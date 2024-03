Enroque corto

A Bornoroni le tiraron con el archivo

El operativo engorde del diputado libertario Gabriel Bornoroni sigue arrojando comentarios. No sólo entre la oposición, sino también, y con muchos detalles, puertas adentro de La Libertad Avanza. Por eso, el informante libertario llamó al periodista.

Informante Libertario: ¿Vio el video?

Periodista: ¿Cuál? Sea más preciso…

IL: El de Bornoroni.

P: No, ¿qué dice?

IL: Es una pieza simpática que se hizo viral en los grupos de WhatsApp, aunque nadie se hace cargo. Pero le repasan el archivo a Gabriel con lo que él decía antes de ser diputado, su origen en el sector privado y ahora muestran cómo “sus amigos se quedaron con las cajas más importantes de Córdoba”, dice el video. “Hiciste todo lo que criticabas, Gabriel. Caradura” cierra el video con la voz de una mujer. Claramente, no identificable.

P: Se pone lindo.

IL: Para ustedes.

Giordano vuelve a casa

El exministro de Finanzas de la gestión de Juan Schiaretti y de reciente paso fugaz por Anses, Osvaldo Giordano, tiene un nuevo trabajo y lo celebró en redes.

Informante Económico: ¿Observó adónde fue Osvaldo?

Periodista: No, lo desconozco.

IE: A la presidencia del Ieral.

P: Bien, lo imagino contento al hombre.

IE: Muy. Al punto que lo celebró con un hilo en ‘X’ que cerró diciendo: “asumo el desafío de la presidencia del Ieral con emoción de quien vuelve a casa y la energía de quien quiere hacerla crecer aún más”.

P: Conmovedor.

IE: Sí, un hombre cómo él no puede estar en la casa. Hizo un interesante repaso del Ieral y la Fundación Mediterránea que se lo recomiendo. Lo dejo.

Vigo quiere por ley, mujeres en la Corte

La senadora nacional presentó un proyecto en la Cámara Alta.

Informante: Ahí le comparto el proyecto de ley presentado por la cordobesa Alejandra Vigo.

Periodista: Hágame un resumen.

I.: Bueno, usted sabe que a partir de la decisión que tomó el presidente Javier Milei para proponer al juez Ariel Lijo y a Manuel García Masilla para la Corte Suprema de Justicia, se armó una polémica por la ausencia de mujeres en la conformación de máximo Tribunal…

P.: Así es.

I.: La senadora Vigo propone por ley que la Corte, como todos los tribunales colegiados federales del país, estén integrados en un 30% por mujeres.

El sindicalismose moviliza

El periodista recibía un mensaje de su informante en los círculos del sindicalismo local.

Informante: Parece que se vienen días de movimientos en la dirigencia sindical. El miércoles está el acto de renovación de autoridades de Las 62 Organizaciones Peronistas. Fabio Oviedo será oficializado al frente de la agrupación. El acto será en la casa peronista y contará con la participación de la CGT, que ahora parece más hermanada a las 62 que hasta hace unos meses. El detalle es que se invitó a toda la dirigencia peronista, incluso al intendente Juan Manuel Llamosas como presidente del partido.

Periodista: Va a estar entretenido entonces, ¿no?

I: Yo creo que sí. Ya por estas horas circula un comunicado que firmaron las dos agrupaciones donde piden que el peronismo se ponga de acuerdo en un solo candidato, dando a entender que divididos van a sufrir. Creo que el acto del miércoles va a ser para darle fuerza a este mensaje y no para posicionarse a favor de uno u otro nombre.

P: ¿Seguro? Tengo entendido que la CGT está más cerca de Adriana Nazario por Ricardo Tosto y que Las 62 también. Eso cuentan…

I: No creo que sea tan así. De hecho, este comunicado que le menciono puede estar más dirigido a los que quieren romper e ir por fuera. ¿Entiende? Yo creo que está dirigido a Nazario, pero también me hace ruido lo que dice de Tosto y compañía.

P: Habrá que esperar, ¿no?

I: En el acto va a quedar más clara la cuestión. Me da la sensación de que el sindicalismo quiere mostrarse unido antes que se venga el fin de semana largo, para arrancar los días más movidos con un rumbo definido. Ahora, le cuento una perlita…

P: Lo escucho.

I: Algunos dirigentes están haciendo una suerte de apuesta informal y amistosa. Algunos dicen que Llamosas irá al acto de Las 62 y otros dicen que no. Si va, puede confirmarse lo del alineamiento mayoritario a favor de De Rivas. Si no va, sospecharán de la incomodidad que le generan los sindicalistas que siguen apoyando a Nazario y se dará por hecho que habrá quiebre. No es un hecho menor el de este miércoles.