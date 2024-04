Por Carolina Biedermann

Distintos sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) remarcan que el Comité Provincia dilata la resolución de la aprobación o no de los nuevos núcleos presentados en la Capital, necesarios para llegar a las elecciones. Los plazos se vencieron, hubo reunión y acordaron una nueva fecha para llegar con buen clima interno al encuentro Provincial en Villa Giardino. La postergación de las elecciones en la Unión Cívica Radical, para la segunda mitad del año, puso paños fríos a las pujas que se habían empezado a disputar en verano, antes de tener fecha certera.

La confirmación del encuentro provincial en Villa Giardino llenó de entusiasmo a los correligionarios, pensando ese fin de semana como un espacio de encuentro, diálogo y posible unidad, necesaria.

A pesar del empujón que generó el encuentro de Concejales en Río Tercero, del fin de semana pasado, en las últimas semanas emergió un factor que condiciona el buen tono para el encuentro serrano. Se trata de la falta de resolución por parte del Comité Provincia, en aprobar o no, los nuevos núcleos presentados en el partido. La fecha venció el siete de marzo pasado, última prórroga que fue solicitada por Cossar y Sappia, quienes finalmente no presentaron núcleos propios. Desde esa fecha, aún no hay respuesta.

Este lunes hubo otra reunión con el Comité en donde se acordó que el próximo veintinueve de abril habrá respuesta y crece la expectativa. Así mismo, esta semana se venció otro plazo que había sido consensuado días atrás.

Según la información a la que accedimos, se presentaron tres nuevos núcleos provinciales, además de los departamentales. La diputada Soledad Carrizo presentó Construyendo Juntos mientras que el espacio provincial que nació con Javier Bee Sellares, presentó Consenso y el dirigente Fernando Montoya, Córdoba Abierta.

“Desde Consenso hemos presentado en tiempo y forma toda la documentación. Esperamos que sea aprobado y que haya pronta resolución de esta respuesta que se viene dilatando”, declaró el concejal Juan Balastegui en representación de este espacio y agregó: “Giardino no puede perder el espíritu colaborativo, en donde esperamos que haya una discusión amplia y sana que nos lleve al rumbo de unidad, pero todo depende de esa resolución”.

Por su parte, Carrizo enfatizó “el partido intenta levantar un poco pero sigue estancado, le falta modernizarse. Le falta liderazgos nuevos que sean más dinámicos y atiendan las necesidades de la gente, de la sociedad”.

En ese camino estamos con el nuevo núcleo “Construyendo Juntos” que nace con la idea de generar un espacio para representar a jóvenes, hombres y mujeres con nuevas ideas, más horizontal y mucho trabajo. Esperemos pronto el reconocimiento. Espero que no seamos víctimas de la discrecionalidad y mezquindades que frenan la posible participación de nuevas voces. Urge la modernización en nuestro centenario partido”, concluyó.

Montoya, por su parte, sostuvo a Alfil “Nosotros estamos confiados de haber cumplido con la carta organiza. Estamos esperando que políticamente se expidan. Nosotros creemos que la existencia de más grupos internos hacen a la participación, representación y movilización. Queremos aportar eso para que el radicalismo sea distinto a la que tenemos ahora”.

“El radicalismo es un partido grande y tenemos que ver la posibilidad de siga creciendo. Que los grupos internos sean los semillero a que necesita el partido para movilizar”, agregó.

La situación Córdoba escaló con intervención nacional. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés se habría comunicado con el presidente de la UCR Córdoba, Marcos Carasso para pedirle que logren una definición.

Los núcleos radicales conformados, que miran con atención como desembarcan nuevos espacios en la interna partidaria son:

Confluencia, de Ramón Mestre; Morena, de Mario Negri; Marea, de Rodrigo De Loredo; Fuerza Renovadora, de Miguel Nicolás, y el Angelosismo de Javier Fabre; Identidad Radical de Carlos Becerra, Córdoba con Todos de Gait y Asamblea Radical de Sergio Piguillen.

Consultado por este diario sobre el armado de los núcleos, De Loredo declaró: “no conozco los detalles de los núcleos porque siempre voy a bregar por el radicalismo abierto que refleje todas sus representaciones. Es mi estilo y siempre intenté que se coronen las listas, en lo que yo pude incidir, que no fue poco, y estoy a gusto con este perfil del radicalismo contemporáneo”, y agregó: “Estoy muy contento con esta nueva realidad de un radicalismo que ha premiado a jóvenes dirigente con capacidad de gestión, que hoy son participantes de la institucionalidad del partido. Espero que en Giardino se refleje ese potencial de futuro que tiene el partido”, concluyó.

Desde el Comité Provincia confirmaron que la demora se debe a un inconveniente con la Justicia Electoral, quienes envió una lista incompleta de los afiliados en la que sólo aparecían desde el año 1991 a la fecha. A partir de eso la apoderada envió una nota reclamando a la Justicia, quienes reconocieron el error y lograron corregirlo recién el viernes pasado.

Al respecto, Carasso dijo “Estamos trabajando y daremos respuesta la semana previa a Giardino. Lleva tiempo el control del padrón y estamos en pleno proceso”.