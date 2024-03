Enroque Corto

Picat y su mal recuerdo de Lousteau

Un dirigente radical le recordó ayer al periodista que se estaban cumpliendo dieciséis años del dictado de la resolución 125, que desató un fuerte conflicto entre el primer gobierno de Cristina Kirchner y el campo.

Periodista: ¡Qué memoria que tiene!

Radical: Es que leí el comentario que hizo Luis Picat en las redes sociales.

P.: Picat, el diputado nacional de la UCR que encabezó a la Sociedad Rural de Jesús María.

R.: El mismo.

P.: Cuénteme qué dijo.

R.: Antes que nada, calificó de “nefasta” la resolución, y señaló que elevaba las retenciones del 35 % al 44,1 %, llegando a un tope del 48,7 %. Y agregó: “Hoy, luego de haber participado en esa contienda, me encuentro representando al sector agroindustrial en la Cámara de Diputados de la Nación. En enero pasado dimos otra batalla y logramos que no vuelvan a aumentar los derechos de exportación. La esperanza está en que este gobierno logre acomodar los ingresos de los argentinos y muestre el camino a la eliminación total de las retenciones”.

P.: ¿Qué cosa, no?

R.: ¿Qué me quiere decir?

P.: Que Picat es radical, y el presidente del Comité Nacional es el que puso la firma a aquella resolución: Martín Lousteau, por entonces ministro de Economía del kirchnerismo.

Apostillas de la Mediterránea

Buen clima en el almuerzo de la Fundación Mediterránea pese al contexto económico y social, anche político, en la era Javier Milei. Hubo varias perlitas en torno al discurso de Martin Llaryora

Informante: Por lejos, uno de los más buscados por el periodismo fue el ex ministro de Economía de Schiaretti y ex titular de la Anses, Osvaldo Giordano.

Alfil: Ser echado por Milei parece que suma.

Informante: Ja ja. Otra perlita: El fuerte abrazo entre Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba, y el titular de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, ambos de la zona oeste de la provincia.

Alfil. Si, fuerte abrazo, tiene razón. Passerini también se llevó las felicitaciones de Llaryora, el orador central, por el lanzamiento de la guardia urbana.

Informante: Si, tal cual. Buen clima en general, pero las caras serias comenzaron cuando el gobernador empezó con el durísimo pronóstico post ajuste.

Tensión libertaria

El informante libertario habló con el periodista, que iba en busca de un dato, y terminó llevándose otro.

Informante Liberal: No quiero mentirle. La verdad es que no tengo novedades del asunto. Usted habrá visto que las prioridades de los muchachos en Buenos Aires no estaría siendo completar los organigramas.

Periodista: A eso no se lo puedo discutir…

I.L.: Igual, ya que estamos, aprovecho para contarle sobre alguna tensión que ha surgido entre los diputados “puros” de Milei, y los de las fuerzas que terminaron siendo aliadas para garantizar la estructura partidaria. Y se lo cuento porque el MID de Córdoba viene al caso.

P.: Ajá… MID de Córdoba que, en diputados, está representado por la presidenta del partido, Cecilia Ibáñez.

I.P.: La misma. Hasta donde entiendo, no está habiendo mucho entendimiento entre ella y los “puros”, que la tienen sospechada de jugar muy cerca del oficialismo de Córdoba.

Bruno contra la puerta giratoria

La legisladora villamariense Karina Bruno presentó un proyecto de Ley para que “quienes delinquen dejen de entrar por una puerta y salir por la otra”.

Informante: Concretamente es una modificación del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba con el agregado de la “reiterancia delictiva” que dispondrá “la prisión preventiva ante la existencia de conductas transgresoras de la ley repetidas en más de dos oportunidades sin que mediare condena”.

Periodista: Ajá.

I.: La parlamentaria dijo que la reiterancia como causal de prisión preventiva cuenta con antecedentes en diversas provincias que lo han implementado. Por ejemplo, Tucumán y Mendoza. Además, justificó el proyecto señalando que “nos sentimos hartos e indefensos”.

P.: ¿La acompañará el oficialismo?

I.: Habrá que ver. Hacemos Unidos por Córdoba está con el tema de seguridad al tope de su agenda con lo cual deberían acompañar todo los que suponga contribuir tanto al cumplimiento del mandato constitucional de asegurar la seguridad pública como de poner a la Provincia de Córdoba en la vanguardia de la lucha contra el delito

Un hombre de Alecyt a la Guardia Urbana de Passerini

El lanzamiento de la Guardia Urbana del intendente Daniel Passerini fue una de las noticias del día. Por el acompañamiento que tuvo el titular del Palacio 6 de Julio en el anuncio y por la expectativa que se genera. Incluso, en el ámbito sindical, y por eso el informante gremial llamó al periodista.

Informante Gremial: ¿Cómo viene la cosa?

Periodista: Acá andamos, tirando. ¿Usted qué dice?

IG: Exultantes. Lo del intendente hoy (por ayer) fue magnífico, más allá de algunas cuestiones que quieren plantear ciertos opositores, le cuento que lo nuestro nos reconforta porque un hombre del mundo sindical entra en la estructura.

P: Sí, lo adelantamos.

IG: Claro, Marcelo Díaz, de Alecyt será el Director y Gestión de Seguridad Ciudadana dentro de la secretaría que encabeza Claudio Vignetta. Estaban muy eufóricos en la presentación tanto Díaz como Ricardo Moreno, porque no olvide que Alecyt integra las 62 Organizaciones. Así que hubo festejos varios.

P: Me imagino. Le mando un abrazo.