Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Carrizo llegó con la personería

La cronista recibía una captura de pantalla del informante en la que se veía al ex concejal Pablo Carrizo junto a miembros de su espacio (Conciencia Desarrollista) anunciando que consiguieron la personería jurídica para su partido.

Informante: Por lo que veo en redes sociales, Conciencia Desarrollista ya tiene su personería jurídica y participarían en las próximas elecciones. No parece que fueran con una alianza sino con el sello del partido. O sea, seguro nos enteraremos bien en mayo.

Periodista: Al final le dieron los tiempos.

I: Algunos pensaban que lo de la personería se le podía demorar pero parece que ese paso ya está dado. Veremos qué pasa cuando se presenten las listas. Hay tiempo hasta el 6 de mayo a la mañana.

P: Va a ser un lunes bastante entretenido.

I: Son elecciones muy divertidas para ustedes seguramente pero no hay que minimizar lo que puedan hacer las fuerzas chicas esta vez. Es un escenario tan complejo que hay gente que baraja hasta la posibilidad de que haya una cuarta fuerza en el Concejo. Y en esa veta creo que quiere entrar Carrizo. De hecho, ya empezó a circular un mensaje de su entorno con algunos nombres de la lista de concejales que lo acompañaría. Al menos los primeros lugares.

P: Me llegaron seis nombres también. ¿Se refiere a eso?

I: Esa misma.Figuran los nombres de las personas y su profesión o los cargos que ocupan en algunas instituciones. No conozco a la mayoría de ellos pero, a priori, es llamativo que haya logrado la adhesión de ciertos perfiles en particular.

De Lejos-redo

El periodista dialogaba con el dirigente radical sobre lo que dejó la marcha del pasado martes en defensa de la educación pública.

Periodista: ¿Había visto usted tanta gente marchando? Desde que tengo memoria, no recuerdo algo así.

Dirigente: Yo tampoco, y eso que tengo unos cuantos años más que usted. Fue realmente masiva. Ha habido convocatorias grandes, pero así nunca.

P: Y acompañan todos los sectores. De la política, digo…

D: Menos los más cercanos al Gobierno. Aunque ahora que recuerdo, lo vi marchando a Rodrigo de Loredo (risas).

P: ¡Uf! Qué palito le tiró.

D: No me va a escuchar, pero tampoco me importa. Eso sí, tengo miedo de que venga para la ciudad. Se viene la campaña…

P: ¡Claro! Es de Evolución y Gonzalo Parodi también. ¿Usted cree que se meterá?

D: No sé. Yo le digo “Rodrigo De Lejos-redo” porque es mejor tenerlo ahí por ahora. Lejitos.

P: Bastante forzado el juego de palabras (risas).

D: Es lo mejor que tengo, por ahora. Después de la posición en la que ha quedado con esto de no dar el quórum para tratar el tema universidades en el Congreso, ha generado enojo. Usted piense que gran parte del movimiento radical riocuartense proviene de la Franja Morada y, con estas actitudes, medio que va a costar recibirlo con buen ánimo. Por suerte, creo que se han dado cuenta los que manejan la campaña.

P: ¿Por qué lo dice?

D: No quieren que nadie venga a hacer campaña por ellos para mantener las cosas bien locales y no darle argumentos a los peronistas para que ataquen por ese lado. Al menos es lo que dicen ellos, cerrar las fronteras para que nadie se meta.

P: ¿Ni siquiera uno de los suyos?

D: Por eso dudo que lo logren. Aparte, siempre es necesario un empujoncito y la pibada militante ha sabido ser orgánica.

El futuro del EMOS

El periodista dialogaba con un informante que frecuenta las oficinas del Ente Municipal de Obras Sanitarios, zona cruzada por múltiples intereses y mucha incertidumbre.

Informante: Me crucé con una compañera bastante preocupada. Creen que el EMOS está en medio del fuego cruzado y que, mientras ellos laburan, los de arriba negocian con sus cabezas. Son como fichitas.

Periodista: ¿Lo dice por las elecciones?

I: Claro. Es que este es un territorio disputado. Imagínese, el único nexo entre (Juan Manuel) Llamosas y (Adriana) Nazario es este, porque La Militante domina el lugar. Por eso, muchos se preguntan qué va a pasar después. En dos meses cambia todo y seguramente el EMOS forme parte de las negociaciones.

P: ¿Cuáles negociaciones?

I: Nazario seguro les prometió el lugar a los suyos si es intendenta, pero seguro que las cosas van a cambiar si gana De Rivas. Es más, se rumoreaba que el acuerdo para que Mauricio Dova bajara su candidatura para apoyar a Guillermo tenía como condición el EMOS. Yo creo que hace rato que lo quieren cambiar al ente, porque no les funciona como quieren. Y qué mejor manera de hacerlo que dándoselo a alguien que promete meter mano.

P: Me suena a demasiada especulación.

I: Es lo que se comenta y lo que temen los trabajadores. En medio está el tema del gremio de Obras Sanitarias que maneja Ricardo Tosto, metidísimo con Nazario. Con todo esto, algunos preferirían que gane Gonzalo Parodi y vuelvan las cosas a como eran antes del 2016. Dicen que el EMOS era de lo poco que funcionaba bien con los radicales.

Ballotage ¿olvidado?

El informante universitario le enviaba un mensaje a la periodista para recordarle sobre el desarrollo del ballotage en la facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC. Compiten la actual decana Carmén Cholaky y actual vicedecana Bibiana Pelliza frente a los opositores Rosendo Liboá y Ana Llamés.

Informante universitario: No se olvide que hoy (por ayer) se está votando y mañana (por hoy) ya vamos a tener autoridades electas para Agronomía y Veterinaria.

Periodista: Menos mal que me dice. Entre la marcha del martes y el cierre de alianzas municipales de ayer, pasó bastante desapercibido lo de Agro y Veterinaria.

I U: Por eso mismo le escribí. Bueno, la apuesta general es mejorar la participación, que de por sí ya había sido muy buena en la primera vuelta. Más que nada, que los votos en blanco terminen volcándose por una u otra alternativa. Fue casi un 5% de votos en blanco, casi la misma diferencia de votos entre una lista y otra.

P: Estaremos siguiendo atentamente entonces.

I U: Lo particular de este ballotage es que se dio justo en la semana de la Marcha Federal Universitaria e incluso se resolvió que sacaran la jornada del día 23 porque no iba a haber mucha gente en la Universidad ese día, ya que se había declarado asueto. No creo que haya influido en la participación porque ese día solo podían votar estudiantes.

P: Y menos mal que se levantó el paro de colectivos que se había previsto para mañana (por hoy jueves).

I U: Vino muy bien eso. De hecho, más temprano se había optado por sumar más mesas de estudiantes porque iba a estar difícil que vayan a votar el último día si había paro de colectivos. El levantamiento de la medida de fuerza también tuvo su buena repercusión.

P: Pensar que en algún momento se especuló con que alguien se baje en este ballotage.

I U: Es que la diferencia era muy poca, por lo que entiendo esas posturas. Pero justamente por eso también se puede entender que la fórmula opositora (Liboá-Llames) se vea con algo de chances. Lo veremos más tarde.