barra, Banda XXI y Yuthiel, The Monkey, Track 1, Omega y Banda Mix. Mañana se lucirán La Banda de Carlitos, con su cantante Euge Quevedo, que ha ascendido en la preferencia cuartetera y ha contribuido a afianzar la presencia de las mujeres en el género. Magui Olave también defenderá esa rama femenina, y actuarán además Q’ Lokura, Jean Carlos, Pelusa, Vacomoloko, Chipote, Simón Agruirre y Los Herrera. Queda claro que este festival es puro cuarteto en la programación del género, por el público al que convoca y por su representatividad de la industria cuartetera. En tal sentido, otro festival de gran impacto este enero como el Bum Bum que destaca en el estadio Kempes (calcúlese la convocatoria) la presencia como anfitrión las dos noches del rey Carlitos La Mona Jiménez, y que mostró en su tercera edición seguir la brecha e invitar a bandas por fuera del género como L-Gante, Ratones Paranoicos, Cony la Tuquera o Dj Martín Huergo en su line-up.

Las dos noches habrá entradas a $ 9000, y los menores de 6 a 12 años pagarán $ 4000, siendo gratuita por debajo de esa edad. También se venden entradas VIP a $ 50000. Se pueden adquirir en persona en Disquerías Edén (Obispo Trejo 15, esquina Deán Funes), o comprar online en el sitio web paseshow.com.ar.

Será la hora del aeródromo del rock

Y el febrero inminente muestra en su horizonte la propuesta del Cosquín Rock, en su edición 24ª, los días sábado 10 y domingo 11, coincidente con los festejos del carnaval. El megaevento convocará a las huestes de eso llamado rock, con la amplitud de estilos que se inscriben en el sexagenario género argentino. Su sede desde 2011 es el aeródromo de Santa María de Punilla, cuyas puertas se abrirán a las 14 ambos días, contiene seis escenarios con sus programaciones respectivas, demarcando los vastos espacios: Escenario Norte, Escenario Sur, y los escenarios Montaña, Paraguay, Boomerang y La Casita del Blues. Los escenarios Sur y Norte tienen igual diseño y estructuras. Se ha anunciado que se mudarán al Sur bandas como Las Pelotas, Ciro y Los Persas, Las Pastillas del Abuelo, Molotov, Divididos y Skay, donde también actuará Slash. En el Norte pasarán nombres como Los Auténticos Decadentes, Babasónicos, Los Pericos, Damas Gratis, Los Caligaris, Rosa Profunda. En breve punteo sobresale Lali Espósito en el Montaña, así como Catupecu, Estelares; en La Casita atrae la presencia de Escalandrum y de Julieta Laso; Paraguay incluye en su grilla a La Delio Valdez, Los Tabaleros Sara Hebe, Dancing Mood, Mimí Maura.

Los precios de preventa están fijados en $130 mil el abono para los dos días (el servicio se cobra $19500) y por día cuesta $69000, más $10350 de costo de servicio.