Por Bettina Marengo

Martín Llaryora afirmó ayer que asistirá “con las mejores expectativas” el viernes a la Casa Rosada a la reunión con los gobernadores que convocó el presidente Javier Milei en el marco del “pacto de mayo” lanzado el viernes, en la inauguración de sesiones del Congreso de la Nación. La oficialización del convite encontró al mandatario en la ExpoAgro de San Nicolas, donde se reunió con su par de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro. Desde allí reiteró su reclamo de ampliación del acuerdo federal que propone el jefe de Estado a cuestiones productivas y de orden cultural, y no solamente metas fiscales.

“Tenemos que empezar a coordinar el Presidente y los gobernadores e intendentes, y sumar al acuerdo de mayo los sectores de la industria y la cultura”, sostuvo el mandatario, y redobló la apuesta al reclamar “un gran pacto de mayo” que se mantenga en el tiempo, que brinde “seguridad institucional” y promueva la imagen de la Argentina en el exterior. Lo de seguridad institucional es toda una sugerencia, teniendo en cuenta que el libertario adelantó que puede prescindir del Congreso y que, si no hay ley Bases u otra, puede utilizar los recursos del Poder Ejecutivo, es decir, los DNU.

Llaryora aprovechó el escenario rural en la provincia de Buenos Aires, donde hoy asistirá Milei, para reiterar su posición de rechazo a las retenciones a las exportaciones, uno de los ítems incluidos en el capítulo fiscal de la malograda ley Bases que el libertario quiere reflotar.

La incorporación del “plan productivo” fue una constante en las expresiones de los últimos días de Llaryora y de su vice, Myrian Prunotto, así como el reclamo de que el jefe de estado acelere los tiempos de la negociación, cuyo verdadero capítulo duro será nuevamente en el Parlamento. Según dijo el jefe del Panal “espera hace un mes” la llamada de Milei.

En ese marco, y tras conocerse la drástica caída de la coparticipación federal de impuestos, el cordobesismo apunta a marcar la urgencia del momento económico y la necesidad de que el jefe de Estado y su ministro de Economía, Luis Caputo, tomen decisiones para enfrentarla. “La destrucción social que hoy uno ve va mucho más rápido de lo que se imaginaba el Gobierno nacional al no haber aplicado medidas a la par de bajar el déficit y la inflación. Tendrían que haber hecho medidas que sostienen el tejido social y productivo", señaló Llaryora en diálogo con La Nación +-. Es claro que a mayor recesión y menor recaudación nacional, no solo caerá la coparticipación por goteo sino también hay menos chances de que la Nación restituya algo de las transferencias no automáticas que cercenó a las provincias, como los fondos para el Transporte, el Fonid, y sobre todo, la plata para las cajas previsionales no transferidas. Justamente, los aspectos que el Panal quiere asegurarse en esta nueva negociación de la ley Bases.

De dónde saldrá la plata es parte central de la discusión. Hasta ahora, Llaryora rechazaba retrotraer la aplicación del impuesto a las Ganancias que reformó el excandidato presidencial Sergio Massa en octubre, para evitar un enfrentamiento con los gremios, y que la Nación busca volver a instalar. En cambio, el sanfrancisqueño impulsa la coparticipación de parte del impuesto Pais, que se cobra por el uso y compra de dólares, un camino que parece estar cerrado en los planes de Milei. ¿Aceptará el cordobés volver al esquema de Ganancias, más allá de que en su momento el Panal rechazó la iniciativa de Massa, con excepción de Natalia de la Sota que votó a favor? En el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba aseguran que todo es materia de negociación y que no hay posturas definidas.

La urgencia del momento apareció también en una reunión de intendentes del departamento Unión que se reunieron ayer en Canals en el marco de la Comunidad Regional, cita a la que asistieron dirigentes del llaryorismo, como el legislador Abraham Galo, pero también de Juntos por el Cambio, como el departamental Carlos Briner, funcionarios del Ministerio de Finanzas de la Provincia y representantes del Banco de Córdoba. Los intendentes, de los cuales 17 de 27 son “primera gestión” expresaron su preocupación por la situación económica y en algunos casos asentaron que, si bien hoy no está en riesgo el pago de los salarios, esto puede cambiar en dos o tres meses. En la ronda de trabajo, los emisarios del ministro Guillermo Acosta confiaron a los jefes comunales que la recaudación propia de la provincia está firme pero que preocupa mucho la curva de los ingresos federales.

La urgencia del momento también fue marcada por Prunotto. En una nota con Radio Nacional Córdoba, la titular de la Unicameral sostuvo que el gobierno de Córdoba está expectante porque Milei eligió Córdoba para su mentado pacto del 25 de mayo y al mismo tiempo “preocupado”. “Falta mucho para mayo y los argentinos no la están pasando bien", afirmó la vicegobernadora. "Hay que hacer acuerdos porque son necesarios. Apelamos a que eso pueda llegar a suceder”, sostuvo y reiteró que el menú cordobés incluye FONID y el subsidio al transporte. “Estamos estamos esperando que realmente se abra el diálogo y que llegue antes de mayo", deslizó.













ResponderResponder a todosReenviar

Añadir reacción