¿Está garantizada la estabilidad?

La gestión de Llaryora ya avisó que no habrá más partidas a las ciudades afectadas por la caída de los fondos. Inminente aumento en el boleto en la capital cordobesa y posible nuevo incremento en el interurbano. Lo que viene: la preocupación de las empresas por el acuerdo paritario.

Esfuerzo del Panal para que el aumento del transporte y de la luz y el no pago del Fonid queden vinculados al presidente Milei y no sean facturas para el oficialismo provincial. Los cuatro jinetes de Llaryora para que no caliente el clima en Córdoba.