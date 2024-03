Enroque Corto

¿Concejala electa?

En el Concejo Deliberante algunas recorridas que lleva adelante la dirigente del PRO, Yanina Vargas, bajo el rótulo de “concejala electa” genera incomodidad. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante Concejo: Lo molesto, llama mucho la atención algo en el Concejo.

Periodista: Usted dirá…

IC: Resulta que son muchas las recorridas que hace Yanina Vargas, que integraba la lista por la alianza que hicimos con el PRO y en todas dice “concejala electa”. Hay gacetillas, notas en programas de televisión, incluso información en portales de empresa en los que llegaron a ponerle directamente “concejala”.

P: Mire usted. Cuánta picardía.

IC: Sí, en las redes igual ella se promociona así. El tema es que como “concejala electa” deberían estar todos los de la lista bajo ese rótulo, y no andan todos diciendo eso. Menos que directamente sea nombrada concejala en algunos actos cuando no lo es. Repase, revise si está en el Concejo y verá que no. Pero bueno, algunos se pasan de pícaros.

Una diputada menos para HCF

Hacemos Coalición Federal, el bloque donde están los diputados que responden a Martín Llaryora, perdió una pieza, quedando en 22 diputados.

Informante: El bloque que conduce Miguel Pichetto perdió a una diputada, Florencia Naiara Klipauka Lewtak, de Misiones.

Alfil: Bueno, es un bloque bien heterogéneo, y todos vienen de diferentes lugares.

Informante: Klipauka se va a La Libertad Avanza, que ahora tiene 29 miembros. Ella llegó desde el PRO, y bueno, allá fue.

Alfil: Viene golpeado el espacio. Veremos si se puede sostener cuando no hay intereses comunes.