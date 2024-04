Giros no automáticos: los envíos de Nación a Córdoba cayeron 98,9%

En marzo, la Nación le pagó efectivamente a Córdoba $180 millones (0,3% del total) por giros no automáticos, lo que implica una caída real interanual de 98,9%. Del global recibido, $107 millones corresponden al “proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva” y $31 millones a “operativos estadísticos continuos”. Para las 23 provincias y CABA, este tipo de giros pagados por Nación sumaron $56.805 millones, con una baja en términos reales del 82,2%.

En el primer trimestre estas transferencias no automáticas pagadas -son las que van por fuera de la coparticipación e incluyen, por ejemplo, los giros a las cajas de jubilaciones no pasadas a manos de Nación- cayeron 85,8% interanual en términos reales. En ese mismo período Córdoba recibió efectivamente $285 millones, lo que marca una reducción real de 98,8% respecto al 2023.

Los datos se conocen en medio de los contactos entre la Casa Rosada y los gobernadores para que se apruebe la ley bases y el Pacto de Mayo. Ayer la reunión es con los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC); el cordobés Martín Llaryora espera su turno ya que hace dos semanas el encuentro del ministro Guillermo Francos fue con los mandatarios del Norte Grande.

En lo que hace a estos giros por fuera de la coparticipación, la consultora Politikon Chaco, dirigida por Alejandro Pegoraro, describe que el mes pasado de cada $100 que se giraron a las provincias, 66,3% correspondió a actividades relacionadas con el Ministerio de Salud, en particular asistencia a hospitales; 24,2% se vincula con envíos de la Secretaría de Educación por tareas socioeducativas; le siguen las del Ministerio del Interior (representaron 5,2% del total), mientras que el resto de las áreas concentraron 4,3%.

A este contexto se agrega que, en el acumulado a marzo, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $6.724.000 millones lo que implica una caída real del 19% interanual.

Hay que considerar que las transferencias no automáticas no son todas “discrecionales” (sí es el caso de los ATN) en el sentido de que hay partidas que se fijaron en leyes, por lo que están previstas en el presupuesto nacional. Es el caso del financiamiento a los sistemas previsionales provinciales no transferidos que en los primeros tres meses del año sumaron cero.

Sobre esa base, la de que existen por ley, es que los 13 gobernadores de las provincias afectadas sostienen que el camino -sino hay avance en las negociaciones con Nación- es ir a la Justicia, porque tienen “respaldo legal” en su reclamo. Por ejemplo, a Córdoba este mes le corresponderían unos $11.300 millones de financiamiento para la Caja de Jubilaciones.

Hace un año la Provincia de Córdoba intimó al Gobierno nacional para que pagara la deuda por la caja de jubilaciones; reclamó entonces $110.000 millones. Era el acumulado por transferencias no realizadas en los años 2020, 2021 y 2022. En junio pasado directamente la administración de Juan Schiaretti fue con una cautelar a la Corte Suprema de Justicia.

A eso se le agregó que hasta diciembre pasado Anses pasó solo los montos a valores históricos ya que no aplicó la actualización por movilidad jubilatoria fijada en el presupuesto nacional. Desde enero, directamente no se recibe nada.

Si el análisis de los giros no automáticos de marzo se hace por provincia, la baja más leve la registró Santa Cruz (-13,2%) y la más fuerte La Rioja (-99,6%). Cuando se toma lo efectivamente pagado, CABA muestra una suba de 78,9% por haber recibido fondos para el Hospital Garraham y Santa Cruz de 10% también por recursos para hospitales.

En marzo la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de envíos no automáticos pagados, $21.168 millones (37,3%), a la vez que fue la que más baja real tuvo, 85,9% respecto al mismo mes del 2023. De algo más de $21.000 millones que recibió, $20.000 millones fueron para educación y hospitales.