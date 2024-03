Por Bettina Marengo





El peronismo cordobés no participará del Congreso del PJ nacional que se realizará este viernes en el Club Ferrocarril Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo único concreto es que el expresidente Alberto Fernández dejará de ser el jefe del partido por licencia o, según algunas posiciones, por pedido de renuncia. Aunque el nombre del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es uno de los que suena como natural para presidir el partido en los convulsionados tiempos de Javier Milei y tras la derrota de Sergio Massa en noviembre, no hay fecha de elecciones, algo que podría definirse el viernes. Lo que sí sucederá es la conformación de una Comisión de Acción Política, en un intento de contener a los distintos sectores y actores en juego en el camino que el movimiento tiene que recorrer hacia las elecciones de medio término del 2025. Quien conducirá el congreso será el gobernador de Formosa, Gildo Insfran, que según el PJ provincial, no envió invitaciones a Córdoba.

Ese mismo día, en Parque Norte, también CABA, Massa presidirá el congreso del Frente Renovador. Uno de los temas en agenda es Córdoba, donde seguramente hablará Tania Kyshakevych, ungida como delegada mediterránea.

El hecho de que Juan Schiaretti, Martín Llaryora y Daniel Passerini no participen del encuentro de Ferro ni envíen delegados no significa que no tengan interés sobre lo que suceda allí. En el cordobesismo dicen que el PJ sigue colonizado por el kirchnerismo y que no habrá una verdadera discusión hasta que esto no quede despejado, amén de que ninguno los mencionados arriba puede darse el lujo de que su electorado en Córdoba lo vea en una foto con dirigentes K y cánticos de la marchita.

Además, el peronismo provincial considera que la situación del país no da para que los partidos se aboquen a sus internas, aunque si se mira alrededor, el PRO lo hizo, logrando una síntesis cuya solidez está a prueba entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y la propia Libertad Avanza transita un camino institucional atravesado por internas con un capítulo fuerte ayer en esta ciudad. 2025, como se dijo, no está lejos.

Como jefe del PJ Córdoba, Schiaretti no quiere saber nada con el PJ tal como está y tiene su foco en desempolvar el instrumento electoral que construyó el año pasado para su candidatura presidencial, Hacemos Unidos por Nuestro País, con el que pudo presentar lista de diputados en casi todos los distritos. Con esa alianza, obtuvo el 6,73% en la primera vuelta de octubre pasado, unos 1.802.068 votos en todo el país, cuatro diputados nacionales (tres en Córdoba y uno en Santa Fe) y un miembro en Parlasur. Para qué usará ese sello donde están el Partido Socialista, el Demócrata Cristino, el Autonomista de Romero Feris y el PJ Córdoba, no está claro, pero los que lo escuchan de cerca afirman que no le interesa ser candidato a diputado nacional sino que está “para otra cosa”. ¿2027? La hiperpresencia de Luis Juez en los canales porteños y su aparente juego como hombre de Milei en esta provincia, más la muestra de interés sobre Córdoba de La Libertad Avanza, que mandó a Karina Milei a encauzar un incidente de sellos en la justicia electoral federal, son alertas para los planes cordobesistas. Martin Menem, presidente de Diputados y cercano a Karina, viene expresando que lo que se viene en Argentina es una derecha y un peronismo enfrentados, sin lugar al medio. Es posible que el exmandatario vuelva a tener presencia pública para la fecha del pacto de mayo que Milei quiere firmar en Córdoba para el aniversario de la Revolución de Mayo y que a partir de allí se empiecen a develar incógnitas. Lo que está claro que los schiarettistas suelen decir que al exgobernador le reprochan sus votantes que se largó “tarde” a la carrera presidencial. Una cuestión de tiempos.

Llaryora, a diferencia de Schiaretti, no luce tan alejado del salpicón peronista nacional, del mismo modo que la fauna del partido de Peron no lo ve tan afuera como al “Gringo”. Y a nivel mediático, el sanfrancisqueño aparece como actor en todos los análisis donde se habla del futuro del peronismo. La foto de hace unas semanas con el intendente de la bonaerense Esteban Echeverría, Fernando Gray, dirigente enfrentado a Máximo Kirchner, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, dio mucho que hablar. Del mismo modo, el sanfrancisqueño recibió hace unos días a dos intendentes PJ de Santa Fe, Enrique Vallejos (Reconquista) y Roly Santacroce (Funes). Habría sectores llaryoristas que le susurran al sanfrancisqueño que juegue en el reacomodamiento del PJ, que alinee a los gobernadores más cercanos y que arme una opción por dentro enfrentada a Kicillof. Un camino que, claro, dejaría al cordobés a tiro de furia de Milei, con quien necesita estar de buenas migas para asegurar fondos nacionales para la provincia, y que lo desalinearían de Schiaretti, algo que no está en los planes del titular del Ejecutivo. Y una opción que lo alejaría del “partido argentino”, la transversalidad que remeda al “partido cordobés” que construyó para ganar, sin ningún resto, la provincia de Córdoba.