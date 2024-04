El eje que empiezan a mirar algunos…

La elección en Río Cuarto se convirtió en uno de los principales temas de la política cordobesa durante el fin de semana. Más después de la confirmación del PJ dividido y hubo un funcionario que lanzó un diagnóstico que se observa con atención.

Funcionario Provincial: Me imagino me creerá si le digo que hay preocupación por Río Cuarto.

Periodista: Por supuesto que le creo.

FP: A ver… uno cree que al candidato de Juan Manuel (Llamosas) le va a ir bien y vamos a retener en el Imperio. Pero, el tema son las dudas y los interrogantes.

P: Sea más explícito.

FP: Se la hago simple: no sería una buena noticia para el Panal una victoria de la señora (por Adriana Nazario). Y el motivo es simple, algunos ven la construcción de un eje entre ella y otro que no tiene muy buena relación con el Centro Cívico como es (Eduardo) Accastello. Así que ojo a ese tema. Le recomiendo que lo siga con atención.

Enroque corto: Llaryora premió a otro coterráneo

El periodista hablaba con el informante oficialista acerca de la actualidad local y los dirigentes de San Francisco que ya acompañan al gobernador Martín Llaryora en puestos claves.

Informante oficialista: ¿Te enteraste de la última?

Periodista: ¿Acerca de qué?

I.O.: El gobernador se llevó otro hombre de San Francisco para la provincia.

P.: A mirá vos. Dejame hacer cuentas. Hasta el momento algunos de los que ya se confirmaron fueron Néstor Gómez en Lotería, Oscar Enrico en Epec, Daniel Pastore en el Ministerio de Vinculación Comunitaria, Alejandra Piasco en Bancor…

I.O.: Sí, pero hay uno más que no viene estrictamente de la política. Es Arturo Bienedell.

P.: Muy bien. Fue declarado Ciudadano Ilustre en 2014, fundador del Archivo Gráfico y Archivo Histórico de la ciudad ¿Dónde fue ubicado?

I.O.: Se sumó a la Agencia Córdoba Cultura, pasó a ser uno de los tres vocales que acompañan al presidente de este organismo, Raúl Sansica.

Pedido de informes por el transporte

Un grupo de legisladores de la oposición volverá a la carga por el transporte interurbano, mientras se aguarda otra audiencia hoy para ver si se levanta o no el conflicto.

Informante Legislatura: Le cuento que los legisladores Dante Rossi, Matías Gvozdenovich, Carlos Briner, Carlos Carignano, Walter Gispert y Sebastián Peralta presentaron un pedido de informes por el tema de los interurbanos.

Periodista: ¡Qué tema ese!

IL: Ya lo creo. Quieren saber qué montos, conceptos y mediante qué parámetros de cálculo se han distribuido fondos a los distintos prestadores de los servicios de transporte público interurbano de pasajeros regulados por la Ley 8669, desde el 2015 a la fecha, con datos por empresa. Pero, además, detalle de la flota, kilómetros recorridos, pasajeros transportados, personal a cargo desde el otorgamiento de los contratos a fines de 2015 a la fecha, empresa por empresa y atraso en los boletos sociales que dicen las empresas. Mañana (por hoy) habrá otra reunión veremos si los muchachos resuelven el tema.

Ficha limpia

En la ciudad de Río Tercero se aprobó hace algunos días el proyecto conocido como "Ficha Limpia", que promueve que no se puedan presentar a cargos electivos candidatos que hayan sido condenados con fallo firme. Ahora, un concejal de la UCR, signo político que gobierna la mencionada ciudad, presentó un proyecto para Capital.Informante: El concejal Juan Balastegui presentó proyecto Ficha Limpia que contempla que no podrán ser candidatos/as a Intendente o Concejales las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encuentre firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso. También las que cometieron delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad, la propiedad o contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Alfil: ¿Tiene apoyo de quien?

Informante: Acompañan lo que fue Juntos por el Cambio: Fabiana Gutiérrez, Javier Fabre, Claudia Lujan, Luciano Agüero Díaz, Elisa Caffaratti y Verónica Garade Panetta (Bloque UCR); Martin Juez, José María Romero Vázquez y Graciela Villatta (Frente Cívico) y Soher El Sukaria (PRO).

Torres según Torres

El presidente Provisorio de la Legislatura, Facundo Torres, habló largo y tendido en una entrevista con un medio de Alta Gracia. ¿Marcos Torres a la Provincia?

Informante: Fue entrevistado por Radio Tortuga 92.9. Se refirió a la realidad nacional y provincial y destacó al posicionamiento del gobernador Martín Llaryora para dar gobernabilidad al presidente Javier Milei.

Periodista: ¿Y qué dijo de su hermano, Marcos Torres?

I.: Como usted sabe, el actual intendente ya no podrá ir por un nuevo mandato por lo que la sucesión en Alta Gracia es un todo un tema. Aun así, el legislador departamental dijo que falta una eternidad para el 2027 pero ponderó que el proyecto político que ambos construyeron sea muy fuerte en ciudad y la región.

P.: ¿Es cierto que el intendente Torres dejaría antes el municipio para ser saltar al gabinete provincial?

I.: El periodista de Radio Tortuga se lo preguntó. Torres respondió textualmente: “Marcos está considerado en el Gobierno como uno de los mejores intendentes de la provincia… Marcos perfectamente podría ocupar cualquier rol dentro del Gobierno Provincial si él lo decidiera así, pero creo que son rumores solamente. No lo veo a Marcos queriendo irse. Por el contrario, lo veo cada día más abocado a su gestión”.