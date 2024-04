Por Bettina Marengo

Luis Juez prepara el locro del 1 de mayo en el Comedor Universitario para conmemorar el Día del Trabajador con los dirigentes y militantes del Frente Cívico e “invitados especiales”, mientras baja línea a su núcleo duro de ir a fondo políticamente con las denuncias que más molestan al oficialismo y al gobernador Martín Llaryora en particular: la causa que investiga por lavado de activos al empresario Federico Máscolo y su supuesta vinculación con la obra pública del cordobesismo, y el tema de los subsidios nacionales al transporte supuestamente triangulados por la Municipalidad de Córdoba a favor de la privada Ersa. Ambos expedientes están en manos del fiscal federal Enrique Senestrari, sobre quien el senador y su entorno no tienen gran confianza, aunque su hipótesis es que el cuantioso patrimonio de Máscolo y de su socio Javier Katz es fruto de “créditos obtenidos por distintas contrataciones, por adjudicación directa con la Provincia y con la Municipalidad de la ciudad de San Francisco”.

Mientras, Juez explota en los medios porteños su almuerzo en Olivos con el presidente Javier Milei, de donde quedó un vínculo que se mantiene vía mensajes de whatsapp. “Para molestar de todos los que se dicen referentes de Milei en Cordoba”, se jactan sus más cercanos. No se acaba el juego del exintendente capitalino, quien también metió una pata en las elecciones del Colegio de Abogados de Córdoba que se realizarán el viernes próximo, a través de Iván Kuzmak, cercano a la tribuna de Cuentas por la mayoría, Fernanda Leiva, abogada del riñón juecista.

El locro de los trabajadores es una celebración típica del peronismo que Juez viene tomando desde hace tiempo, no sin tropezones, con el que organizó en Sociedad Belgrano en el 2022 con la crema de Juntos por el Cambio y que terminó judicializado por el propio Senestrari, por la participación del Ejército en la elaboración. El año pasado, en vísperas de las elecciones provinciales, dijo también en el Comedor de la UNC que este año encabezaría la fiesta ya como gobernador de Córdoba. No pudo ser, en junio le ganó Llaryora. Por ahora, el PJ Capital que responde a Alejandra Vigo afirmó que hasta el momento no tiene órden de organizar el guiso peronista, pero aclaran que todavía hay tiempo. Tampoco la CGT, ni el el secretario General del gremio de Comercio, Pablo Chacón, cuya esposa Silvina Jurich es legisladora del PJ, quien en varias ocasiones se puso al frente del festejo oficialista del 1 de mayo.

Antes de una nueva recorrida por los canales porteños, el martes Juez juntó tropa del Tribunal de Cuentas, que maneja desde diciembre con la mayoría formada por Beltrán Corvalán y Leiva, y de la Legislatura, con los dirigentes Walter Nostrala y Walter Gispert a la cabeza, y trabajaron en la estrategia. En Tribunal de Cuentas, la decisión es no autorizar órdenes globales al oficialismo, sino aquellas que llegan con precisiones del gasto. En la Unicameral, la idea es “darle viento” al pedido de informes que presentaron sus espadas en el bloque legislativo, al que se sumó el referente de Encuentro Vecinal Córdoba, Rodrigo Agrelo, en relación a la conexión del hoy detenido Máscolo con las obras públicas no solo de la Provincial y de San Francisco sino también las contratadas por la Municipalidad de Córdoba durante las gestiones del radical Ramón Mestre, entre 2011 y 2019. Un guiño al aliado Rodrigo De Loredo, el hombre fuerte de la UCR cordobesa. “Juez quiere que peguemos con eso”, señalaron en su entorno, tras lo cual Corvalán informó que derivaría a Senestrari unos 117 expedientes de contrataciones de obra pública provincial por más de un centenar de trabajos, para que el fiscal sume a su investigación.

Al cierre de esta nota se llevaba a cabo la sesión de la Legislatura donde el Frente Cívico, con apoyo de al menos una parte de Juntos por el Cambio, buscaba la aprobación del pedido de informes.

Aunque las fechas del grueso de los expedientes presentados por el tribuno de cuentas juecista datan del inicio del primer gobierno de Juan Schiaretti, en el entorno de Juez, en las charlas en off, desligan al exgobernador de la relación con el empresario preso y ubican al fallecido José Manuel de la Sota y Mestre, a los que consideran aliados estratégicos, en el nodo del asunto, además de remarcar que en ese momento Llaryora era intendente de San Francisco. El actual gobernador sostiene que en todo caso, son obras que vienen de la gestión del radical Hugo Madonna, al que el actual gobernador suele acusar de haber dejado una “ciudad quebrada”. Lo cierto es que cerca del senador se mueven entre la desconfianza con el fiscal a cargo y la idea de que es judicialmente poco factible que se demuestren irregularidades de funcionarios. De hecho, fue bastante prudente en A24, el canal de noticias donde estuvo el martes por la noche, al afirmar que “si hubieran allanado a Mascolo cuando yo lo dije hace años, en lugar de una Ferrari hubieran encontrado un Fiat 600”, pero evitando demasiadas precisiones en el hilo conductor con Llaryora que apunta a instalar. El camino es, parece más bien, el ruido político para golpear a Llaryora en un momento de flaca relación con Milei y con los vientos de la recaudación en contra.