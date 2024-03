Enroque Corto

Passerini se reunió con Francos en Casa Rosada

El intendente estuvo con el ministro del Interior en Balcarce 50 junto a los intendentes de Mendoza y Paraná. Por ello, el informante municipal llamó al periodista.

Informante Municipal: Le voy a mandar una foto importante…

Periodista: A ver…

IM: ¡Qué me cuenta! Passerini en el despacho de Guillermo Francos, el ministro del Interior y junto a dos intendentes importantes, como el mendocino Ulpiano Suárez y la paranaense Rosario Romero.

P: Veo. Cuente, por dónde viene esto.

IM: Bueno, esto empezó a hablarse en la reunión de intendentes de hace un par de semanas. Ahí, en un desayuno que se hizo el jueves se comenzó a hablar de esta posibilidad y se le dio forma.

P: ¿De qué se habló?

IM: Fundamentalmente, el tema obra pública y transporte. Por eso los intendentes de tres ciudades importantes y también hubo una referencia a Rosario. Se habló de la posibilidad de un próximo encuentro ahí, pero no está definido. Sí es importante que se produzca la reunión y que esté Daniel en ese encuentro con el hombre más político del Gabinete nacional.

Beltrán Corvalán salió a defenderse

El presidente del Tribunal de Cuentas, el juecista Beltrán Corvalán salió al cruce de las acusaciones en contra del organismo por las demoras en el pago a proveedores.

Informante Juecista: Salió un comunicado de Beltrán.

Periodista: ¿Qué dice?

IJ: De todo. De arranque, sostuvo que el Tribunal de Cuentas “no es el responsable por las demoras o falta de pago a los proveedores del Gobierno de Córdoba”.

P: Mmm… ¿seguro? Mire que en la Cámara de la Construcción dicen que se frena ahí. Por eso la carta que les enviaron.

IJ: Eso no es verdad. Hay concursos que están siendo revisados y en poco tiempo se tomará una determinación, como dice en el comunicado. Acá hubo expedientes de obra pública que en 25 años pasaron y ninguno fue observado.

P: Mire que dice que ustedes traban la gestión.

IJ: No me haga hablar.

Punilla: acto y contra acto

El fin de semana pasado el sector del caserismo realizó una reunión política en un hotel de la ciudad de Carlos Paz; hoy, otro grupo de peronistas realizará su propio encuentro también en esa localidad.

Informante: Lo que encabezó Mariana Caserio fue la primera reunión del año del Consejo Departamental del PJ Punilla. Hubo intendentes, jefes comunales y dirigentes en general.

Periodista: Al final, ¿están o no alineados con el gobierno provincial?

I.: Claro, los Caserio cerraron un acuerdo con el gobernador Martín Llaryora. Están adentro.

P.: ¿Y qué otro acto hay entonces?

I.: El que organiza el PJ de Carlos Paz que no responde a la conducción de Mariana.

P.: ¿Qué sector es?

I.: El del presidente del partido justicialista de esa ciudad, Omar Trejo, y el legislador de Hacemos Unidos, Leonardo Limia. Ellos hacen hoy su propio acto para celebrar justamente para los dos años del truinfo en la interna peronista en la que ese sector le ganó al caserismo. El acto será en un barrio de Carlos Paz; no en un hotel.

Sin reunión y sin invitación

El sábado se supo que para hoy estaba prevista una reunion de parte de los gobernadores con el ministro de Interior, Guillemo Francos, en Casa Rosada, en el marco de las negociaciones por el tratamiento de la ley Bases, el acuerdo fiscal y la firma del "pacto de mayo".

Informante: No sabemos qué pasó, pero se suspendió. Creo que la reunión duró 24 horas y la bajaron.

Alfil: Era solo para los gobernadores "dialoguistas". Martin Llaryora estaba invitado.

Informante: Nop.

Alfil: ¿Llaryora no es team dialoguista?

Informante: Nosotros creemos que sí, pero invitado no estuvo. Igual, no se hizo, no se mortifique tanto.