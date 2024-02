Enroque Corto

Pretto camina el territorio

El informante del Concejo conversaba con el periodista, que quería recapitular lo que pasó en el fin de semana largo. Después de abordar los temas más gruesos, el informante reparó en el rol del viceintendente, cerca del territorio.

Informante del Concejo: …y hablando de todo un poco, ¿estuvo siguiendo la agenda del viceintendete?

Periodista: La verdad es que me tomé el fin de semana largo bastante en serio, así que no. ¿Por?

I.C.: Tal vez sea un dato lateral, pero es llamativo cómo Pretto ha tomado la posta de Passerini, que nunca dejó de estar cerca del territorio.

P.: A ver…

I.C.: Bueno, es cuestión de seguir su actividad en las redes sociales. El viceintendente está muy presente en los barrios. En las últimas semanas, por ejemplo, siguiendo de cerca el desarrollo del programa “Derecho al verano”, que acerca propuestas recreativas a los vecinos, sobre todo en los barrios más populares, donde mucha gente no tiene oportunidad de salir a vacacionar afuera de la ciudad.

P.: Ajá...

I.C.: Y no lo hace sólo. Varios concejales lo suelen acompañar en esas recorridas. Este fin de semana, por poner un ejemplo, estuvo en los corsos de San Vicente, junto al secretario de Cultura, Mariano Almada, y a las concejalas Miriam Aparicio y Valeria Bustamante. Ahí le paso la foto.

Martino y el 2027 en Río Tercero

Un dirigente del radicalismo de Río Tercero le comentó al periodista que Alberto Martino ya hizo juego de luces hacia el 2027.

Periodista: ¿Tan temprano?

Radical riotercerense: Bueno, en realidad, en una entrevista que le hicieron en el diario Tribuna le preguntaron por su futuro. Así que contestó.

P.: Martino fue intendente por la UCR, luego funcionario de la Agencia Córdoba Deportes por el peronismo, y ahora es concejal.

R.R.: Claro.

P.: Bueno, cuénteme cómo ve él su futuro político.

R.R.: Reconoció Martino que de la posibilidad de que sea el sucesor de Ferrer en 2027 se hablará todos estos años. Ferrer no puede repetir. Esto dijo: “Obviamente habrá gente que no me quiere o no me votará nunca pero no significa que no pueda transitar tranquilo por las calles de Río Tercero, siento el respeto. Entiendo que pueda estar en la consideración para ser candidato a intendente en 2027, siempre me lo preguntan, sobre todo tras haber vuelto a la política local, pero una cosa es la consideración y otra, las ganas que pueda tener. A lo mejor estoy en una etapa de mi vida en la que quiera desarrollar otras cosas, lo cual no quita, que si están dadas todas las condiciones y soy el mejor candidato, obviamente, está la posibilidad de volver a intentarlo”.