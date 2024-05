Prioridad Córdoba: Llaryora enfría proyecto nacional

Por Bettina Marengo

Días agitados en el gobierno provincial con la logística y el armado del “pacto de mayo” a pedir del presidente Javier Milei, que en principio se realizará el 25M en el Palacio de Justicia de esta ciudad, faena encargada por el gobernador Martin Llaryora a un grupo de cercanos entre los cuales están los ministros Manuel Calvo, de Gobierno, Julián Lopez, de Justicia, y por supuesto el de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Hoteles, traslados, logística para las comitivas de todas las provincias que participen y obviamente para el jefe de Estado, con la creación de un mesa de seguridad donde participan fuerzas federales, provinciales y aeroportuarias, más Casa Militar, para garantizar los movimientos del presidente por la provincia donde lo votó el 75% .

Para llegar a esa fecha, Llaryora garantiza el apoyo a la ley Bases con el único voto que tiene el PJ Córdoba en el Senado, el de Alejandra Vigo, que según el entorno del presidente (la senadora no ha sido explícita) sólo podría diferenciarse en “alguna cuestión menor” que no cambie el rumbo del proyecto. “Acá te tropezas con gente que votó a Milei”, graficó una fuente cercana al sanfrancisqueño en alusión al poco margen electoral que tiene el cordobesismo para no acordar con el libertario.

Con la foto de las encuestas de hoy y algunos datos macro a futuro, el llaryorismo supone, entiende, que a Milei le va a ir bien, aun si no logra resultados excelentes en la economía. Y que seguirá generando expectativa pese a la recesión que golpea a todos los sectores, porque la desaceleración de la inflación será una especie de placebo que mantendrá el convencimiento de los que lo votaron. Con esa tendencia y los dólares que pueda aportar la liquidación del campo este año, y los que ingresen por Vaca Muerta el año que viene, avizoran, tal como predice el mismo jefe de la Casa Rosada, que las elecciones de medio término del 2025 van a consolidar a La Libertad Avanza en el Congreso. Y que de ahí el libertario se encaminará a buscar la reelección, aunque el antecedente de Mauricio Macri en 2017 recuerde que se puede ganar de punta a punta el medio término y amancarse en primera vuelta al buscar el segundo mandato.

En esta especulación determinada como se dijo por la foto de hoy, la perspectiva de Llaryora, deslizan, es afianzarse y consolidar la provincia e intentar retener el gobierno en 2027 frente al posible cuarto intento del empoderado Luis Juez, y que sea Juan Schiaretti la bandera nacional del cordobesismo. Ingrata política: hace menos de un año, ni bien el sanfrancisqueño le ganó al jefe del Frente Cívico las elecciones provinciales, y luego del grito contra “los pituquitos de Recoleta”, los llaryoristas jubilaban a Schiaretti y a Juez mientras trazaban un tobogán que iba del Panal a calle Balcarce sin ondulaciones. Pero pasaron cosas. “Milei cambió todas las lógicas”, reflexionan.

En ese escenario posible se inscribe el obsesivo interés del gobernador en reforzar la presencia en los territorios y en recorrer y gestionar el interior. Para el oficialismo es casi un trauma, abusando de los vocablos de la psicología, la derrota de junio pasado en trece departamentos del interior, en zonas donde el PJ Córdoba lo dio todo con obras para la producción y rechazo a las retenciones. El otro trauma que emerge es Juez, que hoy juega, como con De la Sota y el primer Schiaretti, de antagonista de Llaryora en la grieta del fernet con coca. El domingo lo hizo explícito el altagracense Facundo Torres, presidente provisorio de la Legislatura y segundo en la línea sucesoria luego de la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien salió a espolear al senador porque Juntos por el Cambio Córdoba, a diferencia de lo que hizo cuando Llaryora usó el avión sanitario de la provincia para viajar a Buenos Aires, no presentó un pedido de informe sobre el viaje de Milei con avión presidencial a Los Ángeles, EE.UU. “Me pregunto… Nuestro senador Luis estará redactando el pedido de informe por el viaje de Javier? Fue en avión oficial a una reunión netamente partidaria (no institucional) al país de Donald… no del pato!!!”. Torres aseguró que no conversó con Llaryora el posteo, pero no parece que pegarle a Milei por golpear a Juez sea una decisión no tutelada. El escrito fue replicado por Miguel Siciliano, jefe de bloque de Hacemos Unidos por Córdoba y muy cercano al mandatario.

Schiaretti da pasos que se podrían calificar de precalentamiento para una candidatura nacional, en su típico modo tiempista. El llaryorismo expresa casi como un hecho que el ex gobernador va a encabezar la lista de diputados nacionales el año que viene; el schiarettismo duda y piensa directamente al “gringo” como un presidencial. Schiaretti, estiman cerca del círculo chico del gobernador, es el único que le asegura al oficialismo un triunfo en la provincia frente a Juntos por el Cambio, Juez, Rodrigo de Loredo, los libertarios, o todos juntos, pero en el no tan fondo quieren a la vieja guardia lejos del mundanal ruido de la gestión. Con todo, varios de ellos, como los exministros Roberto Avalle y Hugo Testa aparecieron designados con cargos de asesores y rango de ministros en el gobierno de Llaryora. El exmandatario, que fue designado veedor electoral en Panamá junto al legislador Ricardo Sosa, su más cercano amigo de la política, el vocal del TSJ Domingo Sesín y el constitucionalista radical crítico de Milei, Antonio Maria Hernández, sigue el pulso de la política nacional desde la Casa de Córdoba en CABA y desde su renovada fundación con sede en esta ciudad. No ha dicho una palabra sobre su futuro, pero sus íntimos aseguran que, solo cerrando la boca, crece en la consideración pública, no solo en el país sino en Córdoba, aunque despejan cualquier posibilidad de que busque un nuevo mandato provincial. Habrá que ver cómo se diferenciará, ante una eventual candidatura, con un Milei al que le dio crédito y al que evita cuestionar al menos en público.