Crónica de un año agitado (parte 5)

Por Javier Boher

[email protected]

Como cada vez que termina el año llega el momento de cierres y balances, por eso repasamos el recorrido que hemos hecho desde enero hasta hoy. El año fue muy movido, pero además fue muy cambiante, lo que va quedando en evidencia con cada entrega.

Septiembre

En un marco de diferenciación entre los gobiernos de Argentina y Brasil, el mes arrancó con el bloqueo de tuiter en el vecino país. Independientemente de la legalidad del acto, todo el mundo se volcó a discutir sobre la libertad de expresión y las figuras contrastantes de Milei y de Lula. Paradójicamente, este mes también se supo que el gobierno nacional que decía defender las libertad de expresión cambiaba la regulación de acceso a la información pública, perjudicando a los ciudadanos en general.

En el plano internacional empezó el camino del paria para Argentina, votando en la ONU de manera contraria a la tradición del país, al sentido común y a la oportunidad política. Esta vez fue por el Pacto para el futuro o Agenda 2045, una conspiración comunista global a los ojos de los libertarios menos racionales.

Septiembre fue, también, el mes de la reforma jubilatoria y el veto presidencial a la misma. Aduciendo razones fiscales el presidente decidió impedir que la nueva ley entre en bigro, lo que fue apoyado por diputados de distintos partidos. Poco después Milei los invitó a comer un asado a la Quinta de Olivos. El punto más bajo de esa velada fue el diputado Damián Arabia llevando una ensalada de papas para compartir con el resto de los invitados. Papelón.

Entre las cosas buenas para las que funcionó el Congreso (una rareza) estuvo la sanción de la ley de boleta única que se implementará a partir de las elecciones de este año. El cambio es mayúsculo y opera sobre el elemento más antiguo que quedaba en nuestro sistema electoral, el instrumento de votación, que se remonta a la reforma derivada de la ley Sáenz Peña.

Al podio por el premio al peor político del mes lo disputan el ex ministro de economía, Martín Guzmán, y el ex concejal Guillermo Kraisman. El primero por querer despegarse del gobierno de Alberto Fernández -que él integró- diciendo que la cuarentena fue más larga de lo que a él le parecía. Qué guapo, que lo dijo dos años después de haber dejado la función pública. Lo de Kraisman fue extraordinario, porque con su abultado sueldo municipal no le alcanzaba para comprar la picada y se la estaba robando del supermercado. Mención especial para el abogado defensor, “político con perfil de mano dura”, que dijo que si el acusado pagaba por la mercadería se extinguía el delito. In-cre-í-ble.

Por último, dos hechos menores -pero no tanto-: la bomba incendiaria que se activó en la Sociedad Rural (por suerte sin víctimas fatales) y la pelea entre Andrés Fassi y el Chiqui Tapia. El cambio en las estructuras de poder afecta a todos los órdenes públicos.

Octubre

En octubre, quizás por el aniversario de la Revolución Rusa, el Frente de Izquierda decidió largar su herramienta política revolucionaria, una inteligencia artificial que responde a las dudas desde la cosmovisión socialista. Rápidamente salió de las noticias, pero probablemente haya terminado el año de paro y asambleas por salarios dignos, vacaciones pagas y aguinaldo, tan improductiva como la mayoría de los militantes del espacio.

El espíritu de izquierda impregnó también al movimiento de las marchas en apoyo de la universidad pública, que para esta tercera edición quedó cooptada por completo por el kirchnerismo. Esa cerrazón ideológica le costó buena parte del apoyo transversal que cosechó cuando arrancó todo, seis meses antes.

Para respetar la tradición de dar la nota por su tendencia a que se le ocurran cosas que ya antes dijeron otros, Milei fue a la ONU a dar su discurso como jefe de estado y reprodujo casi textualmente unas líneas de la serie The West Wing. Fenómeno barrial, no sabe hablar bien ante gente de perfil global.

Por suerte para los libertarios, toda la oposición cayó en dos nuevas trampas puestas por el oficialismo, que tira caramelitos de polémica publica que los otros se comen con fruicion. El primero fue la resolución para que los menores de 13 años puedan operar en el mercado de capitales. Puede ser que en el contexto actual de adolescentes con problemas de ludopatía por los casinos virtuales eso esté mal, pero el indignómetro opositor marcó un pico. El otro episodio fue el vídeo oficial para conmemorar el “Día de la raza”, rechazando el nombre oficial del feriado y volviendo a la vieja denominación tradicional. Todo el día discutiendo una zoncera; el kirchnerismo se resiste a entender el mecanismo con el que los maneja el gobierno.

Esto último puede anotarse también en el capítulo de la batalla cultural, que sin embargo tuvo otro evento destacado, el cambio de nombre para el organismo que cobra los impuestos: la AFIP le dejó lugar a la ARCA. Como acá la vara está muy alta y me señalaron el error del copie y pegue, estos ya no son los dos primeros meses del año, sino los primeros del segundo semestre. En cualquier caso, lo que pasa acá en ese tiempo es mucho más que lo que ocurre en cualquier país serio en todo el año. Así vivimos.